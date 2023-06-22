MeToo司法院包庇性騷事件持續發燒　法界認林輝煌應通報

▲懲戒法院前院長李伯道（右）涉性騷，引發司法院吃案問題，司法院長許宗力（中）應重視。圖左為前任懲戒法院院長姜仁脩。（圖／記者吳銘峯攝）



記者吳銘峯／台北報導

#MeToo風暴持續發燒！懲戒法院前院長李伯道傳出涉嫌性騷擾案件，更傳出被害人向當時的司法院秘書長林輝煌報告後，司法院更疑似吃案、包庇。對此，「台灣司法人權進步協會」理事長何俊英認為，林輝煌當時應通報司法院長許宗力，讓司法院可以適當處理，避免外界質疑。

媒體報導，李伯道擔任懲戒法院院長時月薪高達30萬元，但卻突然在上個月以「身體因素」為由閃辭並神隱，引發議論，改由前司法院秘書長林輝煌接任院長。之後有懲戒法院女職員發布聲明，證實李伯道的確曾經利用工作機會對女職員多次性騷擾，也因此向林輝煌求助。被害人的丈夫、媒體人范立達也透過臉書發聲，強調已經寫好申訴書，送交司法院性騷擾申訴處理評議委員會。

對此，司法院也立即組成性騷擾申訴處理評鑑委員會進行調查，強調「將儘速完成調查，如查證屬實，將依法嚴懲，決不寬貸。」雖然司法院看似雷厲風行，但外界仍質疑司法院包庇、吃案，國民黨立院黨團也發布記者會「離譜！司法院長包庇、懲戒法院院長性騷，大法官同意權抗議！拒絕投票！」

不僅如此，檢視司法院的態度，從20日上午報導出爐後，對外宣稱「並未接獲相關申訴」，下午被害人親自發聲明後，司法院才跟著說「將儘速完成調查」。對比先前的台北高等行政法院前法官陳鴻斌事件，乃至現今士林地院法官庭長蔡明宏事件，「官官相護」的標籤，似乎無法從司法院身上撕掉。

「台灣司法人權進步協會」理事長何俊英也認為，司法是正義最後一道防線，但在司法體系工作的被害人，卻無法相信申訴可以獲得保護，司法院應視為重大警訊，不能隨便呼弄本案，忽視外界的看法。

何俊英強調，懲戒法院院長為總統任命的特任官，位高崇隆，但卻因爆發性騷事件而提早退職；司法院也未詳加調查，就讓李伯道以「身體因素」欺騙長官、獲准辭職，這可能會侵害到任命李伯道的蔡英文總統聲譽。他認為，林輝煌在獲知性騷擾事件後，應先報告司法院院長許宗力，也請許宗力向總統報告，先對李伯道停職，避免在不知情下簽發退職令。