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桃園某技術學院有狼師！女校友參加校慶　導師竟播A片還強頂

▲桃園市某大專擔任班導師的黃姓男子遭指控於2019年校慶期間，趁女校友返校與其獨處時，竟放A片還趁機襲胸、抬起雙腿以下體頂撞其屁股與下體，強制猥褻得逞。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲桃園市某技術學院班導師黃姓男子，遭控趁女校友返校與其獨處時，竟放A片還趁機襲胸並以下體頂撞其臀部與下體，強制猥褻得逞。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1名女子2019年間和學姊返回某技術學院參加校慶，時遇見昔日黃姓班導師，黃邀2人到辦公室閒聊，學姊有事先離開，黃男卻趁2人獨處時播放A片給女子觀看，黃男還藉機掀開女子上衣觸摸胸部，再趁女子慌亂時抬起雙腿放置肩膀處，以下體頂撞女子私處與臀部等處；桃園地院審理時，黃男否認犯行，法官審結依強制猥褻罪，判處黃男有期徒刑1年4月，還可上訴。

檢警調查，女子曾就讀桃園市某技術學院，畢業後於2019年12月14日與某位學姊返回母校參加校慶活動，女子當天遇上昔日黃姓班導師，黃邀請2位女校友到辦公室聊天，過程中，學姊有事先離開，黃男趁與女子獨處時，竟播放A片讓女子觀賞，女子慌亂時，黃男不顧女子警喊「不要靠近」，仍大膽掀起女子上衣觸摸其胸部，又蹲在女子前將其雙腿抬起放置肩膀處，再以下體頂撞女子私處與臀部等處，女子嚇得驚魂失措，後來黃男因重心不穩摔倒才停止。

女子受到驚嚇後曾向學姊哭訴，學姊協助並透過學校性評機制對黃男提起指控，女子事後也向警方報案提告，檢警偵訊後，檢方依妨害性自主罪嫌將黃男起訴。

桃園地院審理時，女子指證歷歷，黃男事後曾傳道歉訊息給她，她有找學校一名老師處理，但過一個多月沒下文，所以又找另一位老師告知學校性平會處理；事發後，會害怕靠近男生，變得比較焦躁，晚上一定要聽音樂才能入睡，有一段時間常做惡夢，身心都不舒服會想吐等語，也曾到醫院身心科就診。

黃姓老師在地院法官審理辯稱只有放A片給女子觀看，但否認有何強制猥褻犯行，過程中有出去抽菸，女子聲稱其男友有去找個人工作室，我就說你們要互相瞭解，男友會去風月場所找女人，可能是女子配合度不夠，是不是要檢討，所以隨手用學校電腦開了幾個網站讓女子參考等語，可能造成其不舒服。

地院法官審酌，被告身為人師，僅為滿足一己性慾，利用關心學生名義，製造其與被害女子獨處機會為強制猥褻犯行，使其身心受創，造成難以磨滅傷害，應予嚴懲；且被告犯後飾詞狡辯並否認犯行，未見其悔悟之心，犯後態度不佳，考量被告迄今未與女子達成和解，彌補其所受損害、取得諒解等情，審結依強制猥褻罪處有期徒刑1年4月，本案還可上訴。

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