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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

9張圖一次掌握！　「藍綠白時力」73席區域立法委員提名戰況

▲▼立法院院會 軍人撫卹條例第十三條、第二十一條及第四十條條文修正草案 三讀。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

第11屆立法委員選舉將於明年（2024年）1月13日舉行，各政黨近期積極佈局73席區域立委的提名作業。《ETtoday新聞雲》彙整截至7月15日，各政黨提名狀況，帶讀者透過9張圖表，一次掌握全台各選區，民進黨、國民黨、民眾黨與時代力量等其他政黨的戰況。

首先，台北市部分，第一選區，國民黨由市議員張斯綱對上民進黨現任立委吳思瑤；第二選區，民進黨市議員王世堅在初選中，擊退現任立委何志偉而出線，對上國民黨市議員游淑慧；第三選區，民進黨因壯闊台灣聯盟理事長吳怡農不選，最終由民進黨發言人謝佩芬出戰，對上國民黨現任立委王鴻薇。

台北市第四選區，國民黨由市議員李彥秀出戰，對上民進黨現任立委高嘉瑜，不過該區綠營分裂，台灣基進黨推派醫師吳欣岱出戰，讓該區產生變數；第五選區，由於無黨籍立委林昶佐放棄爭取連任，民進黨則推派市議員吳沛憶，對上無黨籍的于美人，至於國民黨，極力遊說前高雄市長韓國瑜女兒韓冰，不過韓冰還未鬆口。

台北市第六選區，國民黨市議員羅智強在初選中，擊退市議員鍾沛君而順利出線，民進黨則與社民黨市議員苗博雅合作；第七選區，國民黨市議員徐巧芯也在初選中擊退現任立委費鴻泰，而她將對上民進黨市議員許淑華；最後，第八選區，民進黨推現任議員王閔生，民眾黨由立委張其祿出戰，對上該區現任立委賴士葆。

▼台北市區域立委提名狀況。（圖／記者陶本和製表）

▲▼台北市區域立委提名狀況。（圖／記者陶本和製表）

新北市方面，第一選區，民進黨由市議員何博文出戰，挑戰國民黨現任立委洪孟楷；第二選區，民進黨由林淑芬爭取連任，國民黨則還未確定人選；第三選區，由於民進黨立委余天不連任，則由前議員李坤城出戰，對上國民黨推派的議員蔡明堂；第四選區，國民黨由新北市議長蔣根煌的兒子蔣欣璋挑戰民進黨現任立委吳秉叡；第五選區，國民黨推派議員洪佳君，挑戰現任立委蘇巧慧；第六選區，國民黨由現任議員林國春，挑戰民進黨現任立委張宏陸；第七選區，國民黨則由議員葉元之挑戰民進黨現任立委羅致政。

新北第八選區，因現任民進黨立委江永昌不爭取連任，民進黨則由吳崢出戰，國民黨則推出前立委張慶忠的兒子張智倫、民眾黨也推派立委邱臣遠；第九選區，民進黨徵召里長莊銘淵，挑戰國民黨現任立委林德福；第十選區，國民黨由議員林金結，對上現任民進黨立委吳琪銘；第十一選區，民進黨與曾柏瑜合作，對上國民黨現任立委羅明才；第十二選區，國民黨則推派議員廖先翔，出戰現任民進黨立委賴品妤。

▼新北市立委提名狀況。（圖／記者陶本和製表）

▲▼國內主要政黨73席區域立委提名狀況。（圖／記者陶本和製表）

桃園市方面，第一選區，國民黨推派議員牛煦庭，出戰民進黨現任立委鄭運鵬；第二選區，國民黨推出議員涂權吉，挑戰現任立委黃世杰；第三選區，民進黨由議員彭俊豪出戰國民黨現任立委魯明哲；第四選區，民進黨推出律師范綱祥挑戰國民黨立委萬美玲；第五選區，民進黨推出劉仁照、民眾黨推出立委賴香伶，挑戰國民黨立委呂玉玲；至於第六選區，民進黨、國民黨目前都還尚未有確認人選。

▼桃園市立委提名狀況。（圖／記者陶本和製表）

▲▼國內主要政黨73席區域立委提名狀況。（圖／記者陶本和製表）

台中市方面，第一選區，民進黨由現任立法院副院長蔡其昌爭取連任，而國民黨還未有明確人選，而民眾黨則推出前立委蔡壁如；第二選區，民進黨由現任立委林靜儀爭取連任，國民黨推出前立委顏寬恒；第三選區，民進黨推出青年部副主任謝子涵，挑戰國民黨現任立委楊瓊瓔；第四選區，國民黨由議員黃馨慧的兒子、黨副發言人廖偉翔出戰現任民進黨立委張廖萬堅。

台中第五選區，國民黨推出議員黃健豪，出戰民進黨現任立委莊競程；第六選區，由於立委黃國書不連任，民進黨推出議員江肇國，對上國民黨議員羅廷瑋；第七選區，國民黨由文傳會副主委林家興挑戰民進黨立委何欣純；而第八選區，民進黨則推出謝志忠，出戰國民黨現任立委江啟臣。

