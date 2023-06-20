　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

通勤月票7月上路！台鐵6／27起開放120個車站加值　搭乘規定一次看

▲▼台鐵車站設置儲值購買方案專用窗口。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵車站設置儲值購買方案專用窗口。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

北中南三大生活圈通勤月票7月1日上線，台鐵宣布6月27日提前開放TPASS預購方案，全台120個車站可加值月票方案。台鐵也提醒，通勤月票搭乘台鐵需走專用通道，誤走一般閘門將警示驗票失敗阻擋不放行，但不會扣款；此外，若跨越生活圈搭乘，將全程採電子票證扣款。

台鐵局表示，行政院為鼓勵民眾搭乘大眾運輸交通工具，推出「TPASS行政院通勤月票」，三大生活圈月票即將於7月1日上線啟用，目前台鐵局TPASS的各項準備進度均已超前，6月27日起民眾將可持TPASS新卡或持現有電子票證至生活圈內台鐵局售票窗口預購月票方案。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台鐵局提醒，持通勤月票方案旅客，需依指示經由TPASS專用通道刷卡進、出站，旅客如未走專用通道，誤走一般閘門，驗票閘門會警示驗票失敗阻擋，不會扣款，旅客改經專用通道即可。

台鐵第一階段配合通勤月票上線區域包括基北北桃1200元，中彰投苗-台中市民卡699元、中彰投苗-非台中市民卡999元、台中市境內-台中市民卡299元、台中市境內-非台中市民卡599元，南高屏999元、台南市、高雄市及屏東縣境內399元。

▲▼台鐵,TPASS,通勤月票,通道,閘門,專用通道。（圖／記者李姿慧攝）

▲通勤月票搭乘台鐵需走專用通道。（圖／記者李姿慧攝）

根據台鐵規定，通勤月票票卡有效期限30天內可不限次數搭乘區間車或區間快車、莒光號、PP推拉式自強號。但觀光列車、團體列車、太魯閣列車、普悠瑪列車、EMU3000型新自強號及其他台鐵指定列車(具專屬性及不發售無座票之列車)不可搭乘。

此外，通勤月票進出站使用區間均有限定，旅客不可越乘或穿越生活圈搭乘，如進、出之車站未在使用月票生活圈區間內，全程將於電子票證內扣款。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
新北幼兒園「4童檢體」送質譜儀檢驗　結果出爐
駕駛賠慘！　台65線高架追撞3台BMW
12年節目確定收攤！　胡瓜嘆：很震驚
快訊／朴敘俊爆熱戀150萬正妹YTR！　經紀公司回應了
黃子佼清醒「無法言語」　醫分析選擇性緘默症3大原因
快訊／侯友宜整合黨機器拼勝選！　心腹張其強接國民黨副秘書長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

