幕後／總統各自努力國會藍白合作！ 　藍小雞探柯P口風謀席次極大化

▲前台北市長、民眾黨主席柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

藍綠白三黨在2024立委選舉布局上，都展現強烈企圖心，藍綠目標是國會過半，民眾黨則是力拼三黨不過半，成國會關鍵少數。而基於選票屬性，藍白在立委選舉是否採合作模式，讓席次極大化，也成外界關注焦點。由於民眾黨主席柯文哲曾任台北市長，所以近日傳出有藍營北市立委參選人私下與柯營接觸，討論各種合作形式，在民眾黨未提名的區域，得到民眾黨支持。對此，柯營人士說，柯文哲的立場很堅定，理念相近的人當然可以結合。

國民黨對於2024北市立委選戰，希望能延續2022年奪回首都執政權的氣勢，因此大目標要力拼「八仙過海」，推出的人選不是熟稔地方的資深老將、就是擅長製造話題的空戰高手；而除了本身實力外，外部的整合也相當重要，甫卸任市長、對北市選舉能有關鍵影響力的柯文哲，便成了國民黨選將想爭取支持的對象。

據了解，近期有某些台北市國民黨立委參選人，希望能與柯文哲接觸，盼能換取柯承諾不在自己的選區推人，以免票源被分散，反而讓民進黨得利。

有國民黨人士分析，民眾黨是國內的第三大黨，支持者的流向在單一席次的立委選舉中相當重要；考量到柯文哲與民進黨的關係已形同陌路，檯面上整合機率低，支持者的政黨傾向也偏泛藍多一些，因此提不提人選對於國民黨小雞們相當關鍵。

柯營人士證實，確實有不少國民黨立委參選人陸續來與柯文哲接觸，「幾乎是各顯神通，透過各種管道要與柯文哲接觸」；而不僅是柯影響力最大的大本營台北市，近來不斷下鄉勤走基層，也吸引不少藍營參選人前來路過、甚至直接合照搏版面。

柯營人士說，柯文哲一直以來的主張都是「朋友要多、敵人要少」，不排斥其他陣營的人來接觸，「柯文哲的立場很堅定，理念相近的人當然可以結合」，如果他黨的小雞們覺得理念相符、問政表現也不錯，不無有合作機會。

但不可諱言，藍白合作是敏感且複雜的議題，尤其柯文哲也要選總統，藍營小雞們若基於立委選舉選票的考量，貿然與柯走太近，無疑是助長柯的聲勢，這對國民黨總統參選人侯友宜很不利，所以北市立委參選人游淑慧才建議，藍白要如何在國會選舉中合作，一定要由兩黨中央層級與兩位總統參選人來談，有了最高戰略之後，藍營小雞才能全力配合、取得勝選。至於總統選舉，那就只能兄弟登山各自努力。

另一位北市立委參選人也說，單一席次選舉本來就要爭取所有選票，國民黨外，包括新黨、泛綠、看不慣民進黨的，都可以爭取。該人士也向黨中央喊話，如果是正式的合作，政黨部分應該要有一個默契，大家互相幫忙的時候才不會發生左支右絀的情況，「國民黨必須要思考，朱主席說第三階段整合要跟其他黨派合作，黨對黨應該協調或建立默契，輔選過程才會比較順利」。

因為侯友宜近來民調暫居老三，所以藍營立委參選人提議立委選戰藍白在不衝突的選區合作時，也被外界解讀是小雞們要跳船，讓游淑慧相當無奈，她表示，近日在基層座談時，曾問在場人士，侯友宜的優缺點是什麼？多數人都認為侯的優點是正直、講義氣，但最大的問題是口才不好。游淑慧就告訴他們，口才最好的是陳水扁，但陳水扁卻是貪污的總統，而蔡英文每每講話都要看讀稿機，選舉還不是贏了？所以口才好不好真的不是重點。游淑慧說，每位候選人剛被提名時，決策圈難免都會是以自己最信任的人為主，慢慢才會擴大決策圈範圍，這是漸進過程，所以她認為侯營不必自亂陣腳，應有自己的選戰節奏，而這時候也是小雞要齊心協力撐住母雞的時刻。