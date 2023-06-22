曾自爆「中國一直要我選總統」？　柯文哲嘆正常交談被扭曲

記者陳家祥／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲近來被翻出2016年擔任台北市長時，曾接受「台大醫訊」訪問透露「自己應該不會選總統，雖然中國那方面一直要他選（總統）」。對此，柯文哲22日回應，辦雙城論壇一定會跟大陸有溝通，以前台北市長都是選總統的，你以後會不會選總統？當時是很客氣的講，現在在當台北市長、現在不會去選總統，很客氣、正常的交談，變成是大陸希望我選，這我就沒辦法了」。

▲柯文哲參訪一太e衛浴（毅太企業）。（圖／記者袁茵攝）



柯文哲說，選舉到了一定會有很多這種抹黑抹紅的宣傳，也是覺得很困擾，還為了這個還特別去查，好像2016年9月台大醫訊的訪問。

柯文哲表示，事實上是這樣，辦雙城論壇一定會跟大陸有溝通，人家一定會一直問以前台北市長都是選總統的，以後會不會選總統？當時是很客氣的講，現在在當台北市長、現在不會去選總統，「故事就是這樣，很客氣、正常的交談，然後變成是大陸希望我選，這我就沒辦法了」。

柯文哲辦公室發言人陳智菡說，民進黨不抹紅抹黑、大撒幣，好像就不會選舉。最近發現綠營跟側翼開始鋪天蓋地，把柯文哲以往言論拿出來審查，去脈絡化的抹紅抹黑。

陳智菡指出，該訪問是在2016年9月份，台北跟上海剛剛舉辦完雙城論壇時所進行，訪問過程討論到中方在寒暄時有人好奇，柯文哲會不會選總統？因為台北市長往往是下一屆熱門人選，台灣內部也有很多人討論，「柯文哲與記者天南地北的聊到這些背景，但因為報導無法逐字逐句引述，最後刪到只剩一句話」。

陳智菡表示，現在又被綠營及側翼拿出來掐頭去尾、去脈絡化的進行攻擊，是非常惡質的選舉文化，相信選民智慧，不會一再被操弄。