柯文哲曾認「中國要我選總統」　他點4可能：醫師白袍被迷湯潑到

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲2016年擔任台北市長期間，曾接受「台大醫訊」訪問，並透露「自己應該不會選總統，雖然中國那方面一直要他選（總統）」。對此，民進黨立委鄭運鵬22日表示，這透露4個可能情境，「醫生的白袍嗎？早就被迷湯潑到了啦！」

對於柯文哲此言，鄭運鵬透露4種可能：第一、柯文哲很早就接觸到中國方面對他來說算是有份量的人，不然如果是名不見經傳的職務在應酬時逢場作戲，他應該不會當真拿出來說嘴。

第二、當時的中國代表應該只是見人說人話灌迷湯，不過，這種政治作戰的專業人士，應該是很清楚知道柯文哲的個性是吃這套的，喝杯迷湯能讓柯文哲說真話。

第三、當下的中國代表還有一種想法，是鼓勵已經建立某種關係的柯文哲未來去參選總統，而且設定的爭取是「民進黨提名」的角色，這樣等於在民進黨內再插一支暗樁。

鄭運鵬指出，但是這個情境設定，隨著柯文哲的偏執個性現在已經不存在了，「不過我認為這位中國代表和他的關係還在。」

第四、鄭運鵬表示，報導上畫的重點是紅色部分，但他看到的是自己畫黃線的部分：「選總統這件事的目的是讓別人過得更好的生活，他覺得自己做不會比其他人做還要好」。

鄭運鵬指出，這段才是他從小認識的自己，市政做不好，證明了他當時的認知是真的。但後來就跟著權力慾望和天生的歧視仇恨心理，他就開始膨脹自己，「醫生的白袍嗎？早就被迷湯潑到了啦！」