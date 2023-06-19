　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台東富岡港候船室再升級　19日起試營運

▲富岡港候船室優化19日開始試營運。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲富岡港候船室優化19日開始試營運。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東富岡港是旅客至綠島、蘭嶼旅遊的重要交通港口，台東縣政府為提升室內候船品質，進行候船空間優化工程，總工程經費885萬元，台東縣長饒慶鈴19日前往視察工程進度時表示，今年初完成登船碼頭的動線改善及人車分流，此次更針對候船室內部空間裝潢優化，及更新售票櫃台及使用設施，起開始試營運，未來將提供往返旅客更友善舒適的候船環境。

饒慶鈴下午2點由農業處長許家豪陪同視察，議員黃碧妹、王姷力等人也到場關心，饒慶鈴表示，富岡港候船室自民國85年完工以來，服務的離島旅運人次從每年25萬大幅增長到現在的75萬人次，候船室已明顯空間不足，導致遊客休憩空間欠缺，此次縣府為提升旅遊服務品質並建置優質候船空間，在年初即爭取交通部航港局補助，透過此次空間優化改造，整合船班即時資訊系統，並增設大型看板、空間標誌系統、充電區服務，提供更優質舒適的候船空間。

台東縣府說明，富岡港是台東縣離島觀光重要交通門戶，今年1月完成富岡登船碼頭改善工程，包括道路人行標線及登船碼頭人車分道整建等，遊客不必與客車及漁民爭道，漁民也有專屬卸貨空間，並將登船碼頭從階梯式改為緩坡無障礙設施；而為配合即將來到的旅遊旺季觀光人潮，縣府積極改善原有售票空間，包括售票櫃台整新、使用設施現代化及內部空間裝潢優化等，爭取投入總工程經費885萬元，使整體環境更便利友善。

饒慶鈴提到，富岡候船室內部裝潢此次重新優化，特別指示農業處針對整體採光、明亮度及使用者動線妥善評估，後續更要強化清潔保養頻率，相信能重新給遊客、在地居民重新翻轉整體富岡印象。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／黃子佼控吸毒被硬塞　大小S同步發聲！
快訊／黃子佼點名「有秘密」　唐綺陽正面回應了
快訊／NONO遭影射「車上強吻熊抱女模」　經紀人怒回：沒有印
快訊／「知名搞笑男星」遭控性侵未遂！　車上扯底褲強壓女模
快訊／見面了！　習近平在人民大會堂會見布林肯
快訊／黃子佼自爆「陶姓藝人」過往情事　陶晶瑩發聲了！
黃子佼21年前就爆「要少女脫內衣驗身」　被追問回：妹妹會錯意
微博炸了！熱搜一整排「黃子佼」　破1千萬人討論

