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北中南通勤月票明開賣！4大重點懶人包　台鐵「走錯閘門要扣錢」

▲▼三大生活圈通勤月票7/1上路，一圖秒懂重點。（圖／交通部提供）

▲大生活圈通勤月票7/1上路，一圖秒懂重點。（圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

北中南3大生活圈通勤月票明（15日）起開賣，北北基桃1200元、中彰投苗699或999元、南高屏999元，另有都市內通勤月票各地不同自299元到699元不等，7月1日正式上路實施，預估每月將有62萬人次使用。《ETtoday新聞雲》特地整理了販售及加值地點、價格、使用範圍以及使用期限4大重點，讓讀者一次看懂。

三大生活圈通勤月票可使用在捷運、公車、客運、台鐵、公共自行車及各縣市公共運具，1個月內不限次數搭乘。其中通勤月票初期搭台鐵，需留意要走「TPASS專用通道」刷卡，非所有閘門都可使用，尖峰留意壅塞，建議提早出門，台鐵將加強派員引導。

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若旅客走錯閘門，未走通勤月票專用通道，誤走成一般閘門，則比照一般電子票證搭乘台鐵扣取票價；另旅客搭乘區間超過通勤月票服務範圍，超過區間將比照電子票證乘車扣款，若電子票證餘額不足，則面臨鎖卡，補票後由站務人員協助民眾解卡。

基北北桃通勤月票

◎價格：1200元
◎販售票卡及加值地點：台北捷運各站、環狀線各站、桃園捷運各站(A20站除外)、輕軌
◎僅能加值地點：台鐵北部34個車站、客運場站、北市府轉運站悠遊卡客服中心。另4大超商僅能購卡。
◎可使用範圍：捷運、輕軌、台鐵、市區公車、國道和公路客運，及公共自行車
◎使用期限：啟用後30天內無限次搭乘。

※注意事項：1280月票同一張電子票證轉換1200通勤月票，要先辦理退費，才能再買1200月票。1280月票退費則依照未使用的天數依比例退費，不收手續費。

▲▼基北北桃通勤月票。（圖／交通部）

▲▼基北北桃通勤月票懶人包。（圖／交通部）

▲▼基北北桃通勤月票。（圖／交通部）

中彰投苗通勤月票

◎價格：中彰投苗通勤月票台中市民699元、非台中市民999元；台中市都市內通勤月票市民299元、非市民599元。
◎販售票卡及加值地點：台中捷運各站。另4大超商僅能購卡。
◎僅能加值地點：台鐵中部43個指定車站、客運場站、區公所及鄉鎮市公所。
◎可使用範圍：捷運、台鐵、市區公車、國道和公路客運，及公共自行車。
◎使用期限：啟用後30天內無限次搭乘。

▲▼中彰投苗通勤月票。（圖／交通部）

▲▼中彰投苗通勤月票懶人包。（圖／交通部）

▲▼中彰投苗通勤月票。（圖／交通部）

南高屏通勤月票

◎價格：南高屏通勤月票999元；台南市都市內通勤月票、高雄市都市內通勤月票，及屏東縣都市內通勤月票，以上含台鐵皆為399元；另台南市通勤月票、屏東縣通勤月票等不含台鐵則為299元。
◎販售票卡及加值地點：高雄捷運站、台鐵南部指定車站。
◎僅能購卡地點：客運場站、台南市區公所、4大超商僅能購卡。
◎可使用範圍：捷運、輕軌、台鐵、市區公車、國道和公路客運、公共自行車、渡輪
◎使用期限：啟用後30天內無限次搭乘。

▲▼南高屏通勤月票。（圖／交通部）

▲▼南高屏通勤月票懶人包。（圖／交通部）

▲▼南高屏通勤月票。（圖／交通部）

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關鍵字：

通勤月票基北北桃中彰投苗南高屏台鐵捷運公車客運

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