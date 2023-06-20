耗資7.88億元！南迴鐵路「9個美學車站」拚9月動工　亮點曝光

▲知本站美學設計模擬圖。（圖／鐵道局）

記者李姿慧／台北報導

交通部鐵道局耗資7.88億元打造南迴鐵路9個美學車站，導入美學設計結合自然美景，要讓每個車站都是移動的美術館，目前已公開招標，最快7月決標、9月動工，預計114年底完工，並將串聯辦理藝術季，其中知本站以溫泉森林為改造亮點，太麻里站將融合觀海日出意象，未來在車站景觀平台就可看日出。

南迴鐵路沿線具有豐富自然美景及文化資產，因應電氣化通車後，旅運成長及地方觀光發展需求，行政院110年7月核定「觀光前瞻建設計畫-臺鐵車站美學與功能提升計畫」，於台鐵南迴鐵路9座車站採因站制宜方式，辦理車站本體裝修、周邊景觀整理、景觀設施設置風貌改善工程。

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鐵道局東工處副處長吳志仁表示，南迴鐵路9座車站美學工程經費為7.88億元，其中知本站改建經費最多，約9千多萬元；9車站美學工程計畫將依車站本體及周邊現況與地方特色，透過「減法美學」優化站體建築，採輕度景觀改變，以功能提升為導向，並於周邊服務空間導入藝術，形塑美學意象。

▲▼上圖康樂站、下圖太麻里站美學設計模擬圖。（圖／鐵道局）

▲▼上圖太麻里站、下圖金崙站美學設計模擬圖。（圖／鐵道局）

▲▼上圖金崙站、下圖大武站美學設計模擬圖。（圖／鐵道局）

其中「康樂站」因為在史前博物館前方，將串聯史前博物館在美學設計上導入人文特色；「知本站」則以溫泉森林意象為改造亮點，站前廣場也將優化設計讓車流分流。

「太麻里站」則將融合觀海日出美景優化站前廣場，設計2層觀景平台、咖啡廣場，站前廣場也預留未來導入胖卡車空間，讓觀日出遊客可邊觀海看日出邊享用輕食。

▲▼上圖內獅站、下圖為加祿站美學設計模擬圖。（圖／鐵道局）

「金崙站」在地溫泉市集將連結沙灘海景；「大武站」延續山林自然景觀創造綠意環境；「內獅站」無人站則採用減法美學，保留外觀設計優化內部裝修。

「加祿站」保留時代原色並提升美感；「佳冬站」磚造古樸意像形塑地方特色；「南州站」改善站前廣場強化空間質感。

▲▼上圖為佳冬站、下圖為南州站美學設計模擬圖。（圖／鐵道局）

吳志仁表示，南迴鐵路9個車站都是亮點車站，在設計階段，鐵道局跟台鐵邀請車站美學專家成立審查會，經過審查才完成設計案和辦理施工，該案已招標，若7月決標且順利發包後，預計9月就會開工，預定114年底完工。

鐵道局表示，114年中將串聯9車站辦理藝術季，每個車站會設置站體藝術作品，將鐵道環境融入藝術氛圍，延續鐵路歷史及行旅記憶，若有後續規劃，其他南迴車站也將持續推動美學工程。