政府連拋學費補助與免費　柯文哲：喊得震天價響最後空歡喜

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

記者江采蓁／綜合報導

副總統兼民進黨總統參選人賴清德日前拋要研議補助私大學生每年2.5萬元，行政院長陳建仁隨後又宣布高中職學費全面免費、學貸延長等政策，引發熱議。對此，民眾黨總統參選人柯文哲21日在臉書表示，最廉價、最偷懶的公共政策，就是齊頭大撒幣，台灣人民再度看到民進黨所謂改革是如何在選舉時喊得震天價響，最後空歡喜一場。

「最廉價、最偷懶的公共政策，就是齊頭大撒幣」，柯文哲批評，再一次，台灣人民見證了民進黨為了選舉，動用國家資源政策買票，也再度看到民進黨所謂改革是如何在選舉時喊得震天價響，最後空歡喜一場。

柯文哲舉例，總統蔡英文在2012競選時曾經推出「十年政綱」，當時就提到台灣高等教育過度私有化，公立大學院校的比率偏低，使中下階層家庭的教育負擔日益沈重；當時蔡英文主張，台灣高等教育的比例必須進行「整體結構調整」，但她執政7年來，擺爛不管。

柯文哲指出，台灣面對少子化衝擊，國家應輔導私校退場，使教育資源活化，消弭學用落差、提高學生適才適所比例；教育部更應該思索如何提升教學品質、強化產學接軌，才能讓教育資源公平有效率的分配，使弱勢學子階級流動，才能培育足以協助政治民主與經濟成長的人才，讓社會多元開放且更加共融，但民進黨執政7年不做，對人民承諾，只剩泡沫。

柯文哲再提到，賴清德4年前擔任行政院長時，力推「準公共化幼兒園」，投注大量國家資源補助私立幼兒園師資、設備經費與降低幼生學費，立意良善，執行辦法卻散漫，評鑑流於形式無人監督，結果衍生種種收費、品質不合理等亂象，殷鑑不遠，如今又聲稱體恤學子大手一揮補助學費，同樣毫無執行細節，債留子孫，沉重負擔還是年輕人未來要扛。

「居住正義沒成績就撒300億元、青年勞參率不振就撒160億元、高教失衡再撒150億元」，柯文哲最後大批，民進黨真的對不起青壯世代，震天價響的給下一代的承諾，最後只空歡喜一場。