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兩名中國公民被控參與「獵狐行動」在美定罪　陸外交部：堅決反對

▲被控參與大陸「獵狐行動」而罪名成立的中國公民朱勇（Zhu Yong，音譯）。（圖／路透）

▲中國公民朱勇（Zhu Yong，音譯）戴著口罩離開法院。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

兩名中國公民及一名退休警員被指控涉入參與強行將美國居民遣返中國的「獵狐行動」（Operation Fox Hunt），由紐約聯邦法院在當地時間20日定罪，成為首起審畢有關「獵狐行動」的案件。對此，大陸外交部發言人毛寧表示，美方無視基本事實，別有用心對中方追逃追贓工作進行汙衊抹黑，甚至不惜動用司法手段，「中方對此堅決反對。」

▲被控參與大陸「獵狐行動」而罪名成立的中國公民鄭聰穎（Zheng Congying，音譯）。（圖／路透）

▲被控參與大陸「獵狐行動」而罪名成立的中國公民鄭聰穎（Zheng Congying，音譯）。（圖／路透）

《星島日報》報導，美國紐約東區檢察官在一份聲明中說，55歲的前紐約市警長麥克馬洪（Michael McMahon），66歲的朱勇（Zhu Yong，音譯）和27歲的鄭聰穎（Zheng Congying，音譯），在經過3星期的審判後，被聯邦陪審團裁定有罪。

據了解，住在紐約皇后區的朱勇，被裁定未經註冊充當外國代理人等全部罪名成立，將面臨最高25年的監禁，另一名住在布魯克林區的鄭聰穎亦被裁定跟蹤罪成，最高刑罰為入獄10年。

▲▼中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

▲大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

對於這項判決，毛寧表示，打擊跨國犯罪、開展國際追逃追贓是正義的事業，得到國際社會的廣泛認可，「中國執法機關嚴格根據國際法開展對外執法合作，充分尊重外國的法律和司法主權，依法保障犯罪嫌疑人的合法權益，有關行動無可非議。」

毛寧強調，「我們敦促美方立即糾正錯誤，切實履行《聯合國打擊跨國有組織犯罪公約》、《聯合國反腐敗公約》等國際條約的義務，承擔國際責任，不要淪為犯罪分子的避罪天堂。」

「獵狐行動」是由大陸公安部主導的追捕逃亡境外（含香港、澳門）人員專項行動，根據西班牙非政府國際人權組織「安全衛士」（Safeguard Defenders）報告顯示，自2014年起，全球已有近1萬名中國公民遭強行遣返。

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