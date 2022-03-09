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台東舊議會歷史建物新活化　打造未來表演藝術創生基地

▲台東舊議會歷史建物新活化。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東舊議會歷史建物新活化。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為活化具有歷史價值的歷史建築、保存台東城市記憶，台東縣政府著手修復舊議會，去年完成建築體外觀等工程，今年3月即將開工進行第二期工程。台東縣長饒慶鈴表示，近期將進行內部空間施作，設計實驗劇場、排練場等空間，預計最快於今年底前完工，屆時盼提供藝文團體一座完善的表演藝術創生基地，成為台東具有歷史意義的嶄新景點。

饒慶鈴9日特別前往舊議會視察工程進度並提到，舊議會建於1964年，由呂阿玉先生設計，倒T字型建物與交錯層次防風防塵的窗戶設計，具有技術史價值。由於年久失修且設備老舊，縣府近年著手進行調查研究與修復再利用計畫，希望藉由整建舊議會，讓歷史脈絡與城市發展並存共榮，也感謝台東市公所、台東縣議會多次的督促與叮嚀，終於可以促成一樁美事。

加上縣內目前除了文化處演藝廳有1200個座位的演出場所外，仍缺乏小規模劇場，縣內不少藝文團體也需要表演的空間，因此，以表演藝術創生基地為構想，台東縣府改造舊議會成為可容納100-150人的小型劇場演出場所，另外，原民處也積極向中央爭取規壞興建500人左右的演藝廳，未來可以提供縣內表演藝術團隊演出與排練，盼活絡台東藝文發展。

饒慶鈴強調，活化歷史建築以建置完善的表演藝術園區，除擁有充足的排練空間、並樂見各類型工作坊、座談活動於此激盪，希望串接更多藝文團隊進行多元交流與觀摩，以及辦理社區及校園美學教育推廣活動等，提升縣內整體美感素養。對藝術創作而言，將提供從構思、排演、乃至演出所需的各個空間，伴隨作品從無到有的誕生歷程。屆時更將與藝文中心、美術館、鐵花村、生活美學館等處共同串䏈成文化特區，讓台東藝文發

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