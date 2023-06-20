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ART TAICHUNG 2023台中藝術博覽會　即將開展

▲台中藝博展前記者會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台中藝博展前記者會，左起臺藝新人獎藝術家卓相妘、台藝大書畫系主任陳炳宏、台中林酒店總經理陳偉綸、畫廊協會理事長張逸羣、臺中市政府文化局副局長施純福、合作品牌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／台中報導

ART TAICHUNG 2023 台中藝術博覽會即將於7月14日至16日於台中林酒店盛大開展。2023台中藝博宣告疫後時代來臨，在展商名單上反映出疫後時代回溫的國際藝術交流，共匯聚了79家展商，涵蓋64家台灣畫廊、13海外畫廊，和2個特展，是台中藝術博覽會歷史上最多國際畫廊參與的一屆。

▲台中藝博展前記者會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台中藝博展前記者會示範展間，現代畫廊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台中藝博主辦方TAGA（社團法人中華民國畫廊協會）在2023上半年的觀察中，各種類型的作品在展覽中同時亮相，各自擁有自己的支持者和追隨者。這種現象顯示出在單一藝術博覽會中，收藏光譜分散在不同象限，代表著藝術市場的多元發展趨勢，而地處台灣南北交匯的大台中地區一直以來都是藝術收藏的重點領域，期待在疫後時代能夠在台中看見台灣有機的藝術市場發展脈絡。

▲台中藝博展前記者會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台中藝博展前記者會 - 示範展間 - 養心藝術。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台中藝術博覽會致力於促進青年藝術家的成長和接軌市場，今年台中藝博與藝術新聲、璞玉發光、臺藝新人獎攜手合作，為優秀的年輕藝術家提供了展示作品的舞台。在藝博期間，觀眾和收藏家們欣賞到總計22位優秀青年藝術家的作品，並與他們進行面對面的對話和交流，這種互動不僅豐富了觀眾的藝術體驗，也為藝術家搭建了與潛在收藏家建立聯繫的平台。

▲台中藝博展前記者會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台中藝博展前記者會 - 示範展間 - 鶴軒藝術。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

TAGA自2023年開始有意識的與台灣在地品牌合作，除了強化不同的藝術博覽會的地方特色之外，同時亦希望回饋土地，貫徹其永續經營的精神。藝術的力量總是可以啟發人們的思考、豐富生活，並促進文化交流和理解，正如同台灣經歷過的疫情時代，台中藝博也從未停辦，給予人們心靈上的支持。

社團法人中華民國畫廊協會期待台中藝術博覽會能夠通過藝術地圖和館際聯盟的合作，讓參觀者不僅在展場中欣賞藝術作品，還能探索台中城市中的公共藝術景觀，融入當地生活。藝術的力量和影響將超越展覽場地，融入城市生活的方方面面。

▲台中藝博展前記者會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台中藝博展前記者會 - 示範展間 - 養心藝術。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

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