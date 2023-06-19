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桃園閩南文化節之「總舖師辦桌」　基北北桃首長：展現文化特色

▲「2023桃園閩南文化節—總舖師辦桌」活動今晚舉行，參與總鋪師們精心準備美食。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲「2023桃園閩南文化節—總舖師辦桌」活動今晚舉行，參與總鋪師們精心準備美食。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

「2023桃園閩南文化節—總舖師辦桌」活動今（18）日晚間舉行，桃園市府邀請基北北桃首長出席這項台灣傳統辦桌重頭戲，市長張善政表示，今晚以「好日子．入新厝」為主題，在桃園區新永和市場停車場席開百桌，由台灣5位知名總舖師現場烹飪十道特色料理，展現獨到廚藝與功夫，讓市民體驗台灣辦桌文化的特色、美味與細緻。

▲「2023桃園閩南文化節—總舖師辦桌」活動今晚舉行，基北北桃首長與出席各級民代鳴鑼象徵活動開始。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲「2023桃園閩南文化節—總舖師辦桌」活動今晚舉行，基北北桃首長與出席各級民代鳴鑼象徵活動開始。（圖／記者沈繼昌翻攝）

總鋪師辦桌盛會除桃園市長張善政親臨外，還邀請台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、基隆市副市長邱佩琳共同出席，現場席開百桌，晚間六點不到，現場已湧入逾千位市民等候，總鋪師們則忙著準備美味佳餚，忙裡忙外的讓許多市民也忙著捕捉總鋪師難得鏡頭。

▲「2023桃園閩南文化節—總舖師辦桌」活動今晚在桃園區舉行，現場席開百桌。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲「2023桃園閩南文化節—總舖師辦桌」活動今晚在桃園區舉行，現場席開百桌。（圖／記者沈繼昌翻攝）

市長張善政指出，辦桌是台灣閩南族群非常有特色的文化，這次活動有別於以往比賽模式，今年邀請社會上對美食有深入研究的專家評選出5位總舖師，精心烹調十道美味菜色，每桌餐席費更僅需3,000元，可說是物超所值；日前與台北市、基隆市首長曾受邀參加新北市福隆「追火車」新北市鐵道馬拉松接力賽，今天活動也特別邀請包括基隆、台北與新北等縣市首長共同參與，期盼藉此推廣桃園富有特色辦桌活動，透過活動交流來深化基北北桃共同生活圈概念。

▲「2023桃園閩南文化節—總舖師辦桌」活動，市長張善政說明活動特色。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲「2023桃園閩南文化節—總舖師辦桌」活動，市長張善政說明活動特色。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政也強調，基北北桃人口近千萬，彼此是共同生活圈，「基北北桃公共運輸定期票」將於7月1日上路，屆時生活圈內往來將更加方便，民眾亦能透過便捷大眾運輸系統互通有無、共享彼此縣市的特色活動。

▲「2023桃園閩南文化節—總舖師辦桌」活動，新北市長侯友宜期許基北北桃生活圈市民都能深愛這片土地，帶動北台灣發展。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲「2023桃園閩南文化節—總舖師辦桌」活動，新北市長侯友宜期許基北北桃生活圈市民都能深愛這片土地，帶動北台灣發展。（圖／記者沈繼昌翻攝）

新北市長侯友宜則稱讚，基北北桃生活圈是文化共融之處，辦桌也是共同文化的展現之一，期許生活圈內的市民都能凝聚力量，深愛這片土地、帶動北台灣發展。

▲「2023桃園閩南文化節—總舖師辦桌」活動上，台北市長蔣萬安表示很開心能參加這項傳統辦桌盛會。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲「2023桃園閩南文化節—總舖師辦桌」活動上，台北市長蔣萬安表示很開心能參加這項傳統辦桌盛會。（圖／記者沈繼昌翻攝）

台北市長蔣萬安也說，今年4月，張善政市長曾到台北推廣「龍岡米干節」，今天很高興能來到桃園參加桃園閩南文化節中具有特色的「總舖師辦桌」活動，菜色也十分豐富，讓人看得不禁食指大動；基隆市副市長邱佩琳說，今天活動除進行閩南文化交流，也讓基北北桃各縣市能藉此延續彼此的感情。

▲「2023桃園閩南文化節—總舖師辦桌」活動，基隆市副市長邱佩琳說，透過總鋪師辦桌活動可延續生活圈市民彼此感情。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲「2023桃園閩南文化節—總舖師辦桌」活動，基隆市副市長邱佩琳說，透過總鋪師辦桌活動可延續生活圈市民彼此感情。（圖／記者沈繼昌翻攝）

市府文化局特別說明，入選的5為總舖師分別是桃園在地的「蔡岳甫」，運用在地食材復刻傳統入厝菜色；國宴主廚「水蛙師張和錦」，帶來多道傳統功夫菜，展現精緻美食藝術；來自中南部第四代總舖師「謝文芳-阿芳師」以傳統結合現代工法，呈現已漸失傳老菜；擅長創意料理的「陳俊銘-阿銘師」，將傳統入厝菜融合在地食材；擁有多國烹飪料理經驗的「丁世偉」，將當季食材呈現出創新且創意的料理。

▲「2023桃園閩南文化節—總舖師辦桌」活動今晚在桃園區舉行，總鋪師精心準備的美味佳餚。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲「2023桃園閩南文化節—總舖師辦桌」活動今晚在桃園區舉行，總鋪師精心準備的美味佳餚。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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