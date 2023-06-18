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市長獎頒獎畢業生後空翻、下腰、一字馬樣樣來　黃偉哲擺拍讓學子留好回憶

▲111學年度市長獎頒獎典禮第1場次，18日上午在新民國小活動中心舉行，台南市長黃偉哲親臨頒獎並全力配合學生擺拍，讓學生留下美好回憶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲111學年度市長獎頒獎典禮第1場次，18日上午在新民國小活動中心舉行，台南市長黃偉哲親臨頒獎並全力配合學生擺拍，讓學生留下美好回憶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

111學年度市長獎頒獎典禮第1場次，18日上午在新民國小活動中心舉行，台南市長黃偉哲親臨頒獎，頒發給東山區、白河區、新營區、柳營區等13區的國中小及補校，共計109校658名獲獎學生。

▲111學年度市長獎頒獎典禮第1場次，18日上午在新民國小活動中心舉行，台南市長黃偉哲親臨頒獎並全力配合學生擺拍，讓學生留下美好回憶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，上台的畢業生都使出特殊技巧，會翻滾、下腰及高難度一字馬，雖然配合年輕人擺拍對他這把年紀的人滿辛苦的，但只要同學們能留下美好回憶，都很值得。市議員尤榮智、蔡育輝及沈家鳳也到場送上祝福。

▲111學年度市長獎頒獎典禮第1場次，18日上午在新民國小活動中心舉行，台南市長黃偉哲親臨頒獎並全力配合學生擺拍，讓學生留下美好回憶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，獲得市長獎的學生都是台南市最優秀的學生，能夠親自頒獎感到很榮幸。感謝所有的師長作學子們最重要的引路人，也期勉所有學子，畢業並不是終點，而是新的起點。面對未來的挑戰，保持勇敢和創新的心，持續努力，就能夠成就勝利。

▲111學年度市長獎頒獎典禮第1場次，18日上午在新民國小活動中心舉行，台南市長黃偉哲親臨頒獎並全力配合學生擺拍，讓學生留下美好回憶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局表示，台南市長獎有優學獎、語文獎、科技獎、藝術獎、體育獎、嘉行獎以及勵志獎，獲市長獎的學生各有所長。榮獲市長嘉行獎的新東國中蘇梓萱，一直是個聽話懂事的孩子，媽媽去年開腦瘤手術，她成了最佳的照顧者。未來梓萱想就讀「長期照顧與健康管理科系」，希望能關懷長者，從事能幫助別人的工作。

▲111學年度市長獎頒獎典禮第1場次，18日上午在新民國小活動中心舉行，台南市長黃偉哲親臨頒獎並全力配合學生擺拍，讓學生留下美好回憶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

榮獲市長藝術獎的東山國小李沛潔，媽媽來自越南，因此沛潔從小一入學就開始學習越南語，也非常投入美術、舞蹈社團的學習。品學兼優的她多次獲選班上的模範生代表，也是學校太鼓隊、合唱團的主力成員，連續獲得國小太鼓特優與兒歌童謠比賽特優的佳績，為東山國小爭光。

▲111學年度市長獎頒獎典禮第1場次，18日上午在新民國小活動中心舉行，台南市長黃偉哲親臨頒獎並全力配合學生擺拍，讓學生留下美好回憶。（圖／記者林悅翻攝，下同）

榮獲市長優學獎的新進國小黃彥瑀，母親來自中國，彥瑀對語文學習非常有興趣，對自我要求也很高，每天7點到校自主性練習，晚上回家也做了很多的題目，不負眾望在五年級就榮獲「110年度全國語文競賽」國小組字音字形特優第1名的好成績，努力的精神讓人欽佩。

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