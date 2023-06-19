台東富岡港候船室再升級　19日起試營運

▲富岡港候船室優化19日開始試營運。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東富岡港是旅客至綠島、蘭嶼旅遊的重要交通港口，台東縣政府為提升室內候船品質，進行候船空間優化工程，總工程經費885萬元，台東縣長饒慶鈴19日前往視察工程進度時表示，今年初完成登船碼頭的動線改善及人車分流，此次更針對候船室內部空間裝潢優化，及更新售票櫃台及使用設施，起開始試營運，未來將提供往返旅客更友善舒適的候船環境。

饒慶鈴下午2點由農業處長許家豪陪同視察，議員黃碧妹、王姷力等人也到場關心，饒慶鈴表示，富岡港候船室自民國85年完工以來，服務的離島旅運人次從每年25萬大幅增長到現在的75萬人次，候船室已明顯空間不足，導致遊客休憩空間欠缺，此次縣府為提升旅遊服務品質並建置優質候船空間，在年初即爭取交通部航港局補助，透過此次空間優化改造，整合船班即時資訊系統，並增設大型看板、空間標誌系統、充電區服務，提供更優質舒適的候船空間。

台東縣府說明，富岡港是台東縣離島觀光重要交通門戶，今年1月完成富岡登船碼頭改善工程，包括道路人行標線及登船碼頭人車分道整建等，遊客不必與客車及漁民爭道，漁民也有專屬卸貨空間，並將登船碼頭從階梯式改為緩坡無障礙設施；而為配合即將來到的旅遊旺季觀光人潮，縣府積極改善原有售票空間，包括售票櫃台整新、使用設施現代化及內部空間裝潢優化等，爭取投入總工程經費885萬元，使整體環境更便利友善。



饒慶鈴提到，富岡候船室內部裝潢此次重新優化，特別指示農業處針對整體採光、明亮度及使用者動線妥善評估，後續更要強化清潔保養頻率，相信能重新給遊客、在地居民重新翻轉整體富岡印象。