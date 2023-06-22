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民調17%還不是谷底？　郭正亮：非綠陣營侯友宜絕對不是頭牌

▲▼新北市長兼國民黨總統參選人侯友宜22日受訪。（圖／記者蘇晏男攝）

▲新北市長兼國民黨總統參選人侯友宜22日受訪。（圖／記者蘇晏男攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜支持度不斷下滑，近期多份民調中皆落居第三，引發藍營支持者焦慮。對此，前立委郭正亮直言，非綠陣營侯友宜絕對不是頭牌，接下來大家會開始投射到鴻海集團創辦人郭台銘與民眾黨總統參選人柯文哲的互動上，如果郭台銘出線，侯友宜支持度會繼續跌，不要以為17％是最低的。

《中廣-蓋洛普》昨日發布最新民調，民進黨總統參選人賴清德獲31.89％、民眾黨總統參選人柯文哲24.62％、國民黨總統參選人侯友宜17.93％居末。

郭正亮昨日在節目《下班瀚你聊》中指出，目前有六份民調侯友宜都排名第三，《中廣-蓋洛普》的對侯友宜比較傷，因為那是6月16日到20日做的，表示侯友宜在14日之後，新北幼兒園餵藥案雖然有反攻，但刻板印象已經形成，光是救以前的議題不夠力，還要創造新亮點。

郭正亮表示，選舉不是跟自己比是跟別人比，侯友宜因為選過兩次市長，都不是靠議題作戰打勝的，他都是靠政績，而到目前為止，都沒有一個有公信力的民調是他翻到第二，所以這非常傷。面對這樣的情況，國民黨內有人鼓動郭台銘出來參選，第一時間會形成四腳督局面，但以郭台銘的能量很快就會整合成三腳督，最後變成兩腳督。

郭正亮強調，非綠陣營侯友宜絕對不是頭牌，民調都輸柯文哲了，輸那麼多次人家怎麼還會把希望寄託在他身上？所以接下來大家就會開始投射到郭台銘與柯文哲的互動，民意一定是這樣的，且若這種局面成型，侯友宜支持度會繼續跌，不要以為17％是最低的。

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