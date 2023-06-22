　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲曾認「中國要我選總統」　他點4可能：醫師白袍被迷湯潑到

▲▼民眾黨黨主席柯文哲親臨海選決選現場完備大選戰隊。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲2016年擔任台北市長期間，曾接受「台大醫訊」訪問，並透露「自己應該不會選總統，雖然中國那方面一直要他選（總統）」。對此，民進黨立委鄭運鵬22日表示，這透露4個可能情境，「醫生的白袍嗎？早就被迷湯潑到了啦！」

對於柯文哲此言，鄭運鵬透露4種可能：第一、柯文哲很早就接觸到中國方面對他來說算是有份量的人，不然如果是名不見經傳的職務在應酬時逢場作戲，他應該不會當真拿出來說嘴。

第二、當時的中國代表應該只是見人說人話灌迷湯，不過，這種政治作戰的專業人士，應該是很清楚知道柯文哲的個性是吃這套的，喝杯迷湯能讓柯文哲說真話。

第三、當下的中國代表還有一種想法，是鼓勵已經建立某種關係的柯文哲未來去參選總統，而且設定的爭取是「民進黨提名」的角色，這樣等於在民進黨內再插一支暗樁。

鄭運鵬指出，但是這個情境設定，隨著柯文哲的偏執個性現在已經不存在了，「不過我認為這位中國代表和他的關係還在。」

第四、鄭運鵬表示，報導上畫的重點是紅色部分，但他看到的是自己畫黃線的部分：「選總統這件事的目的是讓別人過得更好的生活，他覺得自己做不會比其他人做還要好」。

鄭運鵬指出，這段才是他從小認識的自己，市政做不好，證明了他當時的認知是真的。但後來就跟著權力慾望和天生的歧視仇恨心理，他就開始膨脹自己，「醫生的白袍嗎？早就被迷湯潑到了啦！」

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
NONO神隱「IG突關閉」！　FB遭灌爆
耀樂被控桃色交易騙財！　「6次54000」對話曝光
快訊／遭《人選之人》女星控霸凌　北影主席回應了！
桃機人潮畫面曝！　運量「衝破11萬」創今年新高
獨／直擊！腦動脈瘤神奇消失　詹雅雯現身八仙山
快訊／端午悲劇！　高雄女陳屍套房
爆料炎亞綸威脅找黑道　耀樂還原對話真相！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民調17%還不是最低？　郭正亮：非綠陣營侯友宜絕對不是頭牌

