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藝術的靈魂裡承載無數想像　長億高中國中美術藝才班畢業展

▲長億高中國中部美術藝才班，打造齊備的硬體空間，更充實膠彩、水墨、中西繪畫、書法、平面設計等專業師資。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲有28位同學參展，畫作是他們三年學習後對自我的剖析與表白，將在畫室裡抓住靈感的一刻、苦練的時光，留下埋首在長億校園裡的記憶。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者蔡佩旻、游瓊華／台中報導

台中巿太平區長億高中國中部美術藝才班，邁入第十四年，每年畢業展，都可以看到學生豐沛的創作能量與精湛的美術技巧，第十四屆畢業美展「記藝」自2/3日起至2/26止於台中市屯區藝文中心，展出精彩作品。

長億高中自106學年度起，和台中一中美術班、員林高中美術班、豐原高中美術班、竹山高中美術班策略結盟合作，並延攬日本東洋美術學校講師，近年來配合學校國際雙語的推動，同步規劃外加雙語課程，以期與國際藝術殿堂接軌。

▲長億高中國中部美術藝才班，打造齊備的硬體空間，更充實膠彩、水墨、中西繪畫、書法、平面設計等專業師資。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲長億高中國中部美術藝才班，打造齊備的硬體空間，更充實膠彩、水墨、中西繪畫、書法、平面設計等專業師資。（圖／記者游瓊華翻攝）

長億高中指出，此屆畢業班孩子以「記藝」為發想，在藝術的靈魂裡，承載著無數的想像，也許奇幻、也許惆悵；而這富有無限想像的回憶中，由美術班將我們的記憶以畫筆，交織出無與倫比的夢想。同學們希望透過創作，在藝術的世界記錄下對繪畫的喜愛，及一路上在學、術科雙修的壓力、挫折中，掙扎、蛻變、成長的過程。將在畫室裡抓住靈感的一刻、苦練的時光，留下埋首在長億校園裡的記憶。此次共有28位同學參展，畫作是他們三年學習後對自我的剖析與表白。

此次展出作品可學生們從生活各個層面挖掘靈感，勇敢袒露自己內心與眾不同的創作回憶，驕傲於自己獨立的特質，作品大膽原創、嘗試各種不同議題，淬鍊創作出媒材及風格各異的作品。策展人、長億高中國中藝才班老師徐睿伶表示，透過三年不停歇的訓練與想像力的激盪，學生將這段過程，透過畫筆記錄下來，並以藝術性呈現在我們的眼前，我們這群孩子將這段過程定義為「記藝」，更是將藝術與生命交織一體，是用畫筆構築自己藝樣世界的主宰。本次共有28位同學參展，畫作是他們三年學習後對自我的剖析與表白。

長億高中代理校長朱思琪表示，藝類不只是擁抱自己特異之處、珍愛自己的犄角，理解自己的天賦並讓他自由揮灑；同時，也是「記藝」，是承載長億高中全體師長億萬分祝福，我們對於藝才領域的澆灌，是各位展翅翱翔的力量，期盼如此美好的傳承與辦學績效，在每年畢業展的時刻，都讓各位看到豐美的果實。

▲長億高中國中部美術藝才班，打造齊備的硬體空間，更充實膠彩、水墨、中西繪畫、書法、平面設計等專業師資。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲長億高中國中部美術藝才班，第十四屆畢業美展「記藝」自2/3日起至2/26止於台中市屯區藝文中心，展出精彩作品。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


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