桃園參香被問「政黨輪替大聯盟」　柯文哲：羅智強應受到很大壓力

▲台灣民眾黨黨主席柯文哲今天上午率領民眾黨桃園市黨部幹部與發言人等人到蘆竹區五福宮參香。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

台灣民眾黨黨主席柯文哲今（17）上午率領民眾黨桃園市黨部幹部一行人，前往蘆竹區五福宮、詠聖關聖帝君慈善協會參香，不少信眾為爭相與柯文哲合影，媒體詢問藍營羅智強喊出「政黨輪替大聯盟」看法，柯文哲為羅緩頰，表示他應該受到很大壓力。

柯文哲今天上午在市黨部主委黃成峻、副主委林昭印、林秋霖與黨部發言人馬治薇、李慕妍等人陪同，前往蘆竹區國家古蹟五福宮參香，主委陳宗賢負責接待，不少民眾聽聞柯文哲到場也爭相與其合影，柯則來者不拒一一合影。

▲台灣民眾黨黨主席柯文哲今天率民眾黨桃園市黨部幹部與發言人等人到蘆竹區五福宮參香，會後為幹部等人加油打氣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

柯文哲等人結束五福宮參訪行程後，隨即前往詠聖關聖帝君慈善協會參訪，在理事長潘振豐陪同下虔心參香，柯文哲表示，桃園團隊願意深耕服務，「我們要鼓勵年輕人，願意為台灣社會努力，希望因為有我們，台灣可以變得更好」。

柯文哲也稱讚市黨部兩位發言人馬治薇、李慕妍，認為新生代年輕人就是台灣的未來，台灣民眾黨一定會全力培養。兩位發言人願意積極從政，為台灣人民謀福利，雖然從政路上困難重重，相信憑藉兩人熱情與能力，一定能披荊斬棘，克服萬難。

媒體詢問日前藍營羅智強提出的「政黨輪替大聯盟」看法，柯則笑笑未回答，媒體續問羅智強後來又為「政黨輪替大聯盟」道歉時，柯文哲則回覆，「羅智強講得沒什麼不對，但應該受到很大壓力，因為政治有時就是有世俗的一面」，柯文哲也鼓勵羅智強加油，並繼續努力。

▲台灣民眾黨黨主席柯文哲今天受訪時，針對新北市餵藥風波侃侃而談。（圖／記者沈繼昌翻攝）

至於新北市的餵藥風波案，柯文哲認為，哪有說10天了，占據媒體這麼多版面，都還沒人知道事實真相是什麼，實在是胡搞。標準做法應該是出事時，一定要先釐清時間與真相，也就是要有英文說的timetable（時間表） ，幾月幾號發生什麼事，要先把時間序列出來，釐清每個人講的是不是事實，這是第一步。接著一樣按照timetable看看哪個地方有問題，再針對問題看怎麼改善，標準應該是這樣，怎麼都已經10天了，到現在還沒看到timetable，實在很奇怪。

柯文哲最後強調，如果所有的幼兒園學生要做普篩，他一定反對，因為這是沒必要，反而造成更多恐慌，造成家長與幼稚園老師衝突，不管要怎麼普篩都沒有道理。至於說中央成立跨部會小組協調處理問題，還是要先把timetable做出來再釐清改進，老百姓不會管你們到底想要幹什麼，只想知道真相。