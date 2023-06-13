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桃捷日平均運量達8萬2千人次！董座沈志藏看好未來潛力：研擬採購新列車計畫

▲桃園捷運串起聯外與通勤 吸引工商產業進駐帶動地方發展。(採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者鄭遠龍)

▲▼桃捷董事長專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲即將在7/1上路的「基北北桃1200通勤月票」，在在考驗尖峰通勤時段的疏運措施，是2月剛接下董事長職務的沈志藏近期迎來的新挑戰。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者萬玟伶／專訪

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便捷的大眾交通網絡除了方便在地居民與遊客往來，帶動地區經濟、育樂、文化等活動，也讓上班族的每日通勤更有效率！桃園大眾捷運公司自2017年開通後，目前運行的「機場捷運線」橫跨台北車站、新莊、林口、桃園機場、青埔等重點區域，為當地發展帶來相當亮眼的規劃與成績。隨著「基北北桃1200通勤月票」即將在7/1上路，為此桃園大眾捷運公司董事長沈志藏也表示，已做好人流疏運的準備。

▲▼桃捷董事長專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲沈志藏相當看好機場捷運線沿路的發展潛力。

談起「機場捷運線」，沈志藏表示，最初新建時主要讓機場旅客能往返得更加便利，但這幾年下來，包括林口、長庚醫院跟體育園區等站點周邊，都可看見帶動沿線住宅區、商業區和工業區的開發。尤以林口站來說，近年有三井Outlet開幕，亦有備受矚目、由新北市政府與東森集團、三立、三井等企業攜手打造的「林口國際媒體園區」，東森集團王令麟總裁也將於林口投資企業營運總部、文創生活與多功能展演中心，甚至也與晶華國際酒店集團共同合作，成立「Silks X 晶英薈旅」全新飯店品牌，預計將為在地帶來更豐沛的通勤與旅客人潮。沈志藏樂觀回應，「這代表了機場捷運線沿路的潛力，雖然許多開發案將在未來陸續完工，但近期『1200通勤月票』上路，可說就已為民眾帶來相當大的便利性！」

▲▼桃捷董事長專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲沈志藏表示，經過疫情的桃捷機場捷運線，如今載客量已恢復疫情前水準。

儘管這3年有疫情攪局，但細數疫情前後「機場捷運線」的運量，沈志藏回憶，「疫情前，最高峰的時期是2019年，最高運量每日平均有7萬6千人次。疫情過後，從今年到現在，已經回到疫情前約99.8%的運量，以6月份來講，每日平均運量已經高達8萬2千人次，載客量明顯增加。」對於擁有完備軌道專業資歷的沈志藏來說，「機場捷運線」屬成長型的捷運系統，「我們預估『機場捷運線』運量的年成長量最早是5%～10%，大約在明年2024年日平均可達10萬人以上，如果說未來再加上預計於2026年完工啟動的桃機T3航廈，應該可超過約11萬5千人次以上！」

目前，針對「1200通勤月票」可預期增加的往返人次，沈志藏解釋，目前分為直達車、普通車2種路線的「機場捷運線」，有時就會出現普通車需暫停，等候直達車經過的「待避等候」現象，因此7月份會針對通勤尖峰做重點規劃，像是從「山鼻站」經過「林口站」、「長庚醫院站」和「體育大學站」的普通車路線會加開班次，先前4/17就已經選在早上尖峰通勤的時段加開一班車，由於民眾反應不錯，預計7/3也會再加開一班。「近期同仁也在研擬，是否能從『高鐵桃園站』加開直達車到『台北車站』，這樣無論是旅客，或是往來林口、青埔地區的居民和通勤族，也都能很方便地搭乘或轉乘。」

▲▼桃捷董事長專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲儘管2月才剛接下董座位子，沈志藏提起桃捷過去在各項評鑑與協會贏得的佳績，仍引以為傲。

「我認為『機場捷運線』是搭起基北北桃很重要的一條運輸道路，沿線發展帶動產業也滿足旅客和居民對於便捷交通的需求，然而目前『桃捷』最大的問題就是運量不足。」沈志藏分析，當初「機場捷運線」興建時是從窮鄉僻壤穿越山林，「可以說是一種運輸供給，由供給來創造需求。經過這幾年的發展，我們發現需求已經出來了，所以目前面臨的問題就是『供給不足』。」

▲▼桃捷董事長專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲目前桃捷「機場捷運線」普通車班距為15分鐘，直達車則視尖峰、離峰調整。沈志藏表示，目前已有民眾表達希望縮短班距的需求，若要因應未來更高的承載量，唯一配套就是研擬採購新車計畫。

沈志藏表示，目前較為擔憂的部分是，「預計2026年桃機T3航廈完工後，依照交通部規劃，第3個航廈相當於T1加上T2的大小，也就是說在2026年以後，預計從國外進來的旅客量會增加2倍，整個機場輸運必須要有一個相關的配套，唯一辦法就是增加電聯車的數量。」考量到未來基北北桃通勤族、國內外旅客勢必大增的搭乘人次，沈志藏認為，「未來最重要的工作與目標，就是要與中央研擬採購電聯車的計畫，希望能盡快提供並滿足乘客的需求。」

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