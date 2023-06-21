　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

大膽色狼持刀闖校園挾持女職員圖性侵！犯後竟返回刺探偵辦情況

性侵、迷姦、強拉女生（圖／記者黃克翔攝）

▲彭男挾持被害人，企圖性侵。此為示意圖。（圖／記者黃克翔攝）

記者吳銘峯／台北報導

台中市彭姓男子去年7月暑假期間，持刀潛入某私立大學校園女廁，挾持某女職員企圖性侵。被害人機警逃出報警，警方到場後，彭男還變裝返回現場與員警對答，刺探偵辦進度。一審將他判刑4年10月，二審更加重改判5年10月。全案再上訴，最高法院21日駁回上訴定讞。

判決指出，擔任油漆工的彭男，去年7月1日中午先騎乘機車到某大學校園內散步，發現人煙稀少、適合犯案，傍晚又帶著變裝衣褲、水果刀，返回校園內物色作案目標。之後他尾隨一名女職員進到女廁，趁著對方如廁走出廁所時，衝上前犯案。

彭男先將被害人推倒，被害人因此手指遭刀刃劃傷。彭男見狀，隨即以刀刃挾持被害人，將被害人拖拉到殘障廁所內，鎖上門後搓揉被害人胸部，噁心說：「我想跟你做愛、我想操你。」後因擔心音量過大而為他人發現，彭男開門查看。被害人機警反鎖廁所門，彭男無法進入，在外恐嚇：「不開門的話，要進去將妳殺了！」並試圖從旁邊廁所攀爬到殘障廁所內。被害人趕緊開門逃出呼救，彭男見事跡敗露，趕緊換上變裝衣物逃走。

擔心現場遺留跡證，彭男竟在20分鐘後大膽返回現場查探警方辦案進度，還與員警坐下對答，留在現場近1小時後才離開。警方比對監視器畫面後，鎖定彭男涉有重嫌，第二天就到彭男住處搜索出變裝衣褲；彭男自知難逃法網，隔日就自行到派出所投案，檢警隨即起出做案刀刃。全案宣告偵破，彭男遭提起公訴。

一審認定彭男有罪，判刑4年10月。案件上訴二審，台中高分院審理時，被害人透過書狀表示，「案發迄今，身體及心裡的陰影揮之不去，人生遭逢一場劇變，無法過正常的生活，因手指遭刀刃砍傷肌腱韌帶斷裂，無法彈鋼琴，心裡很挫折，至今仍在復健中，感覺內心的創傷永無平復之日，無法正常上班賺錢，因發生此事讓父親及祖母擔心，為此很是自責，經常活在恐懼中，即便在家中都得要一再確認門窗有無關好，任何聲音都使精神緊繃，案發時遭刀抵在脖子上的過程常在夜夢中出現，好像心裡逐了一道高牆而無法跨越，日常生活小事無法獨立完成的挫敗及自責感難以言喻，請求從重量刑。」

台中高分院審酌被害人意見後，二審加重改判彭男有期徒刑5年10月。全案再上訴，最高法院21日駁回上訴定讞。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／NONO爆性侵　吳宗憲悲痛回應
快訊／NONO遭控性侵多女　北檢首發聲
快訊／控炎亞綸「違反意願性行為」！　耀樂：當場驚醒
快訊／耀樂嗆炎亞綸：被爆料才道歉！「偷拍未成年就是違法」
快訊／炎亞綸離場崩潰痛哭！　「絕對沒有偷拍」
快訊／炎亞綸兩次90度鞠躬道歉！　「讓你承受這些事」
快訊／炎亞綸現身記者會！　男網紅崩潰趴桌
LIVE／控炎亞綸偷拍性愛片　網紅現身說明
快訊／NONO遭控性侵！　10多名被害人私訊曝光
快訊／第一槍！　炎亞綸壓軸表演遭撤銷
炎亞綸拍未成年性愛片慘了！　恐「2大刑罰」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／NONO遭控性侵多女　北檢首度發聲

