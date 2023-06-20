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大陸 大陸焦點 特派現場

香港「世界競爭力」跌到第7　輸給台灣成「亞洲老三」

記者蔡紹堅／綜合報導

瑞士洛桑管理學院（IMD）20日公布「2023年 IMD 世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook），香港排名全球第七，較去年下跌了兩位。值得注意的是，台灣去年在年報中排名第七，今年則前進到第六，正式超越香港。

香港政府發言人表示，年報肯定香港繼續為全球最具競爭力的經濟體之一，而去年新冠疫情為香港帶來艱巨挑戰，嚴重影響經濟表現，香港的排名因此較去年下跌兩位，「隨着香港復常，恢復與內地和世界各地的全面暢順連接，今年經濟會有顯著改善。」

▼香港的排名輸給新加坡、台灣，成為亞洲「老三」。（圖／翻攝洛桑學院）

▲▼香港「世界競爭力」跌到第7　正式被台灣超越。（圖／翻攝洛桑學院）

根據年報內容，在四個競爭力因素中，香港持續在「政府效率」取得全球第二名，在「基礎建設」的排名也有所上升。不過，受到疫情影響，香港的「營商效率」排名下跌，「經濟表現」也明顯下跌。

子因素方面，香港在「商業法規」持續位居全球第一，在「稅務政策」、「國際投資」、「國際貿易」及「科技基礎設施」也位於全球前五名。

香港政府發言人強調，香港的競爭力有賴於「一國兩制」下的獨特制度優勢，包括繼續實行普通法、司法機構獨立行使審判權、良好的營商環境和高效透明的市場、與國際規則順勢銜接的規管制度、高效廉潔的政府、簡單稅制及低稅率、世界一流的專業服務，以及貨物以至人才、資金及資訊等生產要素自由流動等。

香港政府發言人還說，必須警惕經濟體之間愈趨激烈的競爭並積極應對，進一步提升香港的競爭力。

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