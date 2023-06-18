市長獎最老得主是她　每天花3小時通勤上學「73歲當大一新鮮人」

▲73歲簡綿華是北市年紀最長的市長獎得主。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台北市教育局今（18日）表揚北市公私立高職市長獎得主，住在新北市石碇山區73歲的簡綿華，每天花3個多小時通勤，就讀北市南華高中觀光科，3年來從不缺席，課業成績一直保持前3名，還透過推甄錄取東南科技大學休閒事業管理系，如願成為大學生。她說，未來大學畢業後，還要繼續攻讀碩博士，甚至出國進修，「活到幾歲，就念到幾歲」。她也是北市歷年市長獎最年長的得主。

台北市教育局今舉辦台北市立大學、特教學校、公私立高職與國小市長獎頒獎典禮，市長蔣萬安一一頒獎給507位高職生與特教生、1095名國小生。蔣萬安致詞時以「Stay hungry, Stay foolish」期勉畢業生，保持「求知若飢，虛懷若愚」的心態面對未來。

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今天在頒獎典禮中，73歲的簡綿華是歷年來最年長的高職市長獎得主，原本在新北市石碇高中擔任工友，看著高中生努力唸書考大學，也燃起她的「大學夢」，僅有國中學歷的她，70歲決定就讀南華高中觀光課，儘管家住石碇山區，仍堅持每天先騎機車、再轉搭客運到位於台北公館的學校唸書，每天光是車程往返就超過3小時。

「念大學，是我一直以來的夢想」，簡綿華受訪時表示，65歲退休後就決定要繼續升學，一直在找合適的學校，後來發現南華高中自由、包容、開放的校風最適合她，決定在70歲重拾書本，她說，自己是超用功的學生，每天清晨五、六點就起床溫書，再花一個多小時車程到台北唸書，高中三年幾乎沒有缺席，日前已錄取東南科大，如願成為大學生。

談到未來大學生活，簡綿華瞪大眼睛說：「超級期待！」一樣會保持勤學的態度，還規劃大學畢業後，要繼續攻讀碩士班、博士班，甚至出國進修，打算「活到幾歲，就念到幾歲」。