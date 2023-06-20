13歲學生遭補習班狼師「連續性侵3年」！他還在高雄3地區教書

▲陳乃嘉遭到狼師性侵3年。（圖／翻攝陳乃嘉臉書）



記者柯振中／綜合報導

近期台灣不斷爆出性騷案，每次有受害者出面指證，總會引起大量討論。對此，音樂教師陳乃嘉也出面揭露，自己13歲時曾遭到狼師性騷、性侵，且整個過程長達3年，當時不但害怕又求助無門，如今回想起來則十分自責，責怪自己為何過去默不作聲、是否會導致更多孩子受害，且現在該名教師還在高雄3個地區任職，令人心疼的經歷曝光後，瞬間成為網路關注焦點。

陳乃嘉在臉書上表示，她13歲時高雄還是個升學主義至上、保守的台灣南部社會，教師與醫師被視為神聖而不可動搖、挑戰的權威職業，當時在某間補習班就讀，因為教師的特別關照，讓她的學習進度總是超前。

陳乃嘉提到，這名補習班老師時常趁著其他師生離開、假日補習班還沒關門前，對她進行一對一指導，結束後再騎車、開車將人送回家，因此父母也對這名教師感到放心又感激。

沒想到某次與老師外出買飯，老師突然伸手與她十指交扣，接著若無其事地說話，讓她感到困惑，不明白為何會如此。而後這名教師的行為愈來愈誇張，不但趁著補習班無人時強吻，甚至還直接將她載到汽車旅館性侵，當時她嚇得不知如何拒絕，也不曉得該如何開口求救。

▲陳乃嘉遭到狼師性侵3年。（圖／翻攝陳乃嘉臉書）



而後的3年間，老師時常趁著獨處期間性侵、逞慾，甚至會一邊動手、一邊說著無關緊要的日常，而她每次都呆若木雞、無法有任何反應。期間陳乃嘉嘗試求救，但補習班內的理化老師對此嗤之以鼻，讓她瞬間退縮，「對啊，我說了誰會相信？一定都是我的問題。」

由於補習班老師對課業幫助巨大，深得父母信任，陳乃嘉無法向父母求援，甚至連舅舅的告別式，老師都有到場，基於這些原因，父母只以為遇到了為她著想的好老師。

陳乃嘉遭受侵犯，但國中三年來每次考試都是第一，也暗自發誓一定要上第一志願，滿足了所有人的期待，就可以脫離狼爪，「這是當時我唯一能想到的脫身之道。」

後來陳乃嘉成功上了第一志願，離開了狼師、到高雄火車站補習，卻還被家人責怪「不懂得感恩」，為何都沒回去探望恩師，讓她十分崩潰，求學期間甚至還出現憂鬱傾向，高中曠課率高到差點畢不了業。

▲陳乃嘉的YouTube頻道經營得有聲有色，沒想到背後竟有令人心疼的經歷。（圖／翻攝陳乃嘉臉書）



回想狼師曾說過「你看我們像不像《魔女的條件》」，陳乃嘉氣得痛罵「你去吃屎吧」，現在只要看到師生戀這三個字，就覺得噁心反胃，心中的恨也早已讓她將狼師殺死了數次。

令她感到可悲的是，由於長期遭到性侵，長大以後遭遇到襲胸、襲臀等數不清的騷擾，她卻沒有什麼感覺，成年後也時常有身心相關的症狀，「以上的種種事實敘述與細節畫面，相當令人難以置信吧？可是它確確實實在一個小孩身上發生。這個小孩的故事，現在也許正發生在你我的周遭，也許這小孩是正在看這篇文章的你／妳。」

由於案件超過20年，也沒有留下證據，已經過了法律追訴期，但她也與律師、民代、各相關基金會聯繫，也通報了高雄市社會局。

此外，雖然時隔20多年，這名教師仍在工作，招收的學生範圍包含前鎮籬仔內、崗山仔地區，以及鄰近鳳山五甲的國中，陳乃嘉也呼籲，希望家長們多留意孩子的身心狀態，不要輕易相信親近的人，才能保護好孩子，讓心碎的事情不再發生。

對於這項經歷，陳乃嘉也十分懊悔，擔心過去20多年來默不作聲，會不會導致更多孩子受害，因此她也呼籲，若曾被同個人侵犯、或是正在經歷同樣的事件，可以與她聯繫，一起來想辦法解決，「為了愛我的和我愛的人們，我知道我只會更勇敢、更堅強。這一切都打不倒我的！」