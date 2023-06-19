　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

培養測量專技人才　台東縣府提供工讀機會體驗學校沒教的事

▲台東縣府提供工讀機會體驗學校沒教的事。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣府提供工讀機會體驗學校沒教的事。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為培養在地高職學生專業技能及發展適性就業，台東縣政府日前分別前往國立台東專科學校高職部、國立關山工商、私立公東高工等技職學校舉辦「職涯規劃及暑期工讀宣導講座」，除替學生未來就業或升學儲備更多能量外，希望啟發學生在土地測量領域之興趣，並協助地政事務所引進青年活力、提升服務品質。

台東縣長饒慶鈴表示，學生於暑假期間，多至服務業、餐飲業等工作場所打工，為讓學生有其他選擇及更能學以致用，規劃府內地政單位為縣內技職學校相關科系學生暑期工讀場域，並鼓勵青年學子報考國家考試投入公部門服務，希望開啟在地青年日後返鄉服務契機。

地政處指出，以往隨著國家考試高普考或地方特考放榜，台東縣測量製圖職系人員總是不足額或無人錄取，或因考試錄取的測量員多來自外縣市而人員流動率高，造成縣府及各地政事務所人力缺乏。因此，為培育具職業取向的在地青年學子並提供專業職場環境以培養在地優秀測量人才，縣府提供轄內台東、關山、成功、太麻里等4個地政事務所為學生暑期工讀場域。

地政處進一步說明，今年暑假期間縣府提供10個工讀的機會，由縣內各技職學校推薦曾修習測量學課程或取得技術士證照之土木科、建築科學生，經於5月至各校舉行3次與學生面談，錄取的同學將於7月3日起由縣府安排至離學生住家最近之地政事務所工讀，藉由地政事務所測量人員引領，實地協助土地鑑界、分割、位置測量及建物保存測量等各項業務推動，引導學生職場探索，進而考取公職並留鄉發展，改善人力短缺問題。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／黃子佼「坐擔架」虛弱送醫畫面曝
黃子佼出事！百靈果秒發文「有緊急主持可聯繫」遭批：惡毒
吳宗憲堅決提告黃子佼！　揭10年前求饒電話
「習布會」不支持台獨！　美方致力於「重回」兩國元首峇里島共識
孟耿如出面代黃子佼謝罪！　網心疼「真的好老婆」
獨／絕命影片！女騎士遭大貨車追撞　當場遭輾慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