黃子佼還有機會復出嗎？　鄉民曝「1舉動」把後路截斷：傷害很大

端午禮金600！他怨「吃個鹹酥雞就沒了」　網哭：老闆說別想太多

端午節前2天！公司「給同仁1個驚喜」　他一看直喊：意不意外

每天仍2.8萬人染疫！口罩醫院禁令7月不鬆綁　端午後恐有一波就診潮

日本越洋航空三度飛台！派「鯨鯊彩繪機」只飛2趟桃園－沖繩

念私大補助2.5萬學費　私大協會：盼可調漲學雜費、增加私校補助

世新大學與臺北醫院醫療結盟　共同守護運動選手健康

為拍火車！鐵道迷竟爬上平交道設備　台鐵報警「最高罰5萬」

高雄4醫用苯巴比妥　家長接電話恐慌：到底哪間？衛生局三點回應

黃子佼昨短暫清醒「無法言語」　醫分析選擇性緘默症發生3大原因

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

黃子佼認了「強吻少女拍裸照」！　自認「有點變態」..道歉孟耿如

吳宗憲盼黃子佼平安「仍會提告」　揭他10年前求情「小模事件」黑歷史

認識黃子佼30年曝「私下很紳士」　楊小黎：要看現在的付出跟改變

國3追撞！工人1死1命危　7家屬跪遺體旁懇求急救

黃子佼證實送醫！45萬粉專也消失　開砲大小S、吳宗憲：管你們去死

任容萱男友遭影射「酒後性騷」　她露面發聲：不知道事情的全貌

黃子佼性騷「認錯→暴走」重點整理　「地圖砲+道歉孟耿如」..爆完送醫

蕾媽4年前就替宥勝性騷道歉！　抓包外遇「隱忍2年」才知她受害

黃子佼毀滅性爆料後失聯　警證實：酒後情緒不穩送醫

黃子佼還有機會復出嗎？　鄉民曝「1舉動」把後路截斷：傷害很大

端午禮金600！他怨「吃個鹹酥雞就沒了」　網哭：老闆說別想太多

端午節前2天！公司「給同仁1個驚喜」　他一看直喊：意不意外

每天仍2.8萬人染疫！口罩醫院禁令7月不鬆綁　端午後恐有一波就診潮

日本越洋航空三度飛台！派「鯨鯊彩繪機」只飛2趟桃園－沖繩

念私大補助2.5萬學費　私大協會：盼可調漲學雜費、增加私校補助

世新大學與臺北醫院醫療結盟　共同守護運動選手健康

為拍火車！鐵道迷竟爬上平交道設備　台鐵報警「最高罰5萬」

高雄4醫用苯巴比妥　家長接電話恐慌：到底哪間？衛生局三點回應

黃子佼昨短暫清醒「無法言語」　醫分析選擇性緘默症發生3大原因

《東京復仇者》新作3D動作RPG冬天推出！玩家化身主角嘗試改變未來

黃子佼還有機會復出嗎？　鄉民曝「1舉動」把後路截斷：傷害很大

胡瓜「無酬」默默當志工36年：該做的就應該做

板橋私幼「4童檢體」送質譜儀檢驗　新北衛生局公布結果！

華山幫車手嫌錢太難賺！轉念改行當冷氣工人 　上班途中GG了

男神主播「一時意亂情迷」PO上空照！呼籲：不要換了性別就換了標準

侯友宜民調「淪老三」　他點關鍵人物：必須認真思考是否停損

端午禮金600！他怨「吃個鹹酥雞就沒了」　網哭：老闆說別想太多

健康檢查差點變換腎！台八上演灑狗血身世哏　現場大亂鬥

運動被女指控「色瞇瞇盯著看」　男被趕出健身房傻眼：我是盲人

頑皮狗狗看見媽媽斜眼緊盯　嚇得「慢動作」回窩乖乖坐好

生活熱門新聞

汪小菲速抵台北探小孩　抱兒與張蘭直播

黃子佼道歉「2大行為」被批最壞示範

何則文被控性侵　合夥人曝曾誘拍裸照

網紅再爆「演藝圈N哥」開車摸腿滑進內褲　公園強吻襲胸臀

哪位藝人涉性騷最震撼　網押寶5人

演藝圈清流還有他！網友笑虧「拈花惹草」

拍性感蘿莉照　黃子佼起生理反應！受害女嚇哭

演藝圈還有誰是清流？　鄉民推2男星

黃子佼毀滅式自白　一張圖解「13藝人內幕！還有未爆彈？

演藝圈大地震！　受害女血淚控訴「第一句話」就暗示黃子佼

黃子佼求全裸「拍藝術照」！受害女：要我扶他下面

黃子佼拍影片認性騷！鄉民揭「情緒崩潰關鍵原因」

苯巴比妥吞下肚　高雄71童專診評估

何則文被控性侵　連PO兩次文道歉

更多熱門

相關新聞

通勤月票中央地方加碼宣傳　鄭文燦：北北基桃上看60萬人購買

通勤月票中央地方加碼宣傳　鄭文燦：北北基桃上看60萬人購買

TPASS行政院1200通勤月票即將上路，但近來中央、地方陸續各自舉辦記者會，疑似有「互搶功勞」的狀況發生。對此，行政院副院長鄭文燦說，行政院評價通勤月票是中央統一規劃，由地方來協助，「地方政府要加碼宣傳是好事」；他也說，原本預估北北基桃通勤月票會有38萬人購買，現在應該上看60萬人。

桃竹竹苗4縣市　推生活圈通勤月票4方案　

桃竹竹苗4縣市　推生活圈通勤月票4方案　

不只票價！台鐵60元便當也喊漲

不只票價！台鐵60元便當也喊漲

搭火車被噪音干擾！發簡訊7分鐘解決

搭火車被噪音干擾！發簡訊7分鐘解決

台鐵站務員遭2女狂毆　台鐵回應了

台鐵站務員遭2女狂毆　台鐵回應了

關鍵字：

通勤月票台鐵加值627票卡

讀者迴響

熱門新聞

黃子佼爆大小S吸毒　北市警曝難追原因

黃子佼驚傳「無法言語表達」！

孟耿如親眼見黃子佼激烈尋短！4年前親弟輕生亡

王陽明開罵！遭列「黑名單」心痛

黃子佼轉院住進ICU「無法說話原因曝光」！

獨／見黃子佼自殘…受害女「發聲回應了」！

許傑輝「火寮一哥」由洪都拉斯取代！　製作人證實《婆婆2》全數重拍

黃子佼爆13藝人黑料…陳文茜：人性無底線！揭阿雅慘況

Lulu首發聲：很多靈魂都受傷了！　打破沉默談「認識的佼哥」

黃子佼點名「姓賈的倒追」分手又不理　賈靜雯回應了！

8年前破冰「小S、黃子佼都哭了」！

汪小菲速抵台北探小孩　抱兒與張蘭直播

黃子佼道歉「2大行為」被批最壞示範

快訊／吳宗憲喊話黃子佼！　

夏宇童發聲！　被黃子佼點名「神經病」：都有各自的生活

更多

最夯影音

更多
利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去
黃子佼認了「強吻少女拍裸照」！　自認「有點變態」..道歉孟耿如

黃子佼認了「強吻少女拍裸照」！　自認「有點變態」..道歉孟耿如

吳宗憲盼黃子佼平安「仍會提告」　揭他10年前求情「小模事件」黑歷史

吳宗憲盼黃子佼平安「仍會提告」　揭他10年前求情「小模事件」黑歷史

認識黃子佼30年曝「私下很紳士」　楊小黎：要看現在的付出跟改變

認識黃子佼30年曝「私下很紳士」　楊小黎：要看現在的付出跟改變

國3追撞！工人1死1命危　7家屬跪遺體旁懇求急救

國3追撞！工人1死1命危　7家屬跪遺體旁懇求急救

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面