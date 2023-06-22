曾稱「中國要我選總統」？柯文哲辦公室還原狀況：綠營掐頭去尾攻擊

▲民眾黨主席、總統參選人柯文哲。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲近期聲勢上漲，民進黨將炮火從國民黨總統參選人侯友宜轉向柯文哲，翻出柯文哲2016年接受台大醫訊訪問中的內容，當時柯稱「自己應該不會選總統，雖然中國那方面一直要他選」。對此，柯文哲競選辦公室發言人陳智菡22日回應，這是當時報導未逐字逐句引述，刪到只剩下一句話，結果被綠營去脈絡化攻擊。

台大醫訊第15刊第9頁以標題「下一站：持續。柯P漫談成功與從政之路」為文，訪問者提出會不會選總統問題，當時還在擔任台北市長的柯文哲表示，「自己應該不會選總統，雖然中國中國那方面一直要他選，儘管自己可能選上，但主要因為自己沒有準備，且選總統這件事情的目的是要讓別人過著更好的生活，他覺得自己做不會比其他人做還要好」。

該篇文章近期被民進黨人士翻出並批評，陳智菡22日受訪時回應，民進黨不抹紅抹黑、大撒幣，好像就不會選舉，「最近我們已經發現，綠營跟側翼開始鋪天蓋地，把柯文哲以往言論拿出來審查，去脈絡化的抹紅抹黑。」

陳智菡提及，該訪問是在2016年9月份，台北跟上海剛剛舉辦完雙城論壇，訪問過程中討論到中方在寒暄時有人好奇，柯文哲會不會選總統？因為台北市長往往是下一屆熱門人選，台灣內部也有很多人討論，柯文哲與記者天南地北的聊到這些背景，但因為報導無法逐字逐句引述，最後刪到只剩一句話。

陳智菡說，現在又被綠營及側翼拿出來掐頭去尾、去脈絡化的進行攻擊，是非常惡質的選舉文化，相信選民智慧，不會一再被操弄。