曾稱「中國要我選總統」？柯文哲辦公室還原狀況：綠營掐頭去尾攻擊

侯友宜選情怎麼救？　郭正亮勸：應想辦法去蹭「這2人」

影／端午討吉利　潘孟安跟風陳建仁「立芒果」

快訊／偵獲美海岸防衛隊艦船通過台海　國防部：執行「自由航行」任務

民眾黨要蔣市府道歉！李四川盼市民評理　蔣萬安加碼喊：力挺基層

政府連拋學費補助與免費　柯文哲：喊得震天價響最後空歡喜

侯友宜嗆「前瞻不知花去哪」　他點新北2建設：國政外行連市政都不熟

李四川為這件事要「市民評理」　黃瀞瑩批：別為討拍破壞府會和諧

批賴清德學費補助「大撒幣」　侯友宜：應讓大學生遠離戰場進入職場

NONO被爆「拖女生到殘障廁所」無套X出！　當時已結婚..受害女崩潰：對不起他老婆

炎亞綸突現身鞠躬道歉　男網紅崩潰趴桌中斷記者會

炎亞綸兩度90度鞠躬道歉耀樂　離場崩潰痛哭：絕對沒偷拍！

哈里遜福特回歸告別「瓊斯博士」　《印第安納瓊斯：命運輪盤》迎最終冒險

炎亞綸淚道歉：絕沒做任何強迫的事　耀樂拒接受「偷拍未成年就是違法」

賈永婕衰遭黃子佼影射：不是我！　傳訊關心大小S「要好好處理」

要求女友講疊字塞乃！　遭猛烈回攻：給我惦惦

三胞胎女兒奶音狂呼喚❤超萌「把拔」連發心融化

媽跟撒嬌虎斑貓互道晚安！　聽超清楚發音：養到鸚鵡？

士檢火速分案偵辦炎亞綸案　律師：拍片逃不掉...可囚7年

民調17%還不是最低？　郭正亮：非綠陣營侯友宜絕對不是頭牌

曾稱「中國要我選總統」？柯文哲辦公室還原狀況：綠營掐頭去尾攻擊

侯友宜選情怎麼救？　郭正亮勸：應想辦法去蹭「這2人」

影／端午討吉利　潘孟安跟風陳建仁「立芒果」

快訊／偵獲美海岸防衛隊艦船通過台海　國防部：執行「自由航行」任務

民眾黨要蔣市府道歉！李四川盼市民評理　蔣萬安加碼喊：力挺基層

政府連拋學費補助與免費　柯文哲：喊得震天價響最後空歡喜

侯友宜嗆「前瞻不知花去哪」　他點新北2建設：國政外行連市政都不熟

李四川為這件事要「市民評理」　黃瀞瑩批：別為討拍破壞府會和諧

批賴清德學費補助「大撒幣」　侯友宜：應讓大學生遠離戰場進入職場

公鹿二哥不執行12.5億球員選項　美媒將他評為市場最佳小前鋒

早猜到殺人罪不起訴！　律師將至5億高中生靈前「報告偵查結果」

FF新作等六年2／近代最香《FF16》無雷評測　不用政治正確也有好遊戲

台開要倒了？　董座邱于芸：花蓮新天堂今整裝新開幕

泰坦號失蹤處「2度」傳規律敲擊聲！　專家分析：一廂情願的想法

不斷更新／台版「MeToo」因1事狂燒！56位大咖黑歷史曝　名單一次看

民調17%還不是最低？　郭正亮：非綠陣營侯友宜絕對不是頭牌

快訊／新北八里海灘驚見女浮屍！穿桃色外套　身分待查

大秀直播／車銀優、朴所羅門飛巴黎「輕鬆帥」　6／23晚看DIOR發表男裝

NONO神隱不道歉「IG突關閉了」　網持續湧入FB：還在躲

政治熱門新聞

影／果真戰力強！空官畢業生打掉上將軍帽　親曝「差點腿軟下跪」

蔡英文授軍階90度掛反！國防大學回應了

被民眾黨要求道歉　李四川PO文喊話市民評理

立委參選人涉詐助理費遭羈押　張秉鈞團隊發聲

7元愛文芒果冰沙全台107門市限定搶

黃暐瀚曝侯友宜命懸一線解方　宣布新北市長做到「這一天」

駐泰代表莊碩漢上任不滿一年請辭獲准

中國強力施壓　我駐斐濟外館被改回「台北」

快訊／政院加碼：高中職學費全面免費

高嘉瑜批「文湖線拆座椅」網逆風　游淑慧：委員太久沒搭大眾運輸

陳雪生被判性騷「僅需上性平課」　綠委嘆：這已不是雙標能形容

陳雪生性騷免退「上性平課」　范雲批：這就侯友宜說的最高標準

149萬變1490萬　竹市府更正棒球場管理費

藍委批學費補助「政策買票」　林為洲：侯友宜應提自己的方案

更多熱門

相關新聞

陳玉珍拋設民調不得低於15％「防磚條款」　侯友宜：共同面對問題

陳玉珍拋設民調不得低於15％「防磚條款」　侯友宜：共同面對問題

近期幾份2024總統大選民調顯示，國民黨籍參選人侯友宜的支持度落後對手賴清德與柯文哲，國民黨立委陳玉珍昨受訪拋出黨中央應設民調門檻不得低於15％的「防磚條款」。對此，侯友宜今（22日）表示，「我們會團結在一起」，會跳得更高、走得更遠，不管碰到任何風雨跟挑戰，絕對有信心，國民黨上下一致，團結共同面對所有的問題。

被民眾黨要求道歉　李四川PO文喊話市民評理

被民眾黨要求道歉　李四川PO文喊話市民評理

不戰南北了！　賴清德烙客語包「客家粽」

不戰南北了！　賴清德烙客語包「客家粽」

賴清德端午節「長輩圖」連發

賴清德端午節「長輩圖」連發

陳雪生被判性騷「僅需上性平課」　綠委嘆：這已不是雙標能形容

陳雪生被判性騷「僅需上性平課」　綠委嘆：這已不是雙標能形容

關鍵字：

柯文哲2024總統大選民眾黨民進黨鄭運鵬台海局勢

讀者迴響

熱門新聞

金曲男歌手被控「突把手伸進她衣服摸」

NONO停演藝工作！網1點質疑「根本不痛不癢」

即／國道驚見「密麻車燈龍」塞車14km紅爆

Metoo「爆到今天誰最噁？」網一致點名他

「斑馬線有人全停讓」喊卡　王國材：朝「行人在近端需停讓」研議

《人選之人》女星遭霸凌！點名北影主席

桃園嬤包百顆肉粽　婆婆氣炸叫媳婦下跪道歉

「停讓行人」新制6/30正式上路　靠近斑馬線須停讓

炎亞綸性愛片被外流「對質前男友」私訊曝

耀樂遭爆賣身詐欺　媒體人觀察出5個重點

葛斯齊爆「已婚偶像男星性騷飯店人員」給5線索

快訊／網傳黃子佼爆他是「假盲人」　蕭煌奇喊告

飲料店糾紛曝光！炎亞綸當眾飆髒話

愛莉莎莎拿Me Too放閃惹議！

王仁甫15歲高顏值兒要上高中了

更多

最夯影音

更多
NONO被爆「拖女生到殘障廁所」無套X出！　當時已結婚..受害女崩潰：對不起他老婆

NONO被爆「拖女生到殘障廁所」無套X出！　當時已結婚..受害女崩潰：對不起他老婆
炎亞綸突現身鞠躬道歉　男網紅崩潰趴桌中斷記者會

炎亞綸突現身鞠躬道歉　男網紅崩潰趴桌中斷記者會

炎亞綸兩度90度鞠躬道歉耀樂　離場崩潰痛哭：絕對沒偷拍！

炎亞綸兩度90度鞠躬道歉耀樂　離場崩潰痛哭：絕對沒偷拍！

哈里遜福特回歸告別「瓊斯博士」　《印第安納瓊斯：命運輪盤》迎最終冒險

哈里遜福特回歸告別「瓊斯博士」　《印第安納瓊斯：命運輪盤》迎最終冒險

炎亞綸淚道歉：絕沒做任何強迫的事　耀樂拒接受「偷拍未成年就是違法」

炎亞綸淚道歉：絕沒做任何強迫的事　耀樂拒接受「偷拍未成年就是違法」

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面