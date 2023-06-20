為拍火車！鐵道迷竟爬上平交道設備　台鐵報警「最高罰5萬」

▲鐵道迷為拍火車違規爬上台鐵設備。（圖／翻攝台灣便當管理局-附屬鐵路部、推特Tachiya）

記者李姿慧／台北報導

香港鐵道作家蕭潔恒6月18日向台鐵包下「結婚禮車」，結婚專列由R20型柴電機車牽引莒光號車廂、客廳車從新左營站開到枋野，沿途吸引不少鐵道迷搶拍，卻傳出不少鐵道迷為了拍攝畫面竟爬上台鐵加祿附近平交道設備，畫面被分享至推特，遭譏丟臉到國外去。台鐵局則已向警方報警，違者可罰1萬到5萬元。

香港鐵道作家蕭潔恒來台向台鐵包下「結婚禮車」，轟動鐵道界，結婚專列租用與香港九廣鐵路的G12型柴電機車同型的台鐵R20型柴電機車，牽引5節莒光號車廂，並加掛1節客廳車，從新左營站到枋野，期間造訪「2個台鐵路線圖上沒有對外營運的車站」，包括旅客無法下車的枋野車站，及停靠潮州最新的景點「潮州鐵道園區—南方小站」。

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台鐵則加碼在結婚專列附掛35PC32701客廳車，車內設有客室、吧台餐室、會客廳、以及全國軌道界獨一無二的車廂瞭望台，該結婚列車也吸引鐵道迷沿途搶拍。

不過卻傳出當天有不少鐵道迷為了拍攝該專列，竟爬上加祿路段附近的平交道設備和高架門架上，該畫面被分享至推特上，已近4萬人觀賞。臉書粉絲團「台灣便當管理局-附屬鐵路部」也轉貼該畫面，嘲諷「這是電務在檢查設備順便拍照嗎 」。網友紛紛留言:「拍個火車有必要這樣嗎，我就問？」、「好扯」、「猴子不意外」、「好誇張的拍法」。

據悉，當天鐵道迷違規拍攝還引發列車自動防護系統作動，導致列車減速、一度停車，還害專車延誤2分多鐘抵達加祿站。

對此，台鐵局表示，台鐵局依法向鐵警局舉報民眾已違反《鐵路法》第57條第2項「行人、車輛不得在鐵路路線、橋樑、隧道內及站區內非供公眾通行之處所通行」，可依《鐵路法》第70條規定處1萬元以上，5萬元以下罰鍰。台鐵也將持續加強宣導行車安全。