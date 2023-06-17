　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

義大利參議院副議長錢益友拜會台南　黃偉哲：盼府城魅力增進台義交流

▲義大利參議院副議長錢益友及參議員慕雷莉一行，17日抵台南拜會黃偉哲市長，雙方就增進台義文化、觀光進行交流。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲義大利參議院副議長錢益友及參議員慕雷莉一行，17日抵台南拜會黃偉哲市長，雙方就增進台義文化、觀光進行交流。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

繼法國眾議會副議長李察4月來訪後，台南市再度迎接重要國賓！義大利參議院副議長錢益友(Gian Marco Centinaio)及參議員慕雷莉(Elena Murelli)一行，17日抵台南拜會黃偉哲市長。

▲義大利參議院副議長錢益友及參議員慕雷莉一行，17日抵台南拜會黃偉哲市長，雙方就增進台義文化、觀光進行交流。（圖／記者林悅翻攝，下同）

義大利參議院副議長率團訪團為義大利新政府上任後來台最高層級，14-19日訪台行程多集中台北並密集拜會中央部會，黃偉哲市長係錢益友此行唯一拜會的地方首長。為表竭誠歡迎，黃偉哲市長特偕同趙卿惠副市長、新聞及國際關係處長蘇恩恩、台南市美術館長林秋芳，選在台南重要地標之一的台南市美術館親自接待，雙方暢談台義城市交流等議題。

黃偉哲市長表示，義大利是舉世聞名的藝術文化國度，因此他特意選在台南市美術館迎接嘉賓。他並表示，台南將在2024年舉辦一系列台南400活動，非常期待義大利的文化團體、藝術品等等能一同加入，成就更璀璨的台南400。

▲義大利參議院副議長錢益友及參議員慕雷莉一行，17日抵台南拜會黃偉哲市長，雙方就增進台義文化、觀光進行交流。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長也藉此機會向首次造訪台南的外賓介紹台南，他表示台南是文化古都也是萬神之城，有濃厚的歷史人文氣息，並且以美食、小吃及農特產品聞名世界。他希望能與曾任義國農業暨觀光部長的錢益友副議長強化城市合作、進行農業觀光等交流。錢益友副議長也回應表示，他回國會與義國人民分享台南的城市魅力，讓台南等台灣地方城市成為義大利人的旅遊選擇。

錢益友副議長表示，行前許多人跟他推薦台南，包含提到台南的文化觀光興盛、美食眾多以及天氣宜人，讓他行前就對台南充滿好奇，因此非常開心今天能親自造訪這座美麗的城市。副議長並表示，他曾擔任過地方城市的副市長並負責文化觀光事務，清楚地方政府推動相關工作的辛苦與重要性，他此行也已與台灣中央部會討論到文物及農業的交流，非常期待雙方後續的合作。

▲義大利參議院副議長錢益友及參議員慕雷莉一行，17日抵台南拜會黃偉哲市長，雙方就增進台義文化、觀光進行交流。（圖／記者林悅翻攝，下同）

錢益友副議長為義國政壇重量級友台人士，曾與慕雷莉參議員等歐洲議員公開支持台灣參與世界衛生組織及世界衛生大會。他除了擔任參議員、副議長等職外，也曾於2018年擔任義大利的農業觀光部長。這已是錢益友副議長第三次訪台，卻是他首次造訪台南，此行除拜會黃偉哲市長外，也參訪台南市美術館、奇美博物館等景點。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
LIVE／黃健瑋爆趁機性交！正宮證實情史豐富　姊弟戀離奇墜樓
「全台最爛路」又塌陷了！　恐怖畫面曝光
桃園男陳屍籃球場　「頭部有彈孔」
快訊／幼童「臀部生殖器潰爛」　公托惡劣畫面曝
快訊／黃健瑋遭爆「趁機性交」　老婆發聲了
快訊／「離婚仍同居」雙雙慘死！　墜樓前爭執原因曝
快訊／台鐵票價擬「最高漲27%」！　台北高雄近千元
快訊／終於解渴！　「2水庫」大進補到100%
為何大缺工「還有人待業？」　網揭1關鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

