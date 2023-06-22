　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

#MeToo司法院包庇性騷事件持續發燒　法界認林輝煌應通報

▲▼懲戒法院院長交接，許宗力、姜仁脩、李伯道。（圖／記者吳銘峯攝）

▲懲戒法院前院長李伯道（右）涉性騷，引發司法院吃案問題，司法院長許宗力（中）應重視。圖左為前任懲戒法院院長姜仁脩。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

#MeToo風暴持續發燒！懲戒法院前院長李伯道傳出涉嫌性騷擾案件，更傳出被害人向當時的司法院秘書長林輝煌報告後，司法院更疑似吃案、包庇。對此，「台灣司法人權進步協會」理事長何俊英認為，林輝煌當時應通報司法院長許宗力，讓司法院可以適當處理，避免外界質疑。

媒體報導，李伯道擔任懲戒法院院長時月薪高達30萬元，但卻突然在上個月以「身體因素」為由閃辭並神隱，引發議論，改由前司法院秘書長林輝煌接任院長。之後有懲戒法院女職員發布聲明，證實李伯道的確曾經利用工作機會對女職員多次性騷擾，也因此向林輝煌求助。被害人的丈夫、媒體人范立達也透過臉書發聲，強調已經寫好申訴書，送交司法院性騷擾申訴處理評議委員會。

對此，司法院也立即組成性騷擾申訴處理評鑑委員會進行調查，強調「將儘速完成調查，如查證屬實，將依法嚴懲，決不寬貸。」雖然司法院看似雷厲風行，但外界仍質疑司法院包庇、吃案，國民黨立院黨團也發布記者會「離譜！司法院長包庇、懲戒法院院長性騷，大法官同意權抗議！拒絕投票！」

不僅如此，檢視司法院的態度，從20日上午報導出爐後，對外宣稱「並未接獲相關申訴」，下午被害人親自發聲明後，司法院才跟著說「將儘速完成調查」。對比先前的台北高等行政法院前法官陳鴻斌事件，乃至現今士林地院法官庭長蔡明宏事件，「官官相護」的標籤，似乎無法從司法院身上撕掉。

「台灣司法人權進步協會」理事長何俊英也認為，司法是正義最後一道防線，但在司法體系工作的被害人，卻無法相信申訴可以獲得保護，司法院應視為重大警訊，不能隨便呼弄本案，忽視外界的看法。

何俊英強調，懲戒法院院長為總統任命的特任官，位高崇隆，但卻因爆發性騷事件而提早退職；司法院也未詳加調查，就讓李伯道以「身體因素」欺騙長官、獲准辭職，這可能會侵害到任命李伯道的蔡英文總統聲譽。他認為，林輝煌在獲知性騷擾事件後，應先報告司法院院長許宗力，也請許宗力向總統報告，先對李伯道停職，避免在不知情下簽發退職令。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
1元炸雞、7元芒果冰沙！　13家超殺優惠一次看
NONO求婚前「私約少女」證據曝光！　婚後持續約
快訊／第2起端午死亡！　高雄男陳屍獨居房
最兇老師立蛋「掉出超大車頭燈」！　形狀看光
內馬爾坦承出軌！　2人「超開放協議」曝
快訊／直球對決！黃舒湄今出席北影世界首映「指控霸凌」

