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賴坤成遭爆歧視孕婦員工　今早PO千字文痛批「政治很險惡」

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨台東縣立委參選人賴坤成15日遭爆料，去年任職中小企業聯合輔導基金會董事長時歧視孕婦員工，他16日發出三點聲明駁斥，今日（17日）一早又於臉書PO出一篇千字文，痛斥「政治很險惡」、「多方印證這是一齣精心策劃企圖改變原已大勢底定的台東立委選情的戲碼」。

▲▼台東縣立委民進黨初選結果出爐，由賴坤成初選民調勝出。。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲賴坤成被指控歧視孕婦員工。（圖／ETtoday資料照）

賴坤成遭爆料，去年任職中小企業聯合輔導基金會董事長時歧視孕婦員工，他16日發出三點聲明駁斥「與事實相去甚遠」，認為此案不是當事人檢舉，也未向性平委員會申訴，未來將敦請中央黨部主動啟動調查。至於立委提名是否會被影響，性平部主任李晏榕表示，調查後會將結果送去選策會，讓他們做進一步的決定。

賴坤成今日一早又於臉書發出一篇千字文，開頭便強調，「腳頭烏（台語，指膝蓋）想也知道有誰會只因『懷孕』、『生小孩』而逼退員工！是工作適任及工作態度的問題，絕計無關性平、更別扯到『歧視』！」他甚至反控這是一齣精心策劃的計謀，「多方印證這是一齣精心策劃企圖改變原已大勢底定的台東立委選情的戲碼」、「政治很險惡」。

賴坤成臉書全文如下：

腳頭烏想也知道有誰會只因「懷孕」、「生小孩」而逼退員工！
是工作適任及工作態度的問題，絕計無關性平、更別扯到「歧視」！

只不過是斷章取義、誤導事實的新聞，有人見獵心喜，以為撿到槍，馬上落井下石、不斷動員在特定群組瘋傳；多方印證這是一齣精心策劃企圖改變原已大勢底定的台東立委選情的戲碼，續集情節也大致掌握，為了避免以訛傳訛，還是說明一下：

中小企業聯輔基金會在疫情期間肩負著數十萬家企業紓困貸款的重責大任，廠商或個人因爲經營困難需要債權債務協處的案量暴增，法務部門人力嚴重不足，乃公開徵聘「駐會律師」，希望能紓解案量。依據聯輔基金會的分層負責表，這個層級員工的招聘、管理及考核是總經理職權，完全與董事長無涉，然而賴董是台大法律系畢業、也有執業律師的實務經驗，法務部門的同仁常會請教我相關的法律問題，我當然樂於提供意見。而事實上這位同仁我真的沒什麼接觸、也沒什麼印象，站在我面前也認不出來，絕對沒任何好惡、成見。

該員於應徵時並未主動說明已有懷孕情事，上任大約一二個月（詳細時序待確認）後即依法申請八週的產假，產假結束後上班，當其他同仁為了堆積如山的案子幾乎天天加班，她總是準時下班，也不時說要再申請育嬰假，依性別工作平等法之規定，辦理育嬰留職停薪最長以兩年為限，可以申請以被保險人育嬰留職停薪之當月起前6個月平均月投保薪資60%之薪資補貼，110年7月1日起再加發20%育嬰留職停薪薪資補助，薪資補貼、補助以六個月為限，該員遂於提高補助生效日起申請六個月留職停薪的育嬰假，並領取相當於月薪八成的補助、補貼，這些都是受雇者依法得申請的福利，聯輔基金會也都依其申請准於辦理，雖然無助於聘任當時是要解決人力吃緊問題。

及至可以領取六個月薪資補貼期限屆滿後，該員銷假上班不到一個月再表示又受孕了，又提出申請八週產假，且極可能會接續申請六個月留職停薪的育嬰假（同時領八成薪），長期處於人力吃緊的法務部門主管乃某次內部會議中表達會嚴重影響案量去化速度，損及紓困廠商的權益，而同時期亦有其他同仁懷孕生子，為共體時艱，並未申請育嬰假，甚至產假期間還是抽空回辦公室或以遠端視訊居家上班幫忙，同樣懷孕情事、截然不同的職場態度，其他同仁感觸特別深刻！

單純是內部討論如何解決人力不足問題，留職停薪期間固然可以以「職務代理」名義僱用其他人，惟畢竟屬於短期且薪資不高，而複雜的債協案件需要長時間與銀行團、當事人溝通，並非解決良方，會議中同仁們一起討論資遣或曉以大義請其自動請辭等各種方案，以免礙及紓困債協業務，甚至我也曾提及既然該員具有律師資格，如果辭職當自由的開業律師，可以自主調配時間兼顧家庭、事業，我也可以介紹案源。是次會議中根本未做出決議，也沒有任何人包括法務主管去向該員表達任何訊息，何來「歧視」，這頂帽子加諸於我頭上未免沈重，而內部會議錄音檔在此敏感時刻居然會流出，動機叵測！

賴某人為人處世「有斬有截」，一輩子交友廣闊、閱人無數，三教九流、五湖四海、各行各業朋友如過江之鯽，有話直說、勇於任事的個性是許多人樂於結交，然而也可能太過直接得罪人而渾不自知。既然再出江湖、希望能「重返國會」，台東唯一一席區域的角色非常重要，勢在必得，也極有當選希望，絕對要戒慎恐懼，步步為營！

政治很險惡，人心難捉摸，謹言慎行。
重返淵藪的老白兔、派系政治的孤鳥要挺住！
情緒大受影響，徹夜未眠，希望今天的演講不會凸槌！

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