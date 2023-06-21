端午連假前夕！新北啟動交通戰情室　監控國道及市區路況

▲新北啟動交通戰情室，監控國道及市區路況。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

22日開始就是端午節4天連續假期，新北市政府交通局21日下午啟動交通戰情室，緊盯國道與市區道路交通路況；交通局長鍾鳴時指出，根據交控中心通報，國道從今天下午2時起即湧現提前返鄉車潮，高公局更預估國5到今天晚上12時，以及明天連假首日從清晨5時至下午4時，平均車速約40公里，請開車民眾要有心理準備，或提前改道以避開塞車。

交通局提醒出遊及返鄉民眾，22日0時至12時、6月23日5時至12時，國5石碇及坪林南向入口匝道封閉，建議往宜蘭方向用路人避開管制封閉時段延後下午出發，或改走台9線；另外，22日6時至12時，國1內湖至頭份路段、國3木柵至香山路段各南入匝道也將實施高乘載管制。

▲交通局長鍾鳴時緊盯國道與市區道路交通路況。

交通局彙整「新北市端午連假交通資訊懶人包」，提供連假期間國道管制措施、客運轉乘優惠、新北市龍舟賽接駁等交通資訊；也再次建議民眾出門前利用1968 App查詢最新國道管制和即時路況並收聽警廣。

或透過手機掃描懶人包的QR Code連結進入「新北市即時交通資訊網」， 掌握即時路況、停車場空位數及YouBike站位可借車數量和道路施工等即時交通訊息，避開塞車，過個平安快樂的端午佳節！