▼台中市立委提名狀況。（圖／記者陶本和製表）

▲▼國內主要政黨73席區域立委提名狀況。（圖／記者陶本和製表）

台南市部分，第一選區，民進黨由立委賴惠員爭取連任，國民黨還未有人選；第二選區，民進黨由立委郭國文出戰，國民黨也還未有人選；第三選區，民進黨由立委陳亭妃爭取連任，國民黨則推出資深媒體人姚正玉挑戰；第四選區，民進黨由立委林宜瑾爭取連任，國民黨也還未有人選；第五選區，民進黨由立委林俊憲爭取連任，國民黨則推派議員王家貞出戰；第六選區，國民黨推出不分區立委陳以信，挑戰民進黨立委王定宇。

▼台南市立委提名狀況。（圖／記者陶本和製表）

▲▼國內主要政黨73席區域立委提名狀況。（圖／記者陶本和製表）

高雄市部分，第一選區，民進黨由立委邱議瑩出戰，國民黨還未有人選；第二選區，民進黨由邱志偉出戰，而國民黨推出高雄市黨部副主委曹恒榮挑戰；第三選區，因民進黨現任立委劉世芳放棄連任，民進黨則推出市議員李柏毅，而國民黨也由市議員李眉蓁挑戰；第四選區，民進黨由林岱樺爭取連任，國民黨還未有明確人選；第五選區，國民黨推出議員黃柏霖，挑戰民進黨立委李昆澤；第六選區，國民黨由議員陳美雅挑戰民進黨立委趙天麟；第七選區，國民黨推出前立委鍾紹和的兒子鍾易仲，挑戰民進黨立委許智傑；而第八選區，國民黨推出發言人李明璇，挑戰民進黨立委賴瑞隆。

▼高雄市立委提名狀況。（圖／記者陶本和製表）

▲▼國內主要政黨73席區域立委提名狀況。（圖／記者陶本和製表）

在非六都的其他選區，基隆市部分，因立委蔡適應不爭取連任，民進黨推出市議員鄭文婷，對決國民黨議員林沛祥；新竹市，民進黨推出陽明交大科法學院特聘教授林志潔，挑戰國民黨立委鄭正鈐，而時代力量立委邱顯智也投入該區挑戰；新竹縣第一選區，民進黨提名湖口鄉代會主席詹益祿的女兒詹紀緹，而國民黨提名前立委徐欣瑩；新竹第二選區，民進黨提名陽明交大助理教授曾聖凱，時代力量提名黨主席立委王婉諭，挑戰國民黨立委林思銘；苗栗縣第一選區，民進黨推出竹南鎮鎮長康世明，而國民黨還未有明確人選；苗栗縣第二選區，民進黨則與無黨籍議員曾玟學合作，對上國民黨推出的議員邱鎮軍。

彰化縣部分，第一選區，民進黨由立委陳秀寶爭取連任，國民黨由前和美鎮長阮厚爵挑戰；彰化縣第二選區，民進黨由立委黃秀芳爭取連任，國民黨則還未有人選；彰化縣第三選區，民進黨推出前北農總經理吳音寧，對上國民黨現任立委謝衣鳯；第四選區，民進黨由立委陳素月爭取連任，而國民黨推出議員鄭俊雄挑戰。

雲林縣方面，第一選區，民進黨由立委蘇治芬爭取連任，而國民黨推出虎尾鎮長丁學忠；雲林縣第二選區，國民黨由雲林縣肉品市場副總經理邱良閱出戰民進黨現任立委劉建國。

▲▼國內主要政黨73席區域立委提名狀況。（圖／記者陶本和製表）

▲其他區域立委提名狀況。（圖／記者陶本和製表）

▲▼國內主要政黨73席區域立委提名狀況。（圖／記者陶本和製表）

南投縣部分，第一選區，民進黨由議員蔡銘軒出戰，挑戰國民黨現任立委馬文君；第二選區，國民黨推出議員游顥，出戰民進黨現任立委蔡培慧。

嘉義市部分，國民黨由現任市議員張秀華，挑戰民進黨現任立委王美惠；嘉義縣第一選區，民進黨由蔡易餘爭取連任，第二選區，民進黨由現任立委陳明文的兒子陳冠廷出戰，國民黨在嘉義縣則都還未有明確人選；屏東縣方面，第一選區，國民黨由現任議員黃明賢挑戰民進黨立委鍾佳濱；屏東縣第二選區，民進黨提名現任議員許展維，國民黨則還未有人選。

在花東與外島部分，宜蘭縣方面，民進黨立委陳歐珀不爭取連任，由議員陳俊宇出戰，對決國民黨推出的議員黃琤婷，以及民眾黨立委陳琬惠；花蓮縣方面，民進黨推出縣議員張美慧，出戰國民黨現任立委傅崐萁；台東縣方面，民進黨由前立委賴坤成出戰，對上國民黨推派的大武鄉長黃建賓；澎湖縣方面，國民黨推出縣議員吳政杰，挑戰民進黨立委楊曜；金門縣部分，國民黨由立委陳玉珍爭取連任，民進黨還未有明確人選；連江縣方面，民進黨再次推出縣黨部主委李問，出戰國民黨現任立委陳雪生。

▼宜蘭、花東與外島區域立委提名狀況。（圖／記者陶本和製表）

▲▼國內主要政黨73席區域立委提名狀況。（圖／記者陶本和製表）

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