義大利參議院副議長錢益友拜會台南　黃偉哲：盼府城魅力增進台義交流

社區治安研習觀摩活動　黃偉哲：與社區攜手打造安全宜居城市

板橋府中「幸福來了！音樂市集」周末登場

新北和美海之家增SUP親水體驗　6／20中午12時開放報名

松柏嶺埔中村一度水費29元驚人　立委爭取經費啟動鑿井、蓄水池改善

王鼎時間科藝成台灣之光　新北觀光工廠多元職探

新北端午交通懶人包！掌握資訊避開塞車　輕鬆快樂出遊

新北文化成年禮金加碼優惠　一起留下精彩文化體驗回憶

新北瑞芳、萬里區漁會榮獲全國最佳推廣卸魚申報團體獎

新北鯨豚海龜回家之路特展　體驗擱淺處理「3要4不原則」

狂粉突衝進場「強抱梅西」 1人耍8保全！全場嗨喊牛逼

駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

3.134秒神手轉魔術方塊　美籍韓裔男破世界紀錄！

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

視障者過馬路誤闖車陣　騎士急救援！路人比讚

板橋手搖飲店傳氣爆！　現場一片狼藉4人送醫

陳柏惟被女志工指控性騷擾　道歉：沒資格成民代候選人

小六童偷錢買零食請麻吉吃　街頭流浪9小時！暖警助返家

5億生持黑令旗 酆都大帝乩身喊話 ｜20230616ET午間新聞

可以代班了！貓皇站超挺　朋友笑喊：你家養狐獴？

義大利參議院副議長錢益友拜會台南　黃偉哲：盼府城魅力增進台義交流

社區治安研習觀摩活動　黃偉哲：與社區攜手打造安全宜居城市

板橋府中「幸福來了！音樂市集」周末登場

新北和美海之家增SUP親水體驗　6／20中午12時開放報名

松柏嶺埔中村一度水費29元驚人　立委爭取經費啟動鑿井、蓄水池改善

王鼎時間科藝成台灣之光　新北觀光工廠多元職探

新北端午交通懶人包！掌握資訊避開塞車　輕鬆快樂出遊

新北文化成年禮金加碼優惠　一起留下精彩文化體驗回憶

新北瑞芳、萬里區漁會榮獲全國最佳推廣卸魚申報團體獎

新北鯨豚海龜回家之路特展　體驗擱淺處理「3要4不原則」

少子化衝擊！台家盟擔憂：國小廢校大海嘯將來襲

屏東美女議員許馨勻自爆　出席大型造勢活動...遭噁男「下體緊貼」

郭碧婷挺過婚變！　公公向華強宣布「以後珠寶都給碧婷」向佐被跳過

5年內新商辦交易量破200億　大直、士林成「新頂辦」聚落

占卜／我要小心變成哪種「能量吸血鬼」？

他花3千多萬買中和名宅 　3年後淪法拍還「增值百萬」

高雄鹽埕必吃美食！70元豪邁大雞排　古早味酥皮一咬鮮嫩多汁

修法強化性平環境　政院規劃加重罰則、加強防堵權勢性騷擾

佈告欄見「1公告」小心！專家教戰揪雷社區　收支打平也危險

崔智友面子大！開餐廳「員工全帥哥」　主廚竟是韓流初代男神

地方熱門新聞

高雄女騎機車屏東找到人　機車不見里港警協肋找到

聘外籍看護可申請長照　失能2至8級不同額度

立委蔡培慧為松柏嶺爭取經費啟動鑿井、蓄水池改善

暑假搭機捷遊逛　1200月票一天40元玩透透

帶狀皰疹痛達數年　花蓮即日起免費施打疫苗

澎湖無菜單料理4.1萬！縣府要查了

少女遭多次猥褻恫嚇惡狼判4年6月上訴駁回

遭狗咬傷　台東婦染「假性狂犬病」

三麗鷗家族明星登場　碧潭寫生可愛魅力

板橋府中「幸福來了！音樂市集」周末登場

桃園地院50周年院慶　期許再創50年風華

台南地院邀請在地新住民逗陣遶法院

社區治安研習觀摩活動

黃偉哲陪同莊人祥視察篩檢孳清情形

更多熱門

相關新聞

社區治安研習觀摩活動

社區治安研習觀摩活動

台南市政府每年舉辦「社區治安研習觀摩活動」，提供各社區相互學習與交流平台，今年委由南區文南社區與市府共同辦理，於17日在台南市議會國際會議廳舉行，市長黃偉哲親臨主持，並頒獎表揚標竿治安社區及績優社區，希望透過警力與民力合作，攜手打造安全宜居的城市。

她車禍住院！控男友性侵　布簾外有人

她車禍住院！控男友性侵　布簾外有人

黃偉哲陪同莊人祥視察篩檢孳清情形

黃偉哲陪同莊人祥視察篩檢孳清情形

台南市勞工局送暖職災與弱勢

台南市勞工局送暖職災與弱勢

阿公踢爆托嬰中心施虐　監視器拍下保母拽嬰強灌奶

阿公踢爆托嬰中心施虐　監視器拍下保母拽嬰強灌奶

關鍵字：

義大利參議院錢益友台南黃偉哲台義交流

讀者迴響

熱門新聞

許傑輝「戳胸部」來真的！

1300萬買房「貸款要還2200萬」！女撐不住壓力跳樓亡

快訊／汐止離婚夫妻詭墜樓　2人骨折慘死

「在不瘋狂」前團員唐婷婷宣布離婚！

男子耳道遭11隻蟑螂入侵　醫揭床上壞習慣

邰智源背鍋12年！許傑輝閃辭是因被檢舉性騷

男蹲坐賣場廁所「頭垂地」死亡

管理費月收77萬「社區快破產」　住戶慌到求救

《人選之人》黃健瑋被指控「趁機性交」！本人首發聲：絕無違法之情事

曾是小童星！他與癌父之約錄取醫學系

3線索浮現！《人選之人》男演員被控「趁機性交」

對面在裝修！室外機「安裝1幕」感動他

劉亮佐演到一半突接「炸彈通知」緊急撤離

邰智源背鍋12年回應了！網：時間還你一個清白

三重不倫！廣末涼子偷吃案驚爆「老公也外遇」

更多

最夯影音

更多
狂粉突衝進場「強抱梅西」 1人耍8保全！全場嗨喊牛逼

狂粉突衝進場「強抱梅西」 1人耍8保全！全場嗨喊牛逼
駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

3.134秒神手轉魔術方塊　美籍韓裔男破世界紀錄！

3.134秒神手轉魔術方塊　美籍韓裔男破世界紀錄！

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

視障者過馬路誤闖車陣　騎士急救援！路人比讚

視障者過馬路誤闖車陣　騎士急救援！路人比讚

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面