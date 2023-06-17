不滿餵藥案處理！兒福團體號召周日抗議　邀侯友宜：來聆聽爸媽心聲

▲兒童權益促進協會發起抗議活動。（圖／翻攝自臉書）



記者杜冠霖／台北報導

新北市幼兒園餵藥案延燒，有家長不滿批新北市府行政怠惰、推卸責任，與立委王婉諭、兒童權益促進協會創會理事長王薇君發起串聯明（18日）上街遊行、並在新北市府廣場舉辦「不藥傷害我的孩子」活動表達訴求，王婉諭17日也邀請新北市長侯友宜出席，並表示，「歡迎您在3點45分共同與會出席，一起聆聽爸爸媽媽的心聲！」

王薇君說，近年來有太多的兒虐和不當對待事件，而且都是發生在校園和幼托中心，我們政府對兒童保護真的遠遠不夠，整個幼托體制從訓練、執業登記、到稽查制度，每個環節都有太多漏洞。

王薇君指出，每當重大兒虐事件發生時，家長們卻被矇在鼓裡，連個真相都要不到，因而號召家長和所有關心兒童成長的朋友，周日一起到新北市府市民廣場抗議，呼籲政府正視。

王婉諭今也邀請侯友宜出席，她表示，「敬邀您出席參與6月18 日下午，我跟王薇君、奇寶媽共同發起的活動 「不藥傷害我的孩子」618站出來 。」

王婉諭指出，這次的活動是由上千位家長網路連署，希望政府重視幼托兒童權益。孩子沒有選票，但我們可以一起關注下一代的未來，成為孩子們最好的後盾，「歡迎您在3點45分共同與會出席，一起聆聽爸爸媽媽的心聲！」