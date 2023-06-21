中國強力施壓　我駐斐濟外館被改回「台北」

▲外交部。（圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

斐濟新政府上任後，原在3月通知我外館自「台北」恢復成「中華民國（台灣）駐斐濟商務代表團」名稱，然而，由於中方強力施壓，外交部21日表示，我外館名稱近期遭改回「駐斐濟台北商務辦事處」（Taipei Trade Office in Fiji），對於中國再度於國際場域打壓台灣、貶抑我國主權地位的行徑，外交部予以最嚴厲譴責，相信國際社會自有公斷。

外交部今天表示，斐濟共和國外交部於2023年3月24日以節略正式知會我國駐斐濟代表處，自今年3月15日起恢復該處名稱為「中華民國（台灣）駐斐濟商務代表團」（Trade Mission of the Republic of China（Taiwan）to the Republic of Fiji），並享有依據1971年《斐濟外交特權及豁免法》之外交特權，但近期斐濟政府迫於中國蠻橫壓力，再次將我國駐斐濟代表處名稱改回「駐斐濟台灣商務辦事處」。

外交部表示，對於中國再度於國際場域打壓台灣、貶抑我國主權地位的行徑，外交部予以最嚴厲譴責，相信國際社會自有公斷。

外交部表示，斐濟政府今年3月決定提升我國駐處名稱後，中國駐斐濟大使館即向斐濟政府提出抗議，並且施壓揚言採取報復手段。中國外交部副部長馬朝旭於4月13日訪問斐濟，再度強力蠻橫施壓。斐濟政府雖經多次內閣會議討論，最終仍屈於中國壓力，決定將我國駐處名稱改回「駐斐濟台北商務辦事處」，外交部對於斐濟政府未能堅持立場，表示遺憾。

外交部指出，我國自1971年起在斐濟共和國設立代表機構以來，以台灣模式在斐濟推動農漁業、醫療、教育及人才培育等領域交流合作，並以實質有利當地之計畫造福斐濟人民，去年獲得斐濟新政府肯定，並提升我國駐處名稱與待遇。

外交部表示，台灣將繼續堅守自由民主價值，秉持「一枝草一點露」的台灣精神，與太平洋區域國家分享成功發展經驗，共同致力維護區域和平與穩定，並爭取台灣應有的國際地位。