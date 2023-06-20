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黃子佼MeToo變「YouToo恐怖風暴」　網喊1事更重要：不能沉

▲▼黃子佼性騷案圖表。（圖／記者許力方製）

▲黃子佼揭發13藝人內幕。（圖／ETtoday新聞雲）

網搜小組／劉維榛報導

藝人黃子佼昨（19）日拍片坦承有性騷擾行為，還點名13藝人黑歷史「毀滅式爆料」，他更直言「管你去死，反正也沒人管我去死」。震撼消息曝光後，網友直言讓「#MeToo」升級成「#YouToo」恐怖警報，被指名道姓的人急著跳出澄清。隨著吃瓜群眾越來越多，不少網友也呼籲各界應更關注該幼童餵藥風波才對。

黃子佼拍下3段影片大暴走，除了自毀演藝形象，更扯出13名藝人黑歷史，包括大小S、具俊曄、吳宗憲、曾國城、姓「賈」的、夏宇童、唐綺陽等。他忿忿不平直言，「為什麼他們可以逃過這一切？」為什麼很多藝人都可以若無其事的紅下去？「只是因為他們不是Me Too？我不管我就是要說出來，我管你去死，反正也沒人管我去死」。

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對此，有網友在Dcard看傻直呼，黃子佼毀滅是爆料的行為，讓「#MeToo」變成「#YouToo」恐怖風暴，被點名的藝人都一一跳出來聲明，而底下網友熱議，「笑死 有料」、「笑死，後座力有點強」、「哈哈哈哈哈，FB超多YouToo」、「真的笑死，從民進黨開始就在TheyToo，現在燒到演藝圈還是一樣」、「YouToo覺得很貼」。

不過留言串中，許多網友也呼籲，各界看戲吃瓜之餘，能更重視餵藥風波，「各位還是要注意新北幼兒園餵藥事件」、「這事不能沉」、「推！不要因為演藝圈新聞蓋過」、「 持續關注真相」、「吃瓜歸吃瓜，這個還是要一直注意」。

▼黃子佼目前在林口長庚醫治中。（圖／翻攝自FACEBOOK／黃子佼）

▲▼ 黃子佼。（圖／翻攝自FACEBOOK／黃子佼）

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