監委范巽綠、王幼玲南巡台南　黃偉哲施政成效受肯定

培養測量專技人才　台東縣府提供工讀機會體驗學校沒教的事

員林民調83％同意建殯儀廳　地點引爆4里居民炸鍋...怒轟：黑箱

南投縣噪音管制時間加嚴新增1小時　晚10至早8禁敲鑼打鼓擴音

端午節關懷弱勢不送米油鹽　高雄宮廟改送這個更實用

小貨自撞山壁車頭嚴重變形　駕駛受困...勇消撐開車體救人

為孫女祈福爺爺奶奶祭拜文昌君　簡征潭：成績公布來還願

女子家中心臟驟停！屏東119線上指導CPR　救護員接手搶回一命

台東馬蘭榮家歡慶端午節　新進住民與首長有約

莫忘艱苦人！花蓮資收關懷計劃　補助拾荒弱勢每月最高5千

楊丞琳唱《烏梅子醬》放閃李榮浩　「人生遇到他是最大的幸福！」

瘦子寵粉合照反遭控「意圖不軌」　愛妻被騷擾⋯他氣炸：以為你是誰？

楊丞琳回「家鄉台北」：你們想我嗎！　深V熱跳《任意門》..認「有點忐忑」

烏龜媽遭撞「體內碎光」 蛋散落一地路人暖心救援

統神「3年前被蕾菈強吻」認被性騷！　她過去曾酸「無聊」：你們慢慢鞭

被理髮姨吹整恨天高造型　他哭笑不得：真的有帥？

宥勝人設翻車「襲胸女員工」！　認錯道歉…黃子佼曾拒同台

工地「天降20噸鋼筋」砸車　畫面曝！工人急喊：完了

性騷連環爆！王月喊「不能再發生」　聞黃健瑋也遭影射..嚇歪：喔不

金門高中畢業歌《下一幕》　充滿校園青春...網讚：感動

監委范巽綠、王幼玲南巡台南　黃偉哲施政成效受肯定

培養測量專技人才　台東縣府提供工讀機會體驗學校沒教的事

員林民調83％同意建殯儀廳　地點引爆4里居民炸鍋...怒轟：黑箱

南投縣噪音管制時間加嚴新增1小時　晚10至早8禁敲鑼打鼓擴音

端午節關懷弱勢不送米油鹽　高雄宮廟改送這個更實用

小貨自撞山壁車頭嚴重變形　駕駛受困...勇消撐開車體救人

為孫女祈福爺爺奶奶祭拜文昌君　簡征潭：成績公布來還願

女子家中心臟驟停！屏東119線上指導CPR　救護員接手搶回一命

台東馬蘭榮家歡慶端午節　新進住民與首長有約

莫忘艱苦人！花蓮資收關懷計劃　補助拾荒弱勢每月最高5千

黃子佼「坐擔架」虛弱送醫畫面曝　救護人員未讓他平躺原因曝

監委范巽綠、王幼玲南巡台南　黃偉哲施政成效受肯定

三峽山區營地帳篷有男屍！捕蟲民眾循臭味嚇壞　遺體腫脹難辨

三陽、隴華太會漲　同列19檔注意股

歐陽靖「不敢露舌」揭創傷　戴舌環吃冰…遭前夫、男晚輩大開黃腔

糖尿病罹「8種癌」風險更高！　醫示警5種檢查一定要做

用苯巴比妥治感冒！高雄4醫違反常規用藥…百位未成年病患吞下肚

當職業小三！她曝「陰道通腦袋」包養後果：愛上Sugar Daddy

台灣職籃「私約球迷」又一樁？　又有人氣洋將遭爆料

黃子佼出事！百靈果秒發文收割「有緊急主持可聯繫」遭批：惡毒

女駕駛開進「僅200公分窄巷」　技術高超從不刮車：開30年了

地方熱門新聞

918大地震開挖　找到位移裂縫

罕見「侏儒虎鯨」驚喜現身七美！

迎接台南400社區人才用影像留紀錄　

恐怖！餐廳門口遭男擺「6盆蠟燭」

移工因敬酒釀全武行

台南啟動孳生源三級複查除孓務盡不手軟！

拚營運通車　機捷A22老街溪站再度履勘

桃園閩南文化節「總舖師辦桌」　基北北桃首長出席

台南國際龍舟賽開幕火舞映運河

桃園路口未淨空科技執法　再添1處

基北北桃1200定期票　新北搭公車出遊省很大

嘉義中埔長照園區　阿里山公路打卡新景點

桃竹竹苗共推「生活圈通勤月票」

非法移工越區工作　警尾隨當街逮7名失聯移工

更多熱門

相關新聞

台東馬蘭榮家歡慶端午節

台東馬蘭榮家歡慶端午節

台東馬蘭榮家19日上午9時於住民活動中心舉行「端節新進住民與首長有約暨眷屬座談會」，會前頒發榮民房、戶長端節慰問金，以及踴躍參加文康活動人員獎品，榮家主任楊建和特別感謝各堂房戶長，平日協助榮家做好與住民溝通協調工作，受獎者均能感受到榮家關懷照顧的用心。

南市議員蔡淑惠服務處等團體蘭嶼贈愛心

南市議員蔡淑惠服務處等團體蘭嶼贈愛心

富岡港候船室再升級　19日起試營運

富岡港候船室再升級　19日起試營運

台東殯儀館「客滿」　歌王遺體冰存暫放

台東殯儀館「客滿」　歌王遺體冰存暫放

廈門海峽論壇　饒慶鈴：用優質農產品牽起情誼

廈門海峽論壇　饒慶鈴：用優質農產品牽起情誼

關鍵字：

台東測量工讀

讀者迴響

熱門新聞

快訊／黃子佼遭爆「強吻少女拍裸照」認了

即／黃子佼自拍認性騷後失聯！送醫畫面曝光

黃子佼怒揭「13名藝人醜聞」：管你們去死！

黃子佼揭和「陶姓藝人」過往情事

快訊／黃子佼砲大小S、唐綺陽！「所以你都沒秘密嗎」

宥勝爆外遇2年…妻曾認「他過偽單身生活」！

快訊／孟耿如潰堤哭了！　代黃子佼道歉

黃子佼認性騷！爆「大小S嗑藥」：我也被硬塞

大咖男主持人爆「強吻少女拍裸照」！她崩潰大哭

黃子佼開戰吳宗憲！隱忍多年「最不爽一件事」

快訊／黃子佼驚傳送醫！　恩師張小燕找不到人急尋

黃子佼點名「姓賈的倒追」分手又不理　賈靜雯回應了！

黃子佼情緒潰堤送醫！　孟耿如發聲陪同

快訊／黃子佼傷勢曝光！全集中在左側

黃子佼怒轟「陶姓藝人」：煩不煩干你屁事！

更多

最夯影音

更多
楊丞琳唱《烏梅子醬》放閃李榮浩　「人生遇到他是最大的幸福！」

楊丞琳唱《烏梅子醬》放閃李榮浩　「人生遇到他是最大的幸福！」
瘦子寵粉合照反遭控「意圖不軌」　愛妻被騷擾⋯他氣炸：以為你是誰？

瘦子寵粉合照反遭控「意圖不軌」　愛妻被騷擾⋯他氣炸：以為你是誰？

楊丞琳回「家鄉台北」：你們想我嗎！　深V熱跳《任意門》..認「有點忐忑」

楊丞琳回「家鄉台北」：你們想我嗎！　深V熱跳《任意門》..認「有點忐忑」

烏龜媽遭撞「體內碎光」 蛋散落一地路人暖心救援

烏龜媽遭撞「體內碎光」 蛋散落一地路人暖心救援

統神「3年前被蕾菈強吻」認被性騷！　她過去曾酸「無聊」：你們慢慢鞭

統神「3年前被蕾菈強吻」認被性騷！　她過去曾酸「無聊」：你們慢慢鞭

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面