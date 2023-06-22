近期「打柯文哲」還有合作機會？　侯友宜：我只不過實話實說

▲國民黨總統參選人侯友宜22日受訪。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／新北報導

國民黨文傳會主委林寬裕昨指出，會請考紀會審酌提出行為準則，除非事先取得地方黨部同意，否則不能跨黨替別人站台，也不能跨黨請別人幫自己站台。對此，國民黨2024總統參選人侯友宜今（22日）表示，他接受國民黨徵召的目的只有一個，就是能夠為國家人民做更多的事；黨一定堅持自己的步伐，他身為候選人更應該堅定自己的信心，永遠不會放棄，全力以赴。至於最近砲火都是打柯，未來會否有合作空間？侯友宜回應，「我只不過實話實說」。

國民黨立委參選人羅智強（大安）日前拋出「政黨輪替大聯盟」，被黨內批評「棄侯」後已表示此次選舉不再倡議；另名藍立委參選人游淑慧則提邀民眾黨總統參選人柯文哲同台，令藍營人心浮動。不過林寬裕昨指出，有3、4位中常委這些言行感到不以為然，因此會請考紀會審酌提出行為準則，除非事先取得地方黨部同意，否則不能跨黨替別人站台，也不能跨黨請別人幫自己站台。

侯友宜22日上午出席「新北市議長盃第十三屆龍舟錦標賽開幕典禮」並於會後受訪。媒體詢問，黨中央即將禁止候選人跟其他黨的人站台，是否在講柯文哲？覺得自己選請危險，黨中央才做有此做法嗎？會否影響藍白合作契機？

侯友宜說，他出來參選、接受黨的徵召，目的只有一個，就是能夠為國家人民做更多的事，所以國家人民才是他最重要的努力方向，「以民為天」；他知道大家都期待能更團結合作，黨一定堅持自己的步伐，他身為候選人更應該堅定自己的信心，不但要有毅力、耐力，更重樣是持續力，永遠不會放棄，全力以赴。

由於中廣-蓋洛普昨天公布的最新總統大選民調，顯示侯友宜跟柯文哲搭配，有機會贏過對手賴清德與駐美代表蕭美琴的「賴蕭配」，媒體追問，侯柯配才有可能贏賴清德，但最近砲火都是打柯，未來會有合作空間嗎？侯友宜回應，面對柯文哲的語言或做過的事情，「我只不過實話實說」。是非分清楚而已。