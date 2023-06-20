拍性感蘿莉照　黃子佼起生理反應！受害女嚇哭：抓我的手移到下面

▲女子被要求換上蘿莉控衣服，擺出性感姿勢。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

演藝圈#MeToo風暴狂燒，黃子佼遭爆料曾對少女強吻逼拍裸照，在19日上午公布錄影道歉，然而又有一名受害者指控，20歲時曾被黃子佼邀到家中拍照，對方拿出蘿莉控的衣服，要求在床上擺出性感的姿勢，過程中對方還起了生理反應，將她的手直接移到下體，要她撫摸，嚇得她跳起來大哭。

臉書部落格「和我一起．走在法國的365天」昨（19日）在臉書勇敢訴說，自己遭黃子佼強吻、拍裸照等惡行，隨後有一名受害者也跳出來聲援，2010年當時20歲，與黃先生是臉書好友，有次對方告知有個雜誌當model的機會，於是她答應接受拍攝。

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女子表示，以為拍攝地點會在攝影棚，但黃先生卻將車往家中開，也沒有看到助理隨行，「他當下跟我說因為東西都在家裡，所以就在家裡，妳不用緊張」；起初拍攝都很順利，後來黃先生從衣櫃拿出「非常小、蘿莉控」的衣服，要求她換上，雖然有拒絕過，但礙於情勢她仍換上衣服，「一直說服自己只是工作需要」。

▲黃子佼捲入性騷風。（圖／記者周宸亘攝）



女子透露，換上衣服後，黃先生要求她躺在床上，擺出性感的姿勢，還指導她怎麼擺pose，拍到一半時黃先生起了生理反應，「就把我的手移過去他的下體，要我撫摸」，她嚇到跳起來開始大哭，並要求離開，也要對方不要碰她，「他說好，我不會碰妳，我很抱歉」。

最後黃先生開車送她回住所，下車前還問要不要一起去看電影，並且給了8000元的拍攝費用，女子崩潰表示，回家後不斷清洗身體，回想那些事情，「自己是不是因為哪裡做錯，讓他覺得我可以讓他這麼做」，也要求對方刪除裸照，這段往事她承受了10年，如果沒有人發聲，自己也沒有勇氣說出口，「現在應該換他承受」。