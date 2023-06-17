雲林這小學超幸福！畢業生每人領一支智慧型手機...還有獎學金

▲雲林石龜國小家長會長蘇春芳（左）號召家長委員捐助下，讓14名畢業生都能領到智慧型手機。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

畢業季的到來，讓畢業生最期待的除了滿滿的儀式感，還有收到畢業禮物，雲林斗南石龜國小家長會及顧問合資購買全新智慧型手機送給全校畢業生，今年畢業生有14名，除了智慧型手機另外還有續多其他單位捐贈的獎學金、文具禮品，孩子們開心大喊「畢業快樂」。

石龜國小校長黃致傑指出，該校學區含蓋石溪、石龜、靖興、林子等5個里，部分孩子選擇跨區到斗南鎮市區的大校就讀，所以學校每年級一班約1、20名學生。學校資源上因家長會、顧問及旅外校友都很關心，不僅提供孩子們豐富的學習資源，每年畢業典禮都是大力贊助，去年家長會贈送每名畢業生一台平版電腦，今年則贈送每人一支智慧型手機。

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黃致傑說，家長會長蘇春芳日前在家長會公布訊息號召大家捐助，一下子就滿額，許多顧問、委員沒跟上則改捐獎學金或加碼禮物。而校友高瑞隆在學校百年校慶時捐贈學校100萬元，放在定存孳息做為每年畢業生的獎學金，今年1萬多元利息頒給10名畢業生每人1000元，另外還有其他顧問、里長的獎學金及禮物，六年級的14名學童今天都開心直呼「畢業快樂」。

▲雲林石龜國小家長會今年贈送14名畢業生一人一支智慧型手機。（圖／記者蔡佩旻翻攝）