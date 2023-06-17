少年車手頭吞500萬遭虐殺　棄屍後先洗車...3冷血惡匪收押

▲桃園林姓少年車手頭侵吞500萬元慘遭凌虐致死，桃園地檢署今天向法院聲押謝姓主嫌等5人，左一為謝姓主嫌。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓少年疑似侵吞詐騙集團500萬贓款慘遭詐團凌虐致死，檢警查出兇嫌合力毆死林姓少年，並棄屍山區後，竟還冷血找人洗車，桃園地檢署複訊後，今（17）日凌晨向院方聲押謝姓主嫌等5名共犯；桃園地院認定謝姓、蔡姓與吳姓3主嫌涉嫌重大、有逃亡勾串之虞，裁准羈押並均禁止接見、通信，另兩人則被限制住居。

檢警調查，17歲的林姓少年擔任詐騙集團車手頭，被懷疑侵吞一筆500萬元贓款後，日前被詐團從高雄北上桃園市大園區某汽車旅館攔獲，押回高雄囚禁並毆打凌虐，逼林姓少年兔出贓款，未料卻鬧出人命，林姓少年慘遭棄屍，兇嫌冷血犯案後，還將運屍用的休旅車送去洗車。

桃園檢警在南投山區某處查獲謝姓主嫌後，昨（16）日晚間移送桃園地檢署複訊。檢察官漏夜複訊後，謝姓主嫌因涉嫌重大且有逃亡、串供之虞，檢方將謝姓主嫌等5名共犯向桃園地院聲請羈押，同案王姓共案則獲5萬元交保。

▲桃園地院今天審理涉嫌虐殺林姓少年等5名共犯，傍晚裁定結果出爐。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園地院今天召開聲押庭審理，法官認為，謝姓、蔡姓與吳姓3名共犯均否認犯行，依檢方卷內證據資料，足認被告等人犯嫌重大，且本案仍有共犯查緝中，有勾串共犯或證人之虞，被告等人涉犯重罪且居無定所，仍有逃亡之虞，有羈押必要，均應予羈押並均禁止接見、通信；此外，同案陳姓、林姓被告則無羈押必要，均命限制住居。