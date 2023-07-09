台東綠內鬨難解　劉櫂豪：持續往參選方向前進

▲劉櫂豪不排除繼續參選台東縣立委。（資料照／記者楊漢聲翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨前立委賴坤成今年自立委初選勝出後，黨內初選裂痕難平，賴近日接受前總統陳水扁「有夢上水」節目專訪，再批現任立委劉櫂豪「整碗捧」，對此劉大感不滿，9日發布4點聲明表示，成為正面力量是自己不變的初衷與價值，台東的現在與未來比政黨重要，會持續的往參選的方向前進，給民眾多一個選擇，讓正面善良的力量可以在台東持續前進。

賴坤成與劉櫂豪「結怨」多年，儘管賴今年已自立委初選勝出，斬斷劉代表民進黨參選的連任路，但賴近日接受陳水扁訪問時再度談及兩人恩怨，他說，他很愛交朋友，唯一無法當朋友的只有那個人（指劉櫂豪），更指劉6度參選，資源愈來愈多、選票卻愈來愈少，且向來「整碗捧」，從不幫人抬轎。

對此，劉櫂豪今天下午發表4點聲明回擊，周日大家休息的時間原本不談政治，但因賴坤成接受專訪，一如過去幾年對自己極盡扭曲攻擊，民進黨黨內從不曾發生初選勝選的候選人持續謾罵初選對手的情形，因媒體的詢問及及鄉親的關心，他回應如下：第一，賴坤成長達數年對自己的抹黑攻擊沒有因初選結束而停止反而變本加厲，賴一方面向中央喊話要中央團結地方，一方面以扭曲的方式攻擊黨內同志，試問，沒有公理是非何來團結？

此外，劉櫂豪表示，第二，在藍大於綠的台東，自己深耕打拼無怨無悔，但賴坤成對自己的攻擊已非個人的事情，如再容忍等於在懲罰善良的人，助長負面選舉的歪風；第三，賴坤成處心積慮的就是想代表民進黨參選，如今他已如願以償，雖然有許多人對被外力介入的初選結果表達疑問，但電話民調是政黨的決定，而1月13日的投票才是真正台東民意的展現。

劉櫂豪直言，第四，「別人我不知道，但對我而言成為正面的力量是我不變的初衷與價值，台東的現在與未來比政黨重要，我會持續的往參選的方向前進，給民眾多一個選擇，讓正面善良的力量可以在台東持續前進」。