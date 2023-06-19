愛留蘭嶼跨步而行　南市議員蔡淑惠服務處等團體蘭嶼贈愛心

▲台南市議員蔡淑惠服務處結合台南市議會等單位團體及個人聯合贈送蘭嶼鄉各國中小學生運動鞋及學用品物資。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「阿優依！」台南市議員蔡淑惠服務處結合台南市議會等單位團體及個人聯合贈送蘭嶼鄉各國中小學生運動鞋及學用品物資，19日舉行捐贈儀式，議員蔡淑惠率各單位人員前來蘭嶼捐贈，受贈學校代表接收，並由校方致贈感謝狀，為離島偏鄉學子帶來一陣暖流，也為推動台東縣體育活動帶來了正面的啟示。

蔡淑惠代表捐贈單位致詞表示，成長環境資源較不足的孩子，面對更多的挑戰，需要具有更強的韌性，台南市南區婦女會呼籲更多的人關注蘭嶼鄉學童的需求，並提供他們所需的支持和幫助。

此次感召台南市機關團體單位希望以「溫暖、關懷」的實質作為，贈送蘭嶼鄉蘭嶼國小、椰油國小、東清國小、朗島國小及蘭嶼高中學生約293位，提供「健康、實用、機能」兼備的運動鞋每人各1雙，以及涼被、書包學用品及生活物資，將有助於他們的學習和生活，並為他們帶來更多的希望與關愛。

台東縣長饒慶鈴對於蔡淑惠議員服務處等單位以實際行動關懷偏鄉，為社會挹注溫暖與善意的精神表示感謝，謝謝這群傳遞善心義舉的天使們，因為他們讓「愛留偏鄉」，孩子們可以昂首跨步而行，也期許小朋友未來能回饋社會。