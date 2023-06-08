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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

【自主監外助更生】詐騙入監誤人生　自主作業找回親情

▲▼小玲在食品加工廠認真工作，靠自己的力量走上復歸之路。（圖／法務部矯正署高雄女子監獄提供）

▲因案入監的小玲，參與自主監外作業，在食品加工廠認真工作，出監後靠自己的力量走上復歸之路。（圖／法務部矯正署高雄女子監獄提供）

記者王淑君／整理報導

小玲（化名）與前夫透過網路認識，當初不顧父母反對與前夫交往，後來因懷孕產下大女兒，兩人才登記結婚。婚後，因前夫工作不穩定，每份工作至多只維持三至四個月，家中生計經常斷炊，因此兩人一同犯下詐欺案，夫妻雙雙入監服刑。

進入高雄女子監獄執行不久，小玲就因懷孕而保外待產。兒子出生不久，因心臟疾病開刀，家人需照顧住院的新生兒，無力照顧未滿三歲的女兒，小玲只好將女兒帶進監內照料。對於未能善盡照顧子女的責任，以及提供孩子適當的成長環境，小玲內心充滿愧疚與不捨。

自主監外作業重拾人生

聽聞監所內有自主監外作業制度，參與的受刑人得以自主往返作業及監禁處所，因此小玲報名參加高女監自主監外作業遴選，經過篩選考核後，順利取得資格，開始了每天離開監獄，在沒有戒護人員戒護監督下，至食品加工廠作業的生活。

小玲說：「當初參加自主監外作業時，單純想自食其力，不讓家裡負擔自己開銷，更想多賺點錢，減輕婆婆的負擔。實際參與自主監外作業後，不只經濟狀況有所改善，也學習到了很多，除了工作上的專業職能外，也從廠長身上學習到如何對他人付出與關懷。」

▲▼小玲在食品加工廠認真工作，靠自己的力量走上復歸之路。（圖／法務部矯正署高雄女子監獄提供）

▲高雄女子監獄作業導師到工作地點關心小玲，讓她能放心的在外工作。（圖／法務部矯正署高雄女子監獄提供）

談起工廠內的同事，小玲開心的說：「廠長就像鄰家大姊一樣，不僅不排斥她，並且時時關心與教導她，而其他同事也在工作上給予她熱心協助。」在那裡，她感受到的，不只是雇主與受雇者的雇傭關係，更有著像家一般的溫暖與包容。

出監前，廠長問小玲是否願意留下來工作，她毫不考慮地一口答應。至今，小玲努力的在工廠工作外，雙親也因她的改變而重新接納她，對於未來，小玲也規劃待日後經濟穩定後，把孩子接回來親自照顧。

小玲說：「感謝矯正署的自主監外作業制度，讓我可以在出獄後立即有穩定的工作，也找回了失去的親情。尤其謝謝公司跟廠長的接納，讓自己能勇敢踏出女監大門，蛻變重生。」

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法律更生人更保自主監外作業受刑人高雄女子監獄矯正署

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