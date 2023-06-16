美中若持續「懸崖之上緊張關係」　季辛吉：台海可能發生軍事衝突

▲美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）。（圖／達志影像／美聯社）

記者任以芳／綜合報導

美媒《彭博社》昨15日報導出，美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）受訪時指出，「相信如果目前緊張局勢繼續下去，台灣海峽可能發生軍事衝突。」但他仍然堅持透過對話來緩和緊張局勢。

陸官媒《環球時報》今（16）日彭博社消息稱，當被問及大陸與台灣發生衝突的可能性時，季辛吉指出，「按照目前的關係軌跡，我認為可能會發生一些軍事衝突。但我也認為，目前的關係軌跡必須改變。」

報導表示，季辛吉剛於上月過完自己的100歲生日，回顧自己生活和職業生涯之際發表上述言論，這是他對美中關係最悲觀的看法之一。

季辛吉認為，美中都應該在當前僵局中後退一步，目前雙方緊張關係是站在「懸崖之上」。

季辛吉表示，考慮到美中之間還沒「真正進行」他所建議的對話，仍然不確定美中之間緊張關係持續將導致的結果。他確信如果兩個超級大國之間爆發戰爭，都不可能取勝，或者用他原話來說，他們「只有付出不成比例的代價才能取勝」。

「這是一種特殊情況」，季辛吉繼續解釋，「因為兩國最大威脅都是對方——在他們看來，對中國最大威脅是美國，反之亦然」。

彭博社還提到，季辛吉就美中關係發表最新言論之際，美國國務卿訪華之旅即將成行。中國外交部發言人汪文斌昨15日表示，經中美雙方商定，美國國務卿布林肯將於6月18日至19日訪華，雙方就訪問有關安排保持溝通。