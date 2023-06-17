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全台幼兒篩檢2小時轉彎　國民黨團質疑政治操作：賴清德還有良心嗎

▲國民黨團17日「政府全面免費驗巴比妥是誤植？還是政治操作！ 」記者會。（圖／記者宋良義攝）

▲國民黨團17日「政府全面免費驗巴比妥是誤植？還是政治操作！ 」記者會。（圖／記者宋良義攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

衛福部昨宣布部立台北醫院擴大提供全台幼童免費巴比妥及Benzodiazepine（BZD）尿檢，沒想到2小時候聲稱新聞稿「誤植」，僅有新北市幼兒園免費檢驗。對此，國民黨立法院黨團今（17日）舉行記者會，質疑有政治操作痕跡；2小時間內到底是民進黨總統參選人賴清德、民進黨中央、還是行政院長陳建仁或衛福部長薛瑞元施壓。

國民黨立法院黨團17日上午舉行「政府全面免費驗巴比妥 是誤植？還是政治操作！」記者會，藍委鄭麗文表示，新北市幼兒園餵藥事件逾1個月，衛福部姍姍來遲宣布部立台北醫院「提供全台灣孩子免費檢驗」作為專責醫院，並成立綠色通道，但2小時更正新聞內容，將原本「全台免費檢驗」，改為「僅限新北市」。鄭痛斥衛福部實在太離譜，衛福部官員都該道歉下台，還有什麼資格領納稅人給的薪水。

鄭麗文表示，要求衛福部說清楚，到底是誰看到衛福部發布新聞稿之後2小時，要求改口更正？是賴清德競選總部？民進黨中央黨部？總統府？還是行政院

藍委林為洲指出，衛福部一句「新聞稿誤植」，就想掩蓋政治操作的痕跡？他支持全國孩童都進行檢測，但只有衛福部有權力、有能力，解釋多少含量才是超標？才是符合安全標準值？才是陰性？檢驗出64奈克（ng/mL）算不算超標？全國沒有人知道，衛福部迄今也不給答案，難道是故意的嗎？包括新北市政府、新北地檢署，都必須根據衛福部提出的標準值，才能判定孩童是否餵食藥物。

林為洲也指，汐止幼兒園發生疑似含有BZD成分，檢驗結果分別為20奈克（ng/mL）和29奈克（ng/mL），檢測結果皆小於200ng/ml；有醫師指出，需要在200奈克（ng/mL）以上才為陽性，然而到現在為止，衛福部仍神隱，不向國人解釋說明，也讓他質疑有政治操作。

國民黨團總召曾銘宗則表示，國民黨團今天會發文要求衛福部提供會議紀錄，到底是誰介入？誰說謊？誰要求更改成檢測僅「限新北」？曾銘宗直言，這根本就是政治操作，衛福部將部立台北醫院檢測範圍「限新北」，但桃園市、台北市都已經陸續在進行公費檢測；另外國民黨團要發起「協尋賴清德、陳建仁、薛瑞元運動」，當全國家長都憂心自己孩子是否健康，你們不做全國全面公費檢測，還在進行政治攻防，你們還有良心嗎？難道眼中只有選舉嗎。

▲▼國民黨團召開「政府全面免費驗巴比妥是誤植？還是政治操作！ 」記者會。（圖／記者宋良義攝）

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