大膽色狼持刀闖校園挾持女職員圖性侵！犯後竟返回刺探偵辦情況

▲彭男挾持被害人，企圖性侵。此為示意圖。（圖／記者黃克翔攝）

記者吳銘峯／台北報導

台中市彭姓男子去年7月暑假期間，持刀潛入某私立大學校園女廁，挾持某女職員企圖性侵。被害人機警逃出報警，警方到場後，彭男還變裝返回現場與員警對答，刺探偵辦進度。一審將他判刑4年10月，二審更加重改判5年10月。全案再上訴，最高法院21日駁回上訴定讞。

判決指出，擔任油漆工的彭男，去年7月1日中午先騎乘機車到某大學校園內散步，發現人煙稀少、適合犯案，傍晚又帶著變裝衣褲、水果刀，返回校園內物色作案目標。之後他尾隨一名女職員進到女廁，趁著對方如廁走出廁所時，衝上前犯案。

彭男先將被害人推倒，被害人因此手指遭刀刃劃傷。彭男見狀，隨即以刀刃挾持被害人，將被害人拖拉到殘障廁所內，鎖上門後搓揉被害人胸部，噁心說：「我想跟你做愛、我想操你。」後因擔心音量過大而為他人發現，彭男開門查看。被害人機警反鎖廁所門，彭男無法進入，在外恐嚇：「不開門的話，要進去將妳殺了！」並試圖從旁邊廁所攀爬到殘障廁所內。被害人趕緊開門逃出呼救，彭男見事跡敗露，趕緊換上變裝衣物逃走。

擔心現場遺留跡證，彭男竟在20分鐘後大膽返回現場查探警方辦案進度，還與員警坐下對答，留在現場近1小時後才離開。警方比對監視器畫面後，鎖定彭男涉有重嫌，第二天就到彭男住處搜索出變裝衣褲；彭男自知難逃法網，隔日就自行到派出所投案，檢警隨即起出做案刀刃。全案宣告偵破，彭男遭提起公訴。

一審認定彭男有罪，判刑4年10月。案件上訴二審，台中高分院審理時，被害人透過書狀表示，「案發迄今，身體及心裡的陰影揮之不去，人生遭逢一場劇變，無法過正常的生活，因手指遭刀刃砍傷肌腱韌帶斷裂，無法彈鋼琴，心裡很挫折，至今仍在復健中，感覺內心的創傷永無平復之日，無法正常上班賺錢，因發生此事讓父親及祖母擔心，為此很是自責，經常活在恐懼中，即便在家中都得要一再確認門窗有無關好，任何聲音都使精神緊繃，案發時遭刀抵在脖子上的過程常在夜夢中出現，好像心裡逐了一道高牆而無法跨越，日常生活小事無法獨立完成的挫敗及自責感難以言喻，請求從重量刑。」

台中高分院審酌被害人意見後，二審加重改判彭男有期徒刑5年10月。全案再上訴，最高法院21日駁回上訴定讞。