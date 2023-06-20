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財經專家遭爆酒後亂性「硬親摸胸」！女電台前員工：我永遠記得你

▲▼財經專家阮慕驊。（圖／記者姜國輝攝）

▲財經專家阮慕驊。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

「MeToo事件」延燒，許多受害者紛紛出面指控，造成社會上的關注與討論。一名女電台前員工今（20日）發文指控，多年前曾在一場公司的餐敘後，開車送財經專家阮慕驊回家，不料對方卻在車上硬親、伸手進她的衣服內摸胸，讓她事後因為過不去，決定離職，「也許你不記得幾年前的那個小小的職員，但，我可是記得一清二楚。」

一名女電台前員工在臉書發文表示，當天下班後公司有餐敘，由於她酒量差不喝酒，所以被總監要求負責開車送阮慕驊回家，不料卻因此慘被對方性騷，「車上你是不是借酒裝瘋我不臆測，但對我做那些酒後亂性的事情倒是沒少，嘴巴硬親上來、伸手進來摸我胸，約我去你山上豪宅看電影蜘蛛人。」

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▲一名女電台前員工控訴，多年前曾遭阮慕驊性騷。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲一名女電台前員工控訴，多年前曾遭阮慕驊性騷。（圖／翻攝自當事人臉書）

該名女網友控訴，事後只要在電台遇到阮慕驊，她就會覺得自己很髒，想到對方等等要出現錄節目就會冒冷汗，「一直到現在，開車中聽到你錄的聲音，我都會立刻轉掉。」

女網友將此事回報給電台高層，當時總監承諾「電台一定會保護妳，會給妳一個公道，不然就變成電台放任」。然而實際上是，她因自己過不去決定離職，事後電台還打電話到她上一間任職公司照會，甚至詢問她新公司人資關於她的精神狀況，「企圖把我誘導成一個瘋子，怕我講出來」。

女網友最後也向阮慕驊喊話，20幾歲的委屈，30幾歲才敢講出來，「也許你根本忘記我，但我永遠記得你。」

對此，阮慕驊20日晚間發3點聲明回應「1. 這是莫需有的指控，既然是不存在的事，本人不會也無從回應，任何口水戰及媒體戰都很無謂。2. 如果相對人認為本人有任何踰矩行為，敬請依法律途徑尋求救濟，本人決不迴避。相對的，如果對本人名譽產生損害，本人也會保留法律追訴權。3.這件事我已交由律師代為回應處理，我自己不會再就這個事情表示意見，如果有任何問題，請洽詢我的法律顧問謝昆峯律師，他會幫我表達立場。」

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