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

#MeToo司法院包庇性騷事件持續發燒　法界認林輝煌應通報

NONO被爆「拖女生到殘障廁所」無套X出！　當時已結婚..受害女崩潰：對不起他老婆

炎亞綸突現身鞠躬道歉　男網紅崩潰趴桌中斷記者會

炎亞綸兩度90度鞠躬道歉耀樂　離場崩潰痛哭：絕對沒偷拍！

哈里遜福特回歸告別「瓊斯博士」　《印第安納瓊斯：命運輪盤》迎最終冒險

賈永婕衰遭黃子佼影射：不是我！　傳訊關心大小S「要好好處理」

炎亞綸淚道歉：絕沒做任何強迫的事　耀樂拒接受「偷拍未成年就是違法」

要求女友講疊字塞乃！　遭猛烈回攻：給我惦惦

媽跟撒嬌虎斑貓互道晚安！　聽超清楚發音：養到鸚鵡？

三胞胎女兒奶音狂呼喚❤超萌「把拔」連發心融化

士檢火速分案偵辦炎亞綸案　律師：拍片逃不掉...可囚7年

#MeToo司法院包庇性騷事件持續發燒　法界認林輝煌應通報

小黑貓卡機車置物箱萌聲求救　警助拆車救貓...熱心童成鏟屎官

楊丞琳台下驚見「白肌妹只穿內衣」掉出雙球！火辣照瘋傳 形狀被看光

王世堅坦言「可能綠白合」　游淑慧嘆：我能怎麼樣？家裡不同意

阿里山台169線小貨車對撞　1人卡車內消防破壞車體救人...2傷

卡蒂B開戰「鐵達尼潛艇」失蹤富翁兒！　他怒：利用痛苦蹭流量

外界預測明年轉戰道奇　大谷翔平表達內心想法

熱障礙！盛夏氣溫高菜田一片禿　雲林蔬菜產地價格狂漲3成8

批「民調15％防磚條款」不合適　國民黨團：那是陳玉珍個人看法

一日遊中壢10個熱門打卡點！收集免門票景點、親子住宿推這2間

傳蔣萬安將出席上海雙城論壇　詹為元：不必怕被抹紅

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

法律熱門新聞

司法院遭疑包庇性騷　法界認林輝煌應通報

聯明掏空案定讞　吳宗憲脫身

吳景欽／死因究明的救濟途徑困境

波蘭議員遊說蔡英文　本土牙醫團體嚴正抗議

告訴6月期限　法界：過了就GG

5男關一起　牢房竟變炮房

柯博齡／車停白線為何被開單

更生人幸運草市集在台北市東區

給說法／放高利貸屬於重利罪嗎

雷皓明／蔡阿嘎事件有法律責任嗎

買手指虎當戒指　當心牢獄之災！

司法院終止與黃子佼代言關係

雷皓明／幫別人簽名犯偽造文書嗎

劉哲嘉／搶黃燈肇事仍有刑責

更多熱門

相關新聞

演藝圈黑料狂爆　74萬YTR點破「問題出在1關鍵」

演藝圈黑料狂爆　74萬YTR點破「問題出在1關鍵」

台灣#metoo風波持續延燒，不斷有受害者出面指控惡行，演藝圈也已經連爆數顆震撼彈，網紅 「Crazy Man 瘋男 Nick 」（王柏傑）表示，這一次卻引起各界關注，最主要的問題都是「人設」，假如把人物換成爭議網紅，大家就會覺得不意外，可能隔天就忘了。

阮慕驊強吻摸胸　事後邀「去山上別墅」

阮慕驊強吻摸胸　事後邀「去山上別墅」

獨／《加油喜事》男星遇性騷「熟睡時感到異狀」

獨／《加油喜事》男星遇性騷「熟睡時感到異狀」

炎亞綸衝記者會道歉　作家曝「紅鯡魚手法」

炎亞綸衝記者會道歉　作家曝「紅鯡魚手法」

大法官同意權案跑票　蘇治芬坦言：尤伯祥說法並未說服我

大法官同意權案跑票　蘇治芬坦言：尤伯祥說法並未說服我

關鍵字：

法律人權#Metoo台灣司法人權進步協會司法院許宗力包庇李伯道性騷垃圾

讀者迴響

熱門新聞

Metoo「爆到今天誰最噁？」網一致點名他

金曲男歌手被控「突把手伸進她衣服摸」

NONO停演藝工作！網1點質疑「根本不痛不癢」

《人選之人》女星遭霸凌！點名北影主席

NONO「突進廚房示愛」害她受傷

即／國道驚見「密麻車燈龍」塞車14km紅爆

「斑馬線有人全停讓」喊卡　王國材：朝「行人在近端需停讓」研議

耀樂遭爆賣身詐欺　媒體人觀察出5個重點

王仁甫15歲高顏值兒要上高中了

桃園嬤包百顆肉粽　婆婆氣炸叫媳婦下跪道歉

炎亞綸性愛片被外流「對質前男友」私訊曝

「停讓行人」新制6/30正式上路　靠近斑馬線須停讓

葛斯齊爆「已婚偶像男星性騷飯店人員」給5線索

快訊／網傳黃子佼爆他是「假盲人」　蕭煌奇喊告

愛莉莎莎拿Me Too放閃惹議！

更多

最夯影音

更多
NONO被爆「拖女生到殘障廁所」無套X出！　當時已結婚..受害女崩潰：對不起他老婆

NONO被爆「拖女生到殘障廁所」無套X出！　當時已結婚..受害女崩潰：對不起他老婆
炎亞綸突現身鞠躬道歉　男網紅崩潰趴桌中斷記者會

炎亞綸突現身鞠躬道歉　男網紅崩潰趴桌中斷記者會

炎亞綸兩度90度鞠躬道歉耀樂　離場崩潰痛哭：絕對沒偷拍！

炎亞綸兩度90度鞠躬道歉耀樂　離場崩潰痛哭：絕對沒偷拍！

哈里遜福特回歸告別「瓊斯博士」　《印第安納瓊斯：命運輪盤》迎最終冒險

哈里遜福特回歸告別「瓊斯博士」　《印第安納瓊斯：命運輪盤》迎最終冒險

賈永婕衰遭黃子佼影射：不是我！　傳訊關心大小S「要好好處理」

賈永婕衰遭黃子佼影射：不是我！　傳訊關心大小S「要好好處理」

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面