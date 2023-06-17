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大陸 大陸焦點 特派現場

幫粉絲取快遞！　15萬粉快手網紅「遭判無期徒刑」

▲包裹,快遞,外送（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲幫粉絲取快遞，15萬粉快手網紅被判無期徒刑。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者鄭思楠／綜合報導

穆嵩（化名）曾是四川沐川縣一名擁有15萬粉絲的快手主播，他的命運，因一名慷慨打賞的粉絲被改變。2019年，他受這名粉絲指使，從四川乘飛機到陝西取一個行李箱，被布控在現場的警方逮捕，警方從行李箱中查獲疑似毒品5罐，共計3255.17克。經鑑定，這5罐疑似毒品中含海洛因，含量在50%以上。

據《澎湃新聞》報導，穆嵩曾是四川省沐川縣一家文化傳媒公司的主播，此前負責運營的快手帳號有15.5萬粉絲。警方調取的數據顯示，2016年4月至2017年1月，快手帳號共收到50821次打賞，共收取11468.5元。平均下來，這些打賞每筆金額並不多。

據重審判決記載，穆嵩供述證明，2016年左右，他認識了李續（化名），那時他在快手上直播，李續時不時給他捧場，最多一次刷了近千元禮物。之後雙方加了微信和QQ，互相熟絡起來。穆嵩供述稱，他得知到李續（化名）外號「雪茄」，四川涼山雷波人，從事開賭場、放高利貸等。

據穆嵩供述，2019年8月5日，他在沐川家中接到李續的微信電話，對方稱有朋友在西安放了一個東西，讓他去幫取一下，那邊會有人從他手裡拿走。李續說給他報銷路費，事成之後會給他2萬元（人民幣，下同）酬謝。次日一早，他從成都乘飛機抵達陝西咸陽機場。到達後，李續讓他在咸陽市人民醫院附近找個酒店住下。

穆嵩供述，到達酒店後，李續讓他去一家乾洗店。他到店後，李續讓他取一名男子8月5日寄放的行李箱，並囑咐他不要掛斷電話。洗衣店老闆問他寄存小票，李續在電話中告訴他小票上留的電話，他告訴店老闆後，拿到了行李箱。

穆嵩帶著行李箱走出乾洗店，隨即被布控的警員抓獲。警方從該行李箱中查獲5罐疑似毒品，共計淨重3255.17克，經鑑定，5罐疑似毒品中均檢出海洛因，含量為53.4%-53.9%。

警方提取的聊天紀錄顯示，整個過程中，穆嵩曾向李續匯報路途情況、發送登機牌照片，穆嵩到洗衣店後，李續曾詢問其有沒有打開行李箱、重不重；過程中，李續分別向穆嵩轉帳2000元、1000元和500元。穆嵩供述，李續轉給他上述1000元的同時，還轉給他一個QR code，讓他將這1000元轉給這個QR code。

據判決書，上述行李箱從警方查獲時至拆封、稱重前未被打開，外觀完好無損。

2021年8月23日，西安中院以「非法持有毒品罪」判處穆嵩無期徒刑。穆嵩上訴後，陝西省高院以「事實不清，證據不足」為由撤銷初審判決，發回重審。重審後，西安中院仍以「非法持有毒品罪」判處穆嵩無期徒刑，穆嵩表示不服，再提上訴。

西安市檢察院指控穆嵩犯「運輸毒品罪」，而西安中院認為穆嵩構成該罪的證據不足，將罪名變更為「非法持有毒品罪」。

穆嵩則認為自己無罪，表示始終對幫取的東西是否為毒品不知情，也非這批毒品的實際控制和支配人。

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