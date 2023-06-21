英瑞聲明重申台海和平穩定　外交部：共同強化民主韌性

▲蘇納克會見克里斯特森。（圖／路透）

記者呂晏慈／台北報導

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）日前與瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）會晤，會後發布聯合聲明，重申台灣海峽和平穩定重要性。外交部21日表示，外交部對於國際民主夥伴再度發聲支持台海安全，表示高度歡迎及肯定。

外交部今天表示，外交部注意到蘇納克與克里斯特森今年6月19日在倫敦發表聯合聲明，重申台海和平穩定的重要性，並表示雙方將就中國進行的「體制挑戰」保持密切對話與合作因應，以捍衛國家安全。

外交部表示，蘇納克今年3月10日在英法領袖高峰會聯合宣言及4月28日與義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）會晤時，都曾經關注台海和平穏定，克里斯特森5月30日在「斯德哥爾摩中國論壇」（Stockholm China Forum）開幕致詞時強調台海緊張升高不僅將影響台灣人民和該地區夥伴的安全，也影響歐洲。

外交部表示，英國及瑞典領袖再度表達台海和平穩定的重要性，充分展現他們對維護台海現狀的關心。台灣站在捍衛自由民主的戰略前線，將持續與英國及瑞典等國際民主夥伴深化合作，共同強化民主韌性及團結，打造互惠共榮的未來。