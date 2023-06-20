通勤月票7月上路！台鐵6／27起開放120個車站加值　搭乘規定一次看

▲台鐵車站設置儲值購買方案專用窗口。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

北中南三大生活圈通勤月票7月1日上線，台鐵宣布6月27日提前開放TPASS預購方案，全台120個車站可加值月票方案。台鐵也提醒，通勤月票搭乘台鐵需走專用通道，誤走一般閘門將警示驗票失敗阻擋不放行，但不會扣款；此外，若跨越生活圈搭乘，將全程採電子票證扣款。

台鐵局表示，行政院為鼓勵民眾搭乘大眾運輸交通工具，推出「TPASS行政院通勤月票」，三大生活圈月票即將於7月1日上線啟用，目前台鐵局TPASS的各項準備進度均已超前，6月27日起民眾將可持TPASS新卡或持現有電子票證至生活圈內台鐵局售票窗口預購月票方案。

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台鐵局提醒，持通勤月票方案旅客，需依指示經由TPASS專用通道刷卡進、出站，旅客如未走專用通道，誤走一般閘門，驗票閘門會警示驗票失敗阻擋，不會扣款，旅客改經專用通道即可。

台鐵第一階段配合通勤月票上線區域包括基北北桃1200元，中彰投苗-台中市民卡699元、中彰投苗-非台中市民卡999元、台中市境內-台中市民卡299元、台中市境內-非台中市民卡599元，南高屏999元、台南市、高雄市及屏東縣境內399元。

▲通勤月票搭乘台鐵需走專用通道。（圖／記者李姿慧攝）

根據台鐵規定，通勤月票票卡有效期限30天內可不限次數搭乘區間車或區間快車、莒光號、PP推拉式自強號。但觀光列車、團體列車、太魯閣列車、普悠瑪列車、EMU3000型新自強號及其他台鐵指定列車(具專屬性及不發售無座票之列車)不可搭乘。

此外，通勤月票進出站使用區間均有限定，旅客不可越乘或穿越生活圈搭乘，如進、出之車站未在使用月票生活圈區間內，全程將於電子票證內扣款。