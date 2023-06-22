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【自主監外助更生】戰地遺物釀憾事　出監工作助復歸

▲彰化監獄，收容人，受刑人，下工場。（圖／記者周宸亘攝）

▲受刑人在監也可以透過自主監外作業出監工作，有助於復歸社會。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者王淑君／綜合報導

從小在戰地金門長大的小義（化名），對阿兵哥、砲彈、戰車等毫不陌生。長大後，因為金門地區解除戒嚴，逐步發展出具戰地特色的觀光產業，砲彈碎片甚至可以磨成鋼刀賣給觀光客。

家庭環境單純的小義，家中從事石材進出口及工程小包，父親是公務員，太太也在公家機關服務，子女也有讀到碩士的學歷，全家循規蹈矩，難以想像有一天竟然會與監所有所關連。

監外作業積功德償過錯

不幸來臨的那一天，有一位朋友在海邊撿拾到一顆完整的砲彈，小義沒有多想即受託轉交鐵工廠的朋友，沒想到朋友竟因切割未爆彈，砲彈瞬間爆炸導致他重傷而亡，小義因違反多項罪名遭判刑五年多。

入監後，小義非常懊悔及自責，一來是沒想到自己無心的舉動，竟會惹上官司，且害鐵工廠朋友因此喪命，對自己的家人、朋友的家人都深感內疚與歉意。

服刑期間，他循規蹈矩，某天看到金門監獄自主監外作業協力廠商有建築類別，符合自己的本業專長，萌生想透過一己之力幫助社會，因此他馬上提出申請，也在通過監獄委員們審查後，獲派從事鄉村整建工程。

▼小義以自身所長貢獻村里，減輕自己的內疚及罪惡感。（圖／法務部矯正署金門監獄提供）▲▼參加自主監外作業讓小義重拾對本業的熱情，且不因服刑而導致技術生疏。（圖／法務部矯正署金門監獄提供）

篤信因果的小義，想著有服務社區的機會，一定要好好把握，以自身所長貢獻村里，減輕自己的內疚及罪惡感，並為自己及受害者的家屬增添功德。技術好的他，不用多教即可快速完成一些鄉村整建的小項工程，如挖通水溝、板模澆灌成型、鄉村道路鋪設等，還可協助指導及督促其他雜工，促使許多工程都提早完成，讓在地居民得以享受便利。

出監工作維繫家人與社會連結

監獄長官在訪視中聽到雇主對小義的諸多讚賞，也非常認同小義的上進心，小義說：「我很感謝有這個機會可以回到自己熟悉的環境工作，雖然參加作業也有些許勞作金，但是我的出發點並非報酬，而是希望可以透過認真的工作，造橋鋪路來積陰德，減輕自己的內疚與罪惡，我更加認真負責。」

透過自主監外作業制度使受刑人得以發揮自身專長，同時專注在熟悉的工作環境中，暫時忘卻自己正在服刑及之前的不順利，讓服刑的日子過得快一點。

小義表示，參加自主監外作業讓他重拾對本業的熱情，且不因服刑而造成技術生疏，亦可以維持體力良好狀態，避免怠惰，分配的作業金也可以貼補家用，維持與家人的關係，對家庭的支持也有所幫助。而家人對於小義仍然可保持著入監前工作的熟悉度，未來假釋出獄後，便可即時銜接，立即投入職場；同時，也對自主監外作業有嚴謹的管理與保險也很放心。

▼參加自主監外作業讓小義重拾對本業的熱情，且不因服刑而導致技術生疏。（圖／法務部矯正署金門監獄提供）▲▼參加自主監外作業讓小義重拾對本業的熱情，且不因服刑而導致技術生疏。（圖／法務部矯正署金門監獄提供）

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