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

小貨自撞山壁車頭嚴重變形　駕駛受困...勇消撐開車體救人

為孫女祈福爺爺奶奶祭拜文昌君　簡征潭：成績公布來還願

女子家中心臟驟停！屏東119線上指導CPR　救護員接手搶回一命

台東馬蘭榮家歡慶端午節　新進住民與首長有約

莫忘艱苦人！花蓮資收關懷計劃　補助拾荒弱勢每月最高5千

雲林縣警局防制人口販運協調聯繫會議　張麗善親自出席主持

戲水旺季！加強取締小琉球交通違規　未戴安全帽最多

愛留蘭嶼跨步而行　南市議員蔡淑惠服務處等團體蘭嶼贈愛心

空勤總隊台東新建駐地直升機棚廠落成　救災救護量能再提升

台東富岡港候船室再升級　19日起試營運

楊丞琳唱《烏梅子醬》放閃李榮浩　「人生遇到他是最大的幸福！」

瘦子寵粉合照反遭控「意圖不軌」　愛妻被騷擾⋯他氣炸：以為你是誰？

楊丞琳回「家鄉台北」：你們想我嗎！　深V熱跳《任意門》..認「有點忐忑」

烏龜媽遭撞「體內碎光」 蛋散落一地路人暖心救援

統神「3年前被蕾菈強吻」認被性騷！　她過去曾酸「無聊」：你們慢慢鞭

被理髮姨吹整恨天高造型　他哭笑不得：真的有帥？

宥勝人設翻車「襲胸女員工」！　認錯道歉…黃子佼曾拒同台

工地「天降20噸鋼筋」砸車　畫面曝！工人急喊：完了

性騷連環爆！王月喊「不能再發生」　聞黃健瑋也遭影射..嚇歪：喔不

金門高中畢業歌《下一幕》　充滿校園青春...網讚：感動

小貨自撞山壁車頭嚴重變形　駕駛受困...勇消撐開車體救人

為孫女祈福爺爺奶奶祭拜文昌君　簡征潭：成績公布來還願

女子家中心臟驟停！屏東119線上指導CPR　救護員接手搶回一命

台東馬蘭榮家歡慶端午節　新進住民與首長有約

莫忘艱苦人！花蓮資收關懷計劃　補助拾荒弱勢每月最高5千

雲林縣警局防制人口販運協調聯繫會議　張麗善親自出席主持

戲水旺季！加強取締小琉球交通違規　未戴安全帽最多

愛留蘭嶼跨步而行　南市議員蔡淑惠服務處等團體蘭嶼贈愛心

空勤總隊台東新建駐地直升機棚廠落成　救災救護量能再提升

台東富岡港候船室再升級　19日起試營運

【廣編】史上首例！戰國策聯手壯世代勇奪「亞洲公關大獎」啟動改變社會的影響力

驚悚慎入！彰化2浪狗當街搶食活貓　路人救命...牠頭骨碎裂亡

小貨自撞山壁車頭嚴重變形　駕駛受困...勇消撐開車體救人

台灣很有錢！卻活出全球最慘的樣子　部落客說重話示警了

全台第3家店！師大鹹酥雞人氣店插旗板橋後站商圈

收編躺腿上示愛！萌貓「手比愛心」瞇眼笑　媽融化：好可愛喔

平鎮黃金二游、十年投捕搭擋明星賽聚首　江坤宇：好期待！

女議員遭「馬頭重槌」秒倒地！驚悚影片曝...網見傷勢直呼奇蹟

高雄4醫「不當使用」苯巴比妥　癲癇權威曝副作用：要特別小心

28歲男深夜闖進醫院　保全巡邏發現他「性侵3名女病患」報案

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

地方熱門新聞

918大地震開挖　找到位移裂縫

罕見「侏儒虎鯨」驚喜現身七美！

迎接台南400社區人才用影像留紀錄　

恐怖！餐廳門口遭男擺「6盆蠟燭」

移工因敬酒釀全武行

台南啟動孳生源三級複查除孓務盡不手軟！

拚營運通車　機捷A22老街溪站再度履勘

桃園閩南文化節「總舖師辦桌」　基北北桃首長出席

台南國際龍舟賽開幕火舞映運河

基北北桃1200定期票　新北搭公車出遊省很大

嘉義中埔長照園區　阿里山公路打卡新景點

非法移工越區工作　警尾隨當街逮7名失聯移工

林燕祝批人事三級跳、光電竊國土謀私利請檢調查

嘉義布袋商圈　持布袋澎湖船票消費享折扣

更多熱門

相關新聞

台東殯儀館「客滿」　歌王遺體冰存暫放

台東殯儀館「客滿」　歌王遺體冰存暫放

74歲資深藝人萬沙浪（王忠義）近年幾度傳出身體狀況不佳，先是因跌倒導致腦部受傷，後又因中風半癱，更曾兩度因腎衰竭送急診，今（18日）清晨傳出他已於5時28分離世，不過目前台東殯儀館呈「客滿」狀態，遺體只能先冰存暫放。

廈門海峽論壇　饒慶鈴：用優質農產品牽起情誼

廈門海峽論壇　饒慶鈴：用優質農產品牽起情誼

國家海洋日　台東清出776公斤海廢

國家海洋日　台東清出776公斤海廢

「五月節」親子客城粽藝DIY　打造客家新風貌

「五月節」親子客城粽藝DIY　打造客家新風貌

台東炸雞店火警2人嗆傷　疑冷氣機釀禍

台東炸雞店火警2人嗆傷　疑冷氣機釀禍

關鍵字：

富岡候船室台東

讀者迴響

熱門新聞

快訊／黃子佼遭爆「強吻少女拍裸照」認了

即／黃子佼自拍認性騷後失聯！送醫畫面曝光

黃子佼怒揭「13名藝人醜聞」：管你們去死！

快訊／黃子佼砲大小S、唐綺陽！「所以你都沒秘密嗎」

宥勝爆外遇2年…妻曾認「他過偽單身生活」！

快訊／孟耿如潰堤哭了！　代黃子佼道歉

黃子佼認性騷！爆「大小S嗑藥」：我也被硬塞

黃子佼揭和「陶姓藝人」過往情事

大咖男主持人爆「強吻少女拍裸照」！她崩潰大哭

快訊／黃子佼驚傳送醫！　恩師張小燕找不到人急尋

黃子佼開戰吳宗憲！隱忍多年「最不爽一件事」

黃子佼情緒潰堤送醫！　孟耿如發聲陪同

快訊／黃子佼傷勢曝光！全集中在左側

黃子佼怒轟「陶姓藝人」：煩不煩干你屁事！

宥勝曾甩蕾媽「無縫交往白富美」！隋棠中槍

更多

最夯影音

更多
楊丞琳唱《烏梅子醬》放閃李榮浩　「人生遇到他是最大的幸福！」

楊丞琳唱《烏梅子醬》放閃李榮浩　「人生遇到他是最大的幸福！」
瘦子寵粉合照反遭控「意圖不軌」　愛妻被騷擾⋯他氣炸：以為你是誰？

瘦子寵粉合照反遭控「意圖不軌」　愛妻被騷擾⋯他氣炸：以為你是誰？

楊丞琳回「家鄉台北」：你們想我嗎！　深V熱跳《任意門》..認「有點忐忑」

楊丞琳回「家鄉台北」：你們想我嗎！　深V熱跳《任意門》..認「有點忐忑」

烏龜媽遭撞「體內碎光」 蛋散落一地路人暖心救援

烏龜媽遭撞「體內碎光」 蛋散落一地路人暖心救援

統神「3年前被蕾菈強吻」認被性騷！　她過去曾酸「無聊」：你們慢慢鞭

統神「3年前被蕾菈強吻」認被性騷！　她過去曾酸「無聊」：你們慢慢鞭

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面