嚇阻北京武統　美智庫籲華府加強支持台灣

▲美智庫呼籲實質加強台美夥伴關係(圖/軍聞社)

文/中央社記者尹俊傑紐約20日專電

美國智庫外交關係協會最新報告指出,中國軍事實力提升且不放棄以武力實現兩岸統一,美國應加緊強化嚇阻,實質加強美台夥伴關係,但仍要維持一中政策形成的既有政治架構。

外交關係協會(CFR)今天發表「新時代美台關係:因應更強勢的中國」(U.S.-Taiwan Relations in a New Era: Responding to a More Assertive China)報告,提到台海和平數十年來有助台灣民主轉型與經濟發展、美中商業往來、美台形成緊密夥伴關係,但和平能否永續出現問號。

近一年來製作報告的獨立工作小組警告,中國積極讓現狀朝對自身有利的方向移動,且加強對台施壓,防止台海衝突的嚇阻力大為減弱。台海軍事對抗絕非無可避免,但美中正「漂向」為台灣開戰,為避免如此結果,美國須讓有利於北京的局勢恢復平衡。

工作小組評估,中國決心實現統一,持續發展武統所需軍事能力,但尚未決定採行非和平解決途徑。美國強化嚇阻必須「帶有緊迫感」,拉高北京進逼台灣付出的成本,才能影響中共總書記習近平的盤算。

不過,工作小組告誡不要推翻維持台海穩定數十年的政治架構,敦促美國恪守一中政策之餘強調這項政策基於中國追求和平解決兩岸議題,避免以象徵性政治與外交作為刺激中國回應,又沒有顯著提升台灣防禦能力、韌性與經濟競爭力。

工作小組敦促美國決策者加強美台民間交流,向美國人民解釋台灣重要性何在、為何要關心台灣前途;以不隱含台獨的方式創造更多國際與多邊論壇,以利台灣發聲、協助解決國際問題;與台灣洽簽雙邊貿易協定(BTA),協助台灣減少對中國的經濟依賴;強化國際半導體製造韌性;讓盟友與夥伴了解中國封鎖或攻擊台灣的經濟後果,並協同準備制裁中國。

軍事方面,工作小組呼籲五角大廈評估挑戰時將台海危機列為首位,確保美國具備有效馳援台灣的能力,釐清台海危機時盟友會扮演哪些支援角色;與台灣共同研究戰備彈藥、戰時武器生產能力及關鍵物資儲備情形。

報告寫道:「華府面對北京應側重闡明對台動武的風險與成本,再三保證華府不追求台灣與中國永久分離。」

工作小組警告,台海開戰將阻斷大量半導體生產與運輸、癱瘓全球供應鏈,繼而引發嚴重經濟危機。北京一旦在俄烏戰爭後併吞台灣,將嚴重破壞國際秩序,美國也將因中國在台駐軍而更難以投射軍力、捍衛盟邦、在西太平洋國際水域航行,導致美國影響力式微。

報告寫道:「如果中國攻下台灣,將意味自由民主告終,並對全球民主政體產生寒蟬效應。工作小組因而認定,美國嚇阻中國動武或以脅迫台灣實現統一至關重要。」

CFR贊助的跨黨派工作小組由前美國副國家情報總監高登(Susan Gordon)、前美軍參謀首長聯席會議主席穆倫(Michael Mullen)擔任共同主席,CFR研究員塞克斯(David Sacks)主持計畫,包含26名擁有不同領域專長的成員及觀察員。