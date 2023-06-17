義大利參議院副議長錢益友拜會台南　黃偉哲：盼府城魅力增進台義交流

▲義大利參議院副議長錢益友及參議員慕雷莉一行，17日抵台南拜會黃偉哲市長，雙方就增進台義文化、觀光進行交流。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

繼法國眾議會副議長李察4月來訪後，台南市再度迎接重要國賓！義大利參議院副議長錢益友(Gian Marco Centinaio)及參議員慕雷莉(Elena Murelli)一行，17日抵台南拜會黃偉哲市長。

義大利參議院副議長率團訪團為義大利新政府上任後來台最高層級，14-19日訪台行程多集中台北並密集拜會中央部會，黃偉哲市長係錢益友此行唯一拜會的地方首長。為表竭誠歡迎，黃偉哲市長特偕同趙卿惠副市長、新聞及國際關係處長蘇恩恩、台南市美術館長林秋芳，選在台南重要地標之一的台南市美術館親自接待，雙方暢談台義城市交流等議題。

黃偉哲市長表示，義大利是舉世聞名的藝術文化國度，因此他特意選在台南市美術館迎接嘉賓。他並表示，台南將在2024年舉辦一系列台南400活動，非常期待義大利的文化團體、藝術品等等能一同加入，成就更璀璨的台南400。

黃偉哲市長也藉此機會向首次造訪台南的外賓介紹台南，他表示台南是文化古都也是萬神之城，有濃厚的歷史人文氣息，並且以美食、小吃及農特產品聞名世界。他希望能與曾任義國農業暨觀光部長的錢益友副議長強化城市合作、進行農業觀光等交流。錢益友副議長也回應表示，他回國會與義國人民分享台南的城市魅力，讓台南等台灣地方城市成為義大利人的旅遊選擇。

錢益友副議長表示，行前許多人跟他推薦台南，包含提到台南的文化觀光興盛、美食眾多以及天氣宜人，讓他行前就對台南充滿好奇，因此非常開心今天能親自造訪這座美麗的城市。副議長並表示，他曾擔任過地方城市的副市長並負責文化觀光事務，清楚地方政府推動相關工作的辛苦與重要性，他此行也已與台灣中央部會討論到文物及農業的交流，非常期待雙方後續的合作。

錢益友副議長為義國政壇重量級友台人士，曾與慕雷莉參議員等歐洲議員公開支持台灣參與世界衛生組織及世界衛生大會。他除了擔任參議員、副議長等職外，也曾於2018年擔任義大利的農業觀光部長。這已是錢益友副議長第三次訪台，卻是他首次造訪台南，此行除拜會黃偉哲市長外，也參訪台南市美術館、奇美博物館等景點。