5億高中生配偶不起訴！　賴母無法接受「提再議還兒子清白」

10F命案現場曝！陽台欄杆「手掌抓握痕」　僅驗出5億高中生DNA

5億高中生與配偶「關係疏離」畫面曝　婚前1hr才用手機查同婚法

3歲童門口玩耍遭機車猛撞...意識不清　媽媽求警察開道緊急送醫脫險

5億高中生「墜樓模擬圖」曝！檢列舉4前例：高樓墜落都未骨折

對警轟3槍！屏東槍毒犯家中如軍火庫　聲押禁見獲准

性侵女學生！黃捷要求「狼師補習班」停業　教育局回應了

兩小無猜搞出人命　少年爸爸同意「夾娃娃」無緣親家母怒提告

駕駛倒車沒被禮讓酸「開名車不禮貌」　他怒嗆三字經獲無罪

炎亞綸認了私密影片「不時折磨著我」　謝謝耀樂說出來..道歉：願陪你走過傷痛

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

柴犬躺玄關迎接主人返家　眼神無靈魂：你回來囉～

女子不願和分隊長兒分手　消防局門口噴Me too紅漆

NONO遭影射「車上強吻女模」：沒有印象　她再槓「如不實，歡迎提告」朱海君拒回應

嘉義知名女中校車硬闖平交道　柵欄打中車身保全吹哨也沒用

黃子佼性騷「認錯→暴走」重點整理　「地圖砲+道歉孟耿如」..爆完送醫

台中男右切後kiss待轉車　整台烏龜翻！下巴掉一半

劉在錫.李光洙《韓星地帶II》升級狂嚇瘋　他獨自落跑...俞利氣到罵髒話XD

鐵達尼號觀光潛艇失蹤　船上供氧量低於70小時

快訊／NONO遭控性侵多女　北檢首度發聲

5億高中生配偶不起訴！　賴母無法接受「提再議還兒子清白」

10F命案現場曝！陽台欄杆「手掌抓握痕」　僅驗出5億高中生DNA

5億高中生與配偶「關係疏離」畫面曝　婚前1hr才用手機查同婚法

3歲童門口玩耍遭機車猛撞...意識不清　媽媽求警察開道緊急送醫脫險

5億高中生「墜樓模擬圖」曝！檢列舉4前例：高樓墜落都未骨折

對警轟3槍！屏東槍毒犯家中如軍火庫　聲押禁見獲准

性侵女學生！黃捷要求「狼師補習班」停業　教育局回應了

兩小無猜搞出人命　少年爸爸同意「夾娃娃」無緣親家母怒提告

駕駛倒車沒被禮讓酸「開名車不禮貌」　他怒嗆三字經獲無罪

女網紅隆鼻手術後突然昏迷　媽崩潰「快點醒來」醫爆可能原因

IU「10年前抄襲案」紛爭又起！公司怒公開「回信內容」還原真相

快訊／中共「山東號」編隊通過台海　國防部：派適切兵力監控應處

NONO捲性侵風波「內幕全被爆」！　前老闆吳宗憲悲痛發聲

專家5年前就警告！鐵達尼觀光潛艇「未獲第3方認證」　恐造成危險

天使再強調不會交易大谷　總管：不用多說看我們戰績

才說「做錯會認錯」　NONO爆性侵仍神隱！網傻見1點：避風頭的感覺

快訊／NONO遭控性侵多女　北檢首度發聲

Hyundai公布電動車計畫！預告新一代IMA平台、移動電源技術

下架民進黨是最大共識！　蔡正元曝政黨輪替唯一藥方「柯侯配」

社會熱門新聞

即／5億高中生墜亡偵結！夏姓父子殺人罪不起訴

噁男催情水迷姦4傳播妹　她內褲詭濕崩潰了

林口知名幼兒園爆虐童！今遭潑漆、撒冥紙

快訊／涉詐助理費！張秉鈞及父母3人遭聲押

黃子佼爆大小S吸毒　北市警曝難追原因

知名連鎖幼兒園「暴力管教」　家長炸鍋列12罪狀

