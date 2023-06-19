培養測量專技人才　台東縣府提供工讀機會體驗學校沒教的事

▲台東縣府提供工讀機會體驗學校沒教的事。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為培養在地高職學生專業技能及發展適性就業，台東縣政府日前分別前往國立台東專科學校高職部、國立關山工商、私立公東高工等技職學校舉辦「職涯規劃及暑期工讀宣導講座」，除替學生未來就業或升學儲備更多能量外，希望啟發學生在土地測量領域之興趣，並協助地政事務所引進青年活力、提升服務品質。

台東縣長饒慶鈴表示，學生於暑假期間，多至服務業、餐飲業等工作場所打工，為讓學生有其他選擇及更能學以致用，規劃府內地政單位為縣內技職學校相關科系學生暑期工讀場域，並鼓勵青年學子報考國家考試投入公部門服務，希望開啟在地青年日後返鄉服務契機。



地政處指出，以往隨著國家考試高普考或地方特考放榜，台東縣測量製圖職系人員總是不足額或無人錄取，或因考試錄取的測量員多來自外縣市而人員流動率高，造成縣府及各地政事務所人力缺乏。因此，為培育具職業取向的在地青年學子並提供專業職場環境以培養在地優秀測量人才，縣府提供轄內台東、關山、成功、太麻里等4個地政事務所為學生暑期工讀場域。

地政處進一步說明，今年暑假期間縣府提供10個工讀的機會，由縣內各技職學校推薦曾修習測量學課程或取得技術士證照之土木科、建築科學生，經於5月至各校舉行3次與學生面談，錄取的同學將於7月3日起由縣府安排至離學生住家最近之地政事務所工讀，藉由地政事務所測量人員引領，實地協助土地鑑界、分割、位置測量及建物保存測量等各項業務推動，引導學生職場探索，進而考取公職並留鄉發展，改善人力短缺問題。