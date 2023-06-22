台灣民意基金會民調：僅33.6％樂見「柯郭配」　越年輕越支持

▲郭台銘、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨提名新北市長侯友宜選總統，但鴻海集團創辦人郭台銘仍積極和地方互動，政壇高度關注「柯郭配」是否有譜。台灣民意基金會22日公布「國人對柯郭配的態度」即時民調，3成4基本上樂見「柯郭配」，5成不樂見，不樂見的比樂見的多15個百分點。

民調結果顯示，當被詢問「關於副手問題，一般說來，您是否樂見『柯郭配』（郭台銘當柯文哲副總統搭檔）出現？」8.4％民眾表示非常樂見，25.2％還算樂見，30.5％不太樂見，19.1％一點也不樂見，13.8％沒意見，3.1％不知道、拒答。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這項發現透露了一個微妙的訊息：多數國人對「柯郭配」是持保留的態度，但仍然有超過1／3的人樂見這樣的發展。

值得注意的是，從政黨支持的角度看，民進黨支持者中，2成4樂見，5成8不樂見；國民黨支持者中，不到3成4樂見，5成6不樂見；民眾黨支持者中，5成4樂見，4成3不樂見；中性選民中，4成樂見，1成8不樂見。

從年齡層看，不同年齡層對柯郭配有不同的看法，一般說來，越年輕的人越樂見柯郭配，越年長的人則越保留。具體地說，20至24歲，4成9樂見，4成2不樂見；25至34歲，4成1樂見，4成4不樂見；35至44歲，3成9樂見，5成1不樂見；45至54歲，4成4樂見，4成2不樂見；55至64歲，3成樂見，5成3不樂見；65歲及以上，1成3樂見，6成不樂見。

本次調查由台灣民意基金會負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。

訪問期間是2023年6月12至13日兩天；對象是以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1080人；抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會。

▼台灣民意基金會公布民調結果。（圖／台灣民意基金會提供，下圖同）