哈孝遠姑嫂互撕家醜番外篇　退休岳母涉詐保戶96萬判決出爐

砍2人1死1傷「要養7孩子」搏同情

即／5億高中生案偵結　高大成：一定聲請再議

5億高中生配偶假結婚遭訴！1關鍵恐拿嘸鉅額遺產

女高校生吞「不明化學物質」倒地

5億高中生案偵結！檢「4大事證」認定假結婚

即／抓到了！宜蘭某補習班亂餵藥　2童吞「利他能」

夏男拒測謊！「我不認為儀器是會準的」

更多熱門

相關新聞

補習班狼師性侵女學生　高雄教育局出手了

補習班狼師性侵女學生　高雄教育局出手了

網路一名音樂教師爆料指出，自己13歲時曾遭到狼師性騷、性侵，且整個過程長達3年，當時不但害怕又求助無門，如今回想起來則十分自責，責怪自己為何過去默不作聲、是否會導致更多孩子受害，且現在該名教師還在高雄3個地區任職。對此，高雄市教育局今晚表示，獲悉相關事證後，第一時間已主動將現有相關事證移請台灣高雄地方檢察署進行刑事調查。

大學4年「最後悔的1件事」　一票過來人秒懂

大學4年「最後悔的1件事」　一票過來人秒懂

13歲學生遭補習班狼師性侵3年！他還在高雄教書

13歲學生遭補習班狼師性侵3年！他還在高雄教書

賴清德拋「念私大補助2.5萬」　綠委樂見：教育不該成擴大貧富差破口

賴清德拋「念私大補助2.5萬」　綠委樂見：教育不該成擴大貧富差破口

何則文自稱「沒有其他受害者」被打臉

何則文自稱「沒有其他受害者」被打臉

關鍵字：

法律人權色狼校園性侵大學最高法院定讞持刀變裝

讀者迴響

熱門新聞

快訊／NONO婚內性侵過程曝！

炎亞綸向耀樂道歉！認了私密影片「不時折磨著我」

快訊／炎亞綸現身記者會！遭男網紅控偷拍性愛片

黃子佼砲翻舊愛「唯一沒提到她」　網：誰惹得起

NONO被爆「拖女生到市民大道殘障廁所」無套中出

快訊／網紅怒揭「遭NONO性騷女快20個」！

黃子佼爆3星醜聞！6關鍵線索被挖

即／5億高中生墜亡偵結！夏姓父子殺人罪不起訴

快訊／抖音男網紅正面對決炎亞綸！

視網膜關台也爆MeToo！女員工瞎傳「眼神暗示要上床」

噁男催情水迷姦4傳播妹　她內褲詭濕崩潰了

炎亞綸被控「偷拍16歲少年性愛片」！耀樂出面爆：毀滅我人生

NONO爆性侵「她再打臉朱海君說謊」！

黃子佼一出院　同名「臉書帳號復出」

炎亞綸偷拍私密片　粉絲刷整排「加油」網傻眼

更多

最夯影音

更多
炎亞綸認了私密影片「不時折磨著我」　謝謝耀樂說出來..道歉：願陪你走過傷痛

炎亞綸認了私密影片「不時折磨著我」　謝謝耀樂說出來..道歉：願陪你走過傷痛
利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

柴犬躺玄關迎接主人返家　眼神無靈魂：你回來囉～

柴犬躺玄關迎接主人返家　眼神無靈魂：你回來囉～

女子不願和分隊長兒分手　消防局門口噴Me too紅漆

女子不願和分隊長兒分手　消防局門口噴Me too紅漆

NONO遭影射「車上強吻女模」：沒有印象　她再槓「如不實，歡迎提告」朱海君拒回應

NONO遭影射「車上強吻女模」：沒有印象　她再槓「如不實，歡迎提告」朱海君拒回應

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面