國道一早就塞車「深紅路段有5條」！　他看路況傻眼：才早上6點

▲端午連假Day1。（示意圖／記者唐詠絮翻攝）



記者施怡妏／綜合報導

4天的端午假期開跑了，不少民眾早已安排國內外旅遊，有網友今（22）日早上6時打開地圖查看，發現台北、桃園、新竹許多路段居然已經開始塞車了，地圖上有不少標示紅色的路段，甚至還有深紅色，對此，有網友直呼不意外，「連假出門就要有心理準備了」。

有網友在PTT發文，「國道一早就在大塞車？」貼出一張路段車況截圖，明明才早上6時，國道1號跟國道3號的台北、桃園、新竹，已經有許多路段開始塞車了，紅色路段有7條，深紅色路段則有5條，看到此畫面他很震驚，「難道大家都不是聰明的用路人嗎？」

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▲許多民眾一早就出發了 。（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光，網友認為端午連假4天，會塞車很正常，「正常人都凌晨就出門了，現在這麼晚當然會塞車」、「南北進國五兩條都塞爆」、「平日都塞爆了，假日不用講，國道直接變停車場」、「國三排雪隧塞到新店啦」、「沒上飛機的在國道塞車，很合理」、「聰明的用路人，不會在連假開車出門好嗎」，「昨晚國5超精彩，一堆人去宜花東」。

截至上午8時許，國道北部和中部部分路段出現塞車，包括國1南下湖口到新竹系統、埔鹽系統到員林，其中國1南下湖口服務區到竹北「紫爆」，時速僅剩10多公里。

高公局預判今天上午壅塞路段包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段；建議西部國道南向用路人儘量於12時後出發；國5南向用路人儘量於17時後出發。

▲國道今晨湧現車潮，湖口路段紫爆。（圖／高公局）



事實上，許多人怕塞車，22日凌晨就提早出門，有網友22日凌晨1時14分許，在臉書社團「我是南港人」發文表示，他在住處看到國道3號汐止往南、環東大道，以及國5都出現嚴重回堵。根據高公局資料顯示，該車陣至少長達14公里，車速最慢時速24公里。