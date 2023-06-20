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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

波蘭議員當面要蔡英文解決「波波牙醫」！本土牙醫團體嚴正抗議

看牙齒,牙醫,牙科。（圖／Pixabay）

▲「台灣基層牙醫師協會」及「本土小牙醫聯盟」發出聲明抗議。（圖／Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

蔡英文總統日前接見「波蘭眾議院外委會副主席芭菟煦（Barbara Bartuś）訪團」 ，有波蘭議員針對「波波醫生」在台執業問題，當面遊說蔡英文，希望能稍加解決。對此，「台灣基層牙醫師協會」及「本土小牙醫聯盟」嚴正抗議，認為波蘭議員企圖干涉我國內政，呼籲政府守住國格並保護國民健康。

以下為「台灣基層牙醫師協會暨本土小牙醫聯盟」聲明全文：

波蘭議員企圖干涉我國內政？ 台基牙籲政府守住國格保護國民健康

據媒體報導，昨日（19日）上午波蘭眾議院外委會副主席芭菟煦（Barbara Bartuś）拜會總統蔡英文時當面遊說說，波蘭有大量來自台灣的留學生，尤其多的是讀醫學方面的台灣留學生，最近有一個稍微不太順利的發展，就是在波蘭讀完醫學的台灣留學生，要在台灣再次進行認證，未來或許可以對這一點稍加解決，這將是他們波蘭所樂見的發展。

針對波蘭眾議院外委會副主席芭菟煦女士的要求，台灣基層牙醫師協會暨本土小牙醫聯盟提出嚴正的抗議，因為這是對我國內政的干預！

民國93年波蘭、捷克、斯洛伐克等東歐國家加入「歐盟」，學歷也自動被教育部承認，此後二十年間，大量在台灣考不上醫學系或牙醫系的國人透過代辦到無入學門檻的國外學校拿醫學學歷後再回國考照當醫生，其中以波蘭為大宗，故俗稱「波波醫師」「波波牙醫」。去年五月醫師法修法通過未來持國外醫學及牙醫學歷報考國內醫師考試者，不再分地區均需先通過教育部學歷甄試，波蘭不再享有免學歷甄試的優惠，希望杜絕這個走習醫捷徑的歪風，因此被視為是「關巧門」的修法。修法提高國外學歷者的考照門檻，目的也是為了維護醫療品質，確保我國國民口腔健康。

關於「波波醫生」和「波波牙醫」，台灣基層牙醫師協會暨本土小牙醫聯盟認為，在波蘭受醫學教育的醫學生和牙醫學生，應該在波蘭當地發揮其所學專業才能。這不僅是因為他們的所受專業教育和文化認知符合波蘭當地的需求，更是因為他們能為當地的醫療體系帶來重要的貢獻。

根據2022年歐洲衛生系統和政策觀察站的資料顯示，波蘭是全歐洲牙醫最少的地方！每十萬人口只有35位牙醫師，而台灣則是接近有70位！這意味著波蘭牙醫人力的需求極為迫切，我們認為波蘭政府應該非常歡迎台灣留學生留在波蘭就業。既然芭菟煦議員如此關心該國台灣留學生的就業發展，建請芭菟煦議員應該在其國內議會提案，為台灣留學生在波蘭執業提供更多的支持和鼓勵，以利其順利發展，同時解決波蘭的醫缺問題。除非是波蘭政府對「波波醫生」和「波波牙醫」的行醫能力沒有信心！？或者他們根本不具備在當地執業的資格？

台灣基層牙醫師協會暨本土小牙醫聯盟呼籲政府，對於醫師法的施行不可以有任何的退讓，醫學是一門人命關天的學問，我們不能對醫學教育和臨床訓練的質量有任何的妥協！由於我國無法直接監管他國的醫學教育與臨床訓練，因此，對於持國外學歷考照的留學生，我們必須要求他們在歸國後進行額外的訓練和認證把關，這不僅是為了確保我國的醫療服務品質，也是為了保護我國公民的健康和安全。

▼波蘭極度缺乏牙醫師。（圖／「台灣基層牙醫師協會暨本土小牙醫聯盟」提供）

▲▼波蘭極度缺乏牙醫師。（圖／「台灣基層牙醫師協會暨本土小牙醫聯盟」提供）

▲▼波蘭極度缺乏牙醫師。（圖／「台灣基層牙醫師協會暨本土小牙醫聯